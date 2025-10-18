Алексей Шпилевский: «Легко тренировать грандов. Но изменить картину в таких командах, как «Пари НН», – здесь и проявляется тренерское качество. Почитайте разбор Шаронова о нас»
В 12-м туре Мир РПЛ «Пари НН» под руководством Шпилевского уступил «Акрону» со счетом 0:1.
– Тедеев сказал, что победа «Акрона» заслуженна.
– Давайте я не буду это комментировать, а то если я начну высказываться, специалисты меня назовут высокомерным. Почитайте вчерашний разбор Шаронова, мне его вчера скинули посмотреть. И дайте тренеру «Акрона» этот разбор, мне к нему нечего добавить.
– Как не опустить руки и не потерять надежду?
– Знаете, вчера с женой пошли после обеда, она говорит: «Алексей, ты за всю свою карьеру столько поражений не испытал, как ты держишься?» Я ответил, что такая тренерская доля, в этом и есть вызов. Легко тренировать грандов, при всем уважении к нашим тренерским кадрам.
Но такие команды, как «Пари НН», и другие клубы в нашей ситуации, вот здесь изменить картину, вывести ребят на новый уровень, здесь и проявляется тренерское качество, – сказал главный тренер нижегородской команды.