У «Барселоны» 5 побед и крупное поражение от «Севильи» в последних 6 матчах Ла Лиги. Дальше – выезд к «Реалу»
«Барселона» выиграла 5 из 6 матчей в Ла Лиге осенью.
Команда Ханси Флика одолела «Жирону» (2:1) в 9-м туре.
В сентябре и октябре «блауграна» провела в чемпионате шесть матчей. Только один завершился потерей очков – с «Севильей» (1:4).
В следующем туре «Барселона» на выезде сыграет с «Реал Мадрид». Матч пройдет 26 октября.
«Ливерпуль» – «МЮ». Кто победит?161 голос
Ливерпуль
Будет ничья
Манчестер Юнайтед
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости