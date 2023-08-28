«Крылья» и «АвтоВАЗ» начали сотрудничать: «Рады партнерству с лидером российской автоиндустрии»

«Крылья Советов» заключили соглашение о сотрудничестве с АО «АвтоВАЗ».

По новому соглашению «Автоваз» станет официальным автомобильным спонсором самарского клуба до конца сезона-2023/24. В рамках сотрудничества компания предоставит «Крыльям Советов» свои автомобили моделей LADA Vesta и LADA Largus. Бренд LADA также получит право на размещение рекламы LED-бортах и экранах «Самара-Арены» и возможность экспонировать автомобили во время проведения домашних матчей.

Официальная церемония состоялась 27 августа перед домашним матчем «Крылья Советов» – «Балтика». Игровой мяч на поле появился на радиоуправляемой модели автомобиля, разработанной компанией.

«Рады приобрести нового надежного партнера в лице компании «АвтоВАЗ» – лидера российской автомобильной индустрии. Уверен, что это сотрудничество принесет массу положительных эмоций клиентам бренда и будет способствовать развитию нашего клуба и российского футбола в целом», – сказал генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев.

Фото: t.me/fckssamara_official

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