«Спартак» поздравил Глушакова с днем рождения. Экс-капитану красно-белых исполнилось 37 лет
«Спартак» поздравил Дениса Глушакова с днем рождения.
Бывшему капитану красно-белых исполнилось 37 лет.
«Капитан чемпионской команды-2016/17 и обладатель Суперкубка России в составе «Спартака». С днем рождения, Денис Глушаков! 👏» – говорится в сообщении клуба.
Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. Сейчас полузащитник находится на сборах вместе с «Ростовом».
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Тут вы не правы.
ДР конечно хорошо 👍 и поздравить нужно.