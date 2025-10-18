У «Краснодара» 11 побед, 2 ничьих и 1 поражение в 14 последних матчах

«Краснодар» проиграл лишь 1 из 14 последних матчей.

Сегодня команда Мурада Мусаева обыграла махачкалинское «Динамо» со счетом 2:0 в 12-м туре Мир РПЛ .

С начала августа «быки» провели 14 игр во всех турнирах, одержав 11 побед, в том числе над «Динамо » в серии пенальти (0:0, пен. 4:2), два раза сыграв вничью и потерпев одно поражение.

23 октября «Краснодар » встретится с «Сочи» в рамках Фонбет Кубка России.