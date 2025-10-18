Захаров о судействе Карасева: «Качество работы удручает. Надо вовремя заканчивать, не стоит позорить свое имя. Сергей уже как три года резко снизил к себе требования»

Игорь Захаров раскритиковал качество работы Сергея Карасева.

«Еще совсем недавно Карасев судил матчи чемпионата Европы и мира. Работал в еврокубках. На моих глазах он рос. Причем прогрессировал очень быстро. Было много позитивных моментов.

Карьера судьи похожа на карьеру футболиста: есть взлеты, есть спады. Поэтому иногда надо просто понять, что пришло время уходить, если спадов становится больше.

Я заметил, что в последнее время не только Карасев, но и другие судьи предпочитают сидеть на ВАР, а не работать в поле. Видимо, уже возраст. Могут быть какие-то проблемы со здоровьем.

Но Сергей уже как три года резко снизил к себе требования. Конечно, это сказывается на его судействе. И даже то, что Лапочкин недавно его хвалил, ни о чем не говорит.

Лучше он уже судить не станет. Качество его работы удручает. Как и в любом виде спорта, надо вовремя заканчивать, чего я ему и желаю, чтобы не было стыдно. Надо идти инспектором или еще куда-то, чтобы продлить карьеру. Но позорить свое имя, которое было завоевано, не стоит», – отметил экс-арбитр ФИФА.