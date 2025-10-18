  • Спортс
7

У «Спартака» три удаления в 1-х таймах в этом сезоне РПЛ – повторение клубного антирекорда

«Спартак» повторил свой антирекорд по красным карточкам.

Красно-белые сыграли вничью с «Ростовом» в 12-м туре Мир РПЛ (1:1). Команда осталась в меньшинстве на 26-й минуте после удаления Александра Джику

Это 3-я красная карточка «Спартака» в 1-х таймах в этом сезоне чемпионата России. Столько же было в сезоне-2022/23 (3-я в 30-м туре).

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал ЦИФРОСКОП
