Андреев остался гендиректором «Крыльев», его зам Дьяков покинул клуб

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия отставки Роман Дьяков Вадим Андреев Футбол

Вадим Андреев продолжит работу на посту гендиректора «Крыльев Советов».

«Андреев остается работать в «Крыльях Советов» в должности генерального директора, клуб покинул его заместитель Роман Дьяков», — сказал председатель совета директоров самарского клуба Габибулла Хасаев.

В конце апреля Андреев подавал в отставку в знак протеста против судейства в Мир РПЛ, но «Крылья» ее не приняли.

В минувшем сезоне волжане заняли в Премьер-лиге 12-е место.

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2 комментария

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Станнис Баратеон
Эдак можно каждый раз в отставку подавать, были бы замы
+4
0
+4
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antoxaspam
Какой принципиальный
0
0
0
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