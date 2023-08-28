«Крылья» и «АвтоВАЗ» начали сотрудничать: «Рады партнерству с лидером российской автоиндустрии»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия бизнес Самара-Арена Вадим Андреев автомобили Футбол

«Крылья Советов» заключили соглашение о сотрудничестве с АО «АвтоВАЗ».

По новому соглашению «Автоваз» станет официальным автомобильным спонсором самарского клуба до конца сезона-2023/24. В рамках сотрудничества компания предоставит «Крыльям Советов» свои автомобили моделей LADA Vesta и LADA Largus. Бренд LADA также получит право на размещение рекламы LED-бортах и экранах «Самара-Арены» и возможность экспонировать автомобили во время проведения домашних матчей.

Официальная церемония состоялась 27 августа перед домашним матчем «Крылья Советов» – «Балтика». Игровой мяч на поле появился на радиоуправляемой модели автомобиля, разработанной компанией.

«Рады приобрести нового надежного партнера в лице компании «АвтоВАЗ» – лидера российской автомобильной индустрии. Уверен, что это сотрудничество принесет массу положительных эмоций клиентам бренда и будет способствовать развитию нашего клуба и российского футбола в целом», – сказал генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев.

Фото: t.me/fckssamara_official

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25 комментариев

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Николай Корягин
Там как раз Писарскому новая машина нужна. Теперь на Весте гонять будет
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Тиджани Бабангида
Хорошая сделка. «Крыльям» станет полегче с финансами.
+13
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samarskij-kuzmich
Ответ v.belorussky
«Рады партнерству с лидером российской автоиндустрии» __ А кто-то ещё в РФ делает легковые автомобили?
Как это? А очередной грандиозный успех Собянина - электро-"Москвич" ? ))
+8
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LOG MEG
Не Фиксики, но тоже неплохо
+5
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samarskij-kuzmich
Ответ Николай Корягин
Там как раз Писарскому новая машина нужна. Теперь на Весте гонять будет
По его эффективности ему подержанная шестерка самый раз. Начнет забивать - Калина. А там видно будет.
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ЦСКА1960
Ответ Сергей48
Помощь бизнеса спорту, тем более футболу, всегда должна приветствоваться! Сколько в регионах, некогда самобытных команд прозябают сейчас непонятно где? И помощи нет ни от местных властей, ни от крупного бизнеса? Например, Волгоградский Ротор.
АвтоВАЗ это не совсем бизнес.
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samarskij-kuzmich
А вообще новость хорошая. И кто бы и что бы там не ёрничал, а ни Газпром, ни Лукойл, ни ВТБ ничего не производят в отличие от АвтоВАЗа. Чуете разницу? ))
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Shadow1882
Здорово, когда местные спонсоры. АвтоВАЗ - Крылья Советов, ЭкоНива - Факел и тд. Хороший и важный тренд
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Элхан Дюшеев
Ответ Chernoy
«Рады партнерству с лидером российской автоиндустрии», воу, и кто же на втором-третьем месте?
УАЗ и Москвич?)
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Илья Ворошилов
Ответ Николай Корягин
Там как раз Писарскому новая машина нужна. Теперь на Весте гонять будет
Веста нормальная машина, в отличии от гранты
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samarskij-kuzmich
Ответ ЦСКА1960
АвтоВАЗ это не совсем бизнес.
А Роснефть, ВЭБ, ВТБ, Лукойл и Газпром это "бизнес" да ? 😂🤦🤦🤦
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Сергей48
Ответ ЦСКА1960
АвтоВАЗ это не совсем бизнес.
Да? А что тогда?)
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Chernoy
«Рады партнерству с лидером российской автоиндустрии», воу, и кто же на втором-третьем месте?
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yurist Cherchesova
Теперь гранты от миллиона будут 😔
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Vatikan
Далеко поедут!
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Сергей48
Ответ Давид Agabekyan
У Ротора с бюджетом всё хорошо, там дело в руководстве. Со Стукаловым вообще не угадали
Хорошо с бюджетом🤦‍♂️ Было бы хорошо, с Зенитом бы за медали сейчас бился?!) Не в Стукалове к сожалению дело?) Он только очередной следующий тренер, в списке, после того, как Ротор покинул высший дивизион!
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v.belorussky
«Рады партнерству с лидером российской автоиндустрии»
__

А кто-то ещё в РФ делает легковые автомобили?
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OSCE
Ответ Николай Корягин
Там как раз Писарскому новая машина нужна. Теперь на Весте гонять будет
Писарский теперь может каждый день колотить Весты, ХАЛЯВА
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Артем Алмазов
АвтоВАЗу самому деньги нужны...
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OSCE
Ну Усё. Гранты теперь 1.5млн деревянных будут стоить.
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Сергей48
Помощь бизнеса спорту, тем более футболу, всегда должна приветствоваться! Сколько в регионах, некогда самобытных команд прозябают сейчас непонятно где? И помощи нет ни от местных властей, ни от крупного бизнеса? Например, Волгоградский Ротор.
+3
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Ярик01
Ответ v.belorussky
«Рады партнерству с лидером российской автоиндустрии» __ А кто-то ещё в РФ делает легковые автомобили?
Раньше крупнейшими даже были Тойота и Фольксваген, крупнее Автоваза по выручке.
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Ковид 07.10.52
А не проще денег государственных напрямую КС дать, а не через автоваз...а то пока дойдут отпилят часть...
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