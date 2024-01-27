«Крылья Советов» создают вторую команду: «Это позволит выстроить целостную систему подготовки воспитанников академии»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия первенство молодежных команд Россия Вадим Андреев Футбол

«Крылья Советов» объявили о создании второй команды.

«Для создания целостной системы подготовки футболистов от отбора в академию до участия в профессиональных соревнованиях принято решение о создании команды «Крылья Советов-2» для участия в соревнованиях ФНЛ-Б уже с этого сезона.

На переходном этапе из детского футбола во взрослый необходимо играть, в том числе, против взрослых и опытных футболистов. Общая заявка с первой и молодежной командой при необходимости позволит распределять игровое время и давать практику всем футболистам, находящимся в структуре клуба.

«Крылья Советов-2» рассматриваются как завершающий этап обучения воспитанников академии. Создание такой команды позволит выстроить целостную систему подготовки: Академия – ЮФЛ – МФЛ – ФНЛ-Б – РПЛ.

Костяк молодежной команды, которая будет выступать в Молодежной футбольной лиге, составят воспитанники академии 2005-2006 годов рождения, которые в прошлом сезоне играли на первенство города и области. Составы молодежной команды и «КС-2» будет опубликован дополнительно», – говорится в заявлении клуба.

«Хотелось бы выразить благодарность Губернатору Самарской области Дмитрию Игоревичу Азарову. Решение о создании «Крыльев Советов-2» было бы не возможно без его поддержки нашего клуба.

Мы пришли к этому совместному решению и уверены, что оно даст толчок для развития футбола в регионе. Большое количество самарских ребят получат шанс играть в футбол на взрослом уровне, показывать и проявлять себя», – сказал генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев.

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18 комментариев
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а Чертаново третье будет получается?)
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Ответ раскаявшийся жиробас
а Чертаново третье будет получается?)
У КС сейчас не будет свежего притока из Чертаново, переместились в Локомотив бенефициары
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Ответ suwor
Вы несколько ошибаетесь, однако. Вадим Андреев и Павел Андреев - первый гендиректор ФК "Крылья Советов", второй - футбольный агент.
Вообще я говорил про Павла, но и Вадим вряд ли в накладе остается с этого всего.
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Это ж Андреев сколько своих игроков сможет устроить в КС, чтобы потом продать их за три копейки в Локомотив и Спартак с лютыми комиссионными.
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Систему Крыльев надо беречь. После того как убили Чертаново, только они и остались.
Наш футбол в отношении своих кадров это бесовщина какая-то. Все для легов.
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-2
+1
Дорога для местной молодежи.
+2
-1
+1
Ответ suwor
П.Андреев, практически, свернул свою "кипучую" деятельность в "КС". Об этом даже "всемогущая" Зарема на нашем сайте сообщала. Справедливости ради следует заметить, что также здесь же была информация про интерес к подопечным П.Андреева Горшкову и Ежову, до окончания паузы пока ещё есть время, но по уходам и приобретениям почти ничего. Даже про Гарре странная тишина... Вот, позавчера, правда, сообщалось про интерес "Крыльев" к 20-летнему аргентинцу, но это так, в качестве предварительной информации...
Спасибо за информацию, надо обновить мне базу данных))
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Ответ Oleg Olegov
Вообще я говорил про Павла, но и Вадим вряд ли в накладе остается с этого всего.
П.Андреев, практически, свернул свою "кипучую" деятельность в "КС". Об этом даже "всемогущая" Зарема на нашем сайте сообщала. Справедливости ради следует заметить, что также здесь же была информация про интерес к подопечным П.Андреева Горшкову и Ежову, до окончания паузы пока ещё есть время, но по уходам и приобретениям почти ничего. Даже про Гарре странная тишина... Вот, позавчера, правда, сообщалось про интерес "Крыльев" к 20-летнему аргентинцу, но это так, в качестве предварительной информации...
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Ответ f0mk4
Правильный шаг, избавиться еще от агентского влияния, и можно будет бодаться за топ-5
Не факт, без влияния Андреева 90% лидеров Крыльев могли и не играть за клуб
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Ответ Oleg Olegov
Это ж Андреев сколько своих игроков сможет устроить в КС, чтобы потом продать их за три копейки в Локомотив и Спартак с лютыми комиссионными.
Вы несколько ошибаетесь, однако. Вадим Андреев и Павел Андреев - первый гендиректор ФК "Крылья Советов", второй - футбольный агент.
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Ответ freeman123
Ну если такой авторитетный источник как Зарема сказала, то все вопросы сняты….
Так они,вроде как, в приятельских отношениях. Вот:
https://www.sports.ru/football/1114206966-zarema-ne-verit-chto-spartak-podpishet-pinyaeva-andreev-mne-by-prodal-.html
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Ответ suwor
П.Андреев, практически, свернул свою "кипучую" деятельность в "КС". Об этом даже "всемогущая" Зарема на нашем сайте сообщала. Справедливости ради следует заметить, что также здесь же была информация про интерес к подопечным П.Андреева Горшкову и Ежову, до окончания паузы пока ещё есть время, но по уходам и приобретениям почти ничего. Даже про Гарре странная тишина... Вот, позавчера, правда, сообщалось про интерес "Крыльев" к 20-летнему аргентинцу, но это так, в качестве предварительной информации...
Ну если такой авторитетный источник как Зарема сказала, то все вопросы сняты….
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Ответ Oleg Olegov
Это ж Андреев сколько своих игроков сможет устроить в КС, чтобы потом продать их за три копейки в Локомотив и Спартак с лютыми комиссионными.
Зенит также мог сделать. Но пошел по пути массовой покупки бразильцев,которые стоят поболее 3-х копеек. И да, КС также получают этих игроков за копейки. Всех и все устраивает в этой цепочке.
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Ответ Фёдор Кузнецов
Не факт, без влияния Андреева 90% лидеров Крыльев могли и не играть за клуб
Это безусловно, здесь вопрос прежде всего к составлению контрактов так, что игроки уходят за бесценок. Сам факт продажи не должен восприниматься как что-то из ряда вон, но продажа за бесценок считай именно таким и является.
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Ответ f0mk4
Правильный шаг, избавиться еще от агентского влияния, и можно будет бодаться за топ-5
Чего? Никто никогда не избавится от агентского влияния. Агент настолько же бесполезен как и риелтор, а последних всё больше и больше
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Туда можно будет привезти больше клиентов Андреева и потом продавать их в ржд за 5 млн рублей клубу и 150 млн Андрееву
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👏👏👏 а самим подумать не Але,как Ростов создал так и все сразу , сейчас ещё Зарема создать решит
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Правильный шаг, избавиться еще от агентского влияния, и можно будет бодаться за топ-5
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