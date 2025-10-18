Сакич про результаты «Спартака»: «В прошлом сезоне начало тоже было не лучшим, а после набрали ход, стали показывать хороший футбол. Сейчас мы боремся, сегодня показали характер»

Ненад Сакич сравнил результаты «Спартака» сейчас и год назад.

– Почему не удается повторить результаты и качество футбола, которые были осенью 2024 года? Тот «Спартак» мог бороться за чемпионство, нынешний – нет…

– Если вспомним прошлый сезон, то начало тоже было не лучшим, а после набрали ход, стали показывать хороший и результативный футбол. Сейчас мы боремся, команда билась и боролась, несмотря на ошибки, показала характер и желание.

– Удаление Джику произошло из‑за его ошибки. Центр обороны – проблемная зона?

– Эпизод с удалением детально не пересматривал. Мог ли Джику сыграть удачнее? Да. Но ошибки – часть футбола, – сказал ассистент главного тренера «Спартака ».