У «Краснодара» 11 побед, 2 ничьих и 1 поражение в 14 последних матчах
«Краснодар» проиграл лишь 1 из 14 последних матчей.
Сегодня команда Мурада Мусаева обыграла махачкалинское «Динамо» со счетом 2:0 в 12-м туре Мир РПЛ.
С начала августа «быки» провели 14 игр во всех турнирах, одержав 11 побед, в том числе над «Динамо» в серии пенальти (0:0, пен. 4:2), два раза сыграв вничью и потерпев одно поражение.
23 октября «Краснодар» встретится с «Сочи» в рамках Фонбет Кубка России.
«Ливерпуль» – «МЮ». Кто победит?173 голоса
Ливерпуль
Будет ничья
Манчестер Юнайтед
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости