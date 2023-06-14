Андреев остался гендиректором «Крыльев», его зам Дьяков покинул клуб
Вадим Андреев продолжит работу на посту гендиректора «Крыльев Советов».
«Андреев остается работать в «Крыльях Советов» в должности генерального директора, клуб покинул его заместитель Роман Дьяков», — сказал председатель совета директоров самарского клуба Габибулла Хасаев.
В конце апреля Андреев подавал в отставку в знак протеста против судейства в Мир РПЛ, но «Крылья» ее не приняли.
В минувшем сезоне волжане заняли в Премьер-лиге 12-е место.
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