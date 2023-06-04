Губернатор Азаров о «Крыльях»: «Для нас самарский ромбик многое значит. Никогда не пойдем по пути банкротства – кредитов выплачено на 700 млн рублей»

Дмитрий Азаров высказался о финансовых показателях «Крыльев Советов».

– Прокомментируете будущее генерального директора Вадима Андреева, написавшего заявление по собственному?

– Совет директоров решит его судьбу. Заявление отложили до конца сезона, команда порадовала руководство.

А финансово‑экономические показатели клуба, считаю, достойные. Очень тяжело было решать триединую задачу.

Гасить кредиты, а их было выплачено на 700 миллионов рублей, показывать красивую игру и обеспечивать результат. Взаимоисключающие зачастую вещи.

Но клуб сумел справиться. Мы никогда не пойдем по пути банкротства, что не раз предлагалось.

Нижегородское «Торпедо» – клуб с еще более давней историей, а уже два раза начинал с нуля.

Для нас самарский ромбик многое значит, нужно выплачивать долги и сохранить именно этот проект с его легендарной историей, – сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

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