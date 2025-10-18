  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У «Барселоны» 5 побед и крупное поражение от «Севильи» в последних 6 матчах Ла Лиги. Дальше – выезд к «Реалу»
36

У «Барселоны» 5 побед и крупное поражение от «Севильи» в последних 6 матчах Ла Лиги. Дальше – выезд к «Реалу»

«Барселона» выиграла 5 из 6 матчей в Ла Лиге осенью.

Команда Ханси Флика одолела «Жирону» (2:1) в 9-м туре.

В сентябре и октябре «блауграна» провела в чемпионате шесть матчей. Только один завершился потерей очков – с «Севильей» (1:4).

В следующем туре «Барселона» на выезде сыграет с «Реал Мадрид». Матч пройдет 26 октября.

«Ливерпуль» – «МЮ». Кто победит?161 голос
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяпремьер-лига Англия
Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoБарселона
logoЖирона
logoЛа Лига
logoХанс-Дитер Флик
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Испании. «Барселона» одолела «Жирону», «Атлетико» против «Осасуны», «Реал» сыграет с «Хетафе» в воскресенье
2951 минуту назад
«Барселона» вырвала победу у «Жироны» – 2:1. Араухо забил на 93-й минуте
52152 минуты назад
Мансано не засчитал гол «Барселоны» «Жироне» из-за фола Эрика Гарсии на Ринконе
8сегодня, 15:42Фото
Главные новости
У Кейна 22 (19+3) очка в 11 матчах за «Баварию» в этом сезоне. Форвард забил «Боруссии»
1 минуту назад
Тренер «Краснодара» Оленин про 2:0 с «Динамо» Махачкала: «Могли забить еще, довольны победой. В 1-м тайме нужно было приспособиться к очень тяжелому полю»
13 минуты назад
«Бавария» – «Боруссия» Дортмунд. 1:0 – Кейн забил! Онлайн-трансляция
219 минут назадLive
Гвардиола о дубле Холанда «Эвертону»: «Разочарован, что он не забил 4 или 5. А если серьезно, я доволен, но «Ман Сити» нельзя полагаться только на Эрлинга, вингеры тоже должны забивать»
412 минут назад
«Локомотив» – ЦСКА. Батраков, Кисляк, Баринов, Глебов играют. Онлайн-трансляция
3216 минут назадLive
Чемпионат России. ЦСКА против «Локомотива», «Спартак» сыграл 1:1 с «Ростовом», «Краснодар» победил «Динамо» Махачкала
59917 минут назадLive
«Ноттингем Форест» ведет переговоры с Манчини о назначении главным тренером
424 минуты назад
Чемпионат Германии. «Бавария» принимает «Боруссию» Дортмунд, «Байер» и «Майнц» сыграли 4:3
932 минуты назадLive
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Фулхэма», «Ман Сити» обыграл «Эвертон», «Челси» разгромил «Ноттингем», «Ливерпуль» сыграет с «МЮ» в воскресенье
18732 минуты назадLive
Чемпионат Испании. «Барселона» одолела «Жирону», «Атлетико» против «Осасуны», «Реал» сыграет с «Хетафе» в воскресенье
2951 минуту назад
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Монако» Головина играет с «Анже», «Ницца» победила «Лион», «Марсель» против «Гавра»
232 минуты назадLive
Абаскаль о «Спартаке» после 1:1 с «Ростовом»: «Команда с характером. Красно‑белые будут подниматься в таблице по ходу сезона»
24 минуты назад
Александр Тарханов: «Иностранные тренеры должны учить русский. Даже Гвардиоле в «Баварии» дали три месяца, чтобы он немецкий выучил. Не должно быть отговорок, что язык сложный»
514 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Фатехом», «Аль-Хилаль» Малкома забил 5 голов «Аль-Иттифаку» Вейналдума
220 минут назад
Александр Мостовой: «Спартак» как всегда – нет стабильности. Так чемпионом точно не стать. Как «Ростов» не выиграл сегодня?»
521 минуту назад
«Торино» – «Наполи». 1:0 – Симеоне забил. Онлайн-трансляция
929 минут назадLive
«Фулхэм» – «Арсенал». Дьокереш и Сака играют. Онлайн-трансляция
331 минуту назадLive
У «Краснодара» 11 побед, 2 ничьих и 1 поражение в 14 последних матчах
435 минут назад
«Краснодар» победил «Динамо» Махачкала на выезде – 2:0. Виктор Са и Сперцян забили
1336 минут назад
У «Спартака» три удаления в 1-х таймах в этом сезоне РПЛ – повторение клубного антирекорда
752 минуты назад