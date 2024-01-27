«Крылья Советов» создают вторую команду: «Это позволит выстроить целостную систему подготовки воспитанников академии»

«Крылья Советов» объявили о создании второй команды.

«Для создания целостной системы подготовки футболистов от отбора в академию до участия в профессиональных соревнованиях принято решение о создании команды «Крылья Советов-2» для участия в соревнованиях ФНЛ-Б уже с этого сезона.

На переходном этапе из детского футбола во взрослый необходимо играть, в том числе, против взрослых и опытных футболистов. Общая заявка с первой и молодежной командой при необходимости позволит распределять игровое время и давать практику всем футболистам, находящимся в структуре клуба.

«Крылья Советов-2» рассматриваются как завершающий этап обучения воспитанников академии. Создание такой команды позволит выстроить целостную систему подготовки: Академия – ЮФЛ – МФЛ – ФНЛ-Б – .

Костяк молодежной команды, которая будет выступать в Молодежной футбольной лиге, составят воспитанники академии 2005-2006 годов рождения, которые в прошлом сезоне играли на первенство города и области. Составы молодежной команды и «КС-2» будет опубликован дополнительно», – говорится в заявлении клуба.

«Хотелось бы выразить благодарность Губернатору Самарской области Дмитрию Игоревичу Азарову. Решение о создании «Крыльев Советов-2» было бы не возможно без его поддержки нашего клуба.

Мы пришли к этому совместному решению и уверены, что оно даст толчок для развития футбола в регионе. Большое количество самарских ребят получат шанс играть в футбол на взрослом уровне, показывать и проявлять себя», – сказал генеральный директор « » Вадим Андреев.