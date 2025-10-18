У «Спартака» три удаления в 1-х таймах в этом сезоне РПЛ – повторение клубного антирекорда

«Спартак» повторил свой антирекорд по красным карточкам.

Красно-белые сыграли вничью с «Ростовом » в 12-м туре Мир РПЛ (1:1). Команда осталась в меньшинстве на 26-й минуте после удаления Александра Джику .

Это 3-я красная карточка «Спартака » в 1-х таймах в этом сезоне чемпионата России. Столько же было в сезоне-2022/23 (3-я в 30-м туре).