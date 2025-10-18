  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Захаров о судействе Карасева: «Качество работы удручает. Надо вовремя заканчивать, не стоит позорить свое имя. Сергей уже как три года резко снизил к себе требования»
5

Захаров о судействе Карасева: «Качество работы удручает. Надо вовремя заканчивать, не стоит позорить свое имя. Сергей уже как три года резко снизил к себе требования»

Игорь Захаров раскритиковал качество работы Сергея Карасева.

«Еще совсем недавно Карасев судил матчи чемпионата Европы и мира. Работал в еврокубках. На моих глазах он рос. Причем прогрессировал очень быстро. Было много позитивных моментов.

Карьера судьи похожа на карьеру футболиста: есть взлеты, есть спады. Поэтому иногда надо просто понять, что пришло время уходить, если спадов становится больше.

Я заметил, что в последнее время не только Карасев, но и другие судьи предпочитают сидеть на ВАР, а не работать в поле. Видимо, уже возраст. Могут быть какие-то проблемы со здоровьем.

Но Сергей уже как три года резко снизил к себе требования. Конечно, это сказывается на его судействе. И даже то, что Лапочкин недавно его хвалил, ни о чем не говорит.

Лучше он уже судить не станет. Качество его работы удручает. Как и в любом виде спорта, надо вовремя заканчивать, чего я ему и желаю, чтобы не было стыдно. Надо идти инспектором или еще куда-то, чтобы продлить карьеру. Но позорить свое имя, которое было завоевано, не стоит», – отметил экс-арбитр ФИФА.

«Ливерпуль» – «МЮ». Кто победит?171 голос
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяпремьер-лига Англия
Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
logoСергей Карасев
logoСергей Лапочкин
logoсудьи
Игорь Захаров
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Защитник «Спартака» Джику удален в 1-м тайме игры с «Ростовом» – руками схватил Голенкова, выходившего 1 на 1. Кукуян показал желтую, но после подсказки ВАР и Карасева дал красную
87сегодня, 12:51Фото
Мажич о Карасеве: «Он немного потерял уверенность, но вернул ее. Иногда возникает самоуверенность, когда долгое время все идет хорошо. Сергей знает свои проблемы и работает над ними»
22 октября, 08:30
Сперцян о судействе Карасева с «Зенитом»: «В перерыве подходил к нему, сказал: «Давайте в футбол играть». Ненужные свистки, остановки – только разбежался, и сразу пауза»
7721 сентября, 20:01
Главные новости
У Кейна 22 (19+3) очка в 11 матчах за «Баварию» в этом сезоне. Форвард забил «Боруссии»
2 минуты назад
Тренер «Краснодара» Оленин про 2:0 с «Динамо» Махачкала: «Могли забить еще, довольны победой. В 1-м тайме нужно было приспособиться к очень тяжелому полю»
14 минуты назад
«Бавария» – «Боруссия» Дортмунд. 1:0 – Кейн забил! Онлайн-трансляция
2210 минут назадLive
Гвардиола о дубле Холанда «Эвертону»: «Разочарован, что он не забил 4 или 5. А если серьезно, я доволен, но «Ман Сити» нельзя полагаться только на Эрлинга, вингеры тоже должны забивать»
413 минут назад
«Локомотив» – ЦСКА. Батраков, Кисляк, Баринов, Глебов играют. Онлайн-трансляция
3217 минут назадLive
Чемпионат России. ЦСКА против «Локомотива», «Спартак» сыграл 1:1 с «Ростовом», «Краснодар» победил «Динамо» Махачкала
60118 минут назадLive
«Ноттингем Форест» ведет переговоры с Манчини о назначении главным тренером
425 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» принимает «Боруссию» Дортмунд, «Байер» и «Майнц» сыграли 4:3
933 минуты назадLive
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Фулхэма», «Ман Сити» обыграл «Эвертон», «Челси» разгромил «Ноттингем», «Ливерпуль» сыграет с «МЮ» в воскресенье
18733 минуты назадLive
Чемпионат Испании. «Барселона» одолела «Жирону», «Атлетико» против «Осасуны», «Реал» сыграет с «Хетафе» в воскресенье
2952 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Монако» Головина играет с «Анже», «Ницца» победила «Лион», «Марсель» против «Гавра»
233 минуты назадLive
Абаскаль о «Спартаке» после 1:1 с «Ростовом»: «Команда с характером. Красно‑белые будут подниматься в таблице по ходу сезона»
25 минут назад
Александр Тарханов: «Иностранные тренеры должны учить русский. Даже Гвардиоле в «Баварии» дали три месяца, чтобы он немецкий выучил. Не должно быть отговорок, что язык сложный»
515 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Фатехом», «Аль-Хилаль» Малкома забил 5 голов «Аль-Иттифаку» Вейналдума
221 минуту назад
Александр Мостовой: «Спартак» как всегда – нет стабильности. Так чемпионом точно не стать. Как «Ростов» не выиграл сегодня?»
522 минуты назад
«Торино» – «Наполи». 1:0 – Симеоне забил. Онлайн-трансляция
930 минут назадLive
«Фулхэм» – «Арсенал». Дьокереш и Сака играют. Онлайн-трансляция
332 минуты назадLive
У «Краснодара» 11 побед, 2 ничьих и 1 поражение в 14 последних матчах
436 минут назад
«Краснодар» победил «Динамо» Махачкала на выезде – 2:0. Виктор Са и Сперцян забили
1337 минут назад
У «Спартака» три удаления в 1-х таймах в этом сезоне РПЛ – повторение клубного антирекорда
753 минуты назад