Андреев остался гендиректором «Крыльев», его зам Дьяков покинул клуб

Вадим Андреев продолжит работу на посту гендиректора « ».

«Андреев остается работать в «Крыльях Советов» в должности генерального директора, клуб покинул его заместитель Роман Дьяков», — сказал председатель совета директоров самарского клуба Габибулла Хасаев.

В конце апреля Андреев подавал в отставку в знак протеста против судейства в Мир , но «Крылья» ее не приняли.

В минувшем сезоне волжане заняли в Премьер-лиге 12-е место.