У «Барселоны» 5 побед и крупное поражение от «Севильи» в последних 6 матчах Ла Лиги. Дальше – выезд к «Реалу»

«Барселона» выиграла 5 из 6 матчей в Ла Лиге осенью.

Команда Ханси Флика одолела «Жирону» (2:1) в 9-м туре.

В сентябре и октябре «блауграна» провела в чемпионате шесть матчей. Только один завершился потерей очков – с «Севильей» (1:4).

В следующем туре «Барселона » на выезде сыграет с «Реал Мадрид». Матч пройдет 26 октября.