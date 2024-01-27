«Спартак» поздравил Глушакова с днем рождения. Экс-капитану красно-белых исполнилось 37 лет

Теги Спартак премьер-лига Россия Денис Глушаков Футбол

«Спартак» поздравил Дениса Глушакова с днем рождения.

Бывшему капитану красно-белых исполнилось 37 лет. 

«Капитан чемпионской команды-2016/17 и обладатель Суперкубка России в составе «Спартака». С днем рождения, Денис Глушаков! 👏» – говорится в сообщении клуба. 

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. Сейчас полузащитник находится на сборах вместе с «Ростовом».

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13 комментариев
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Ответ Spartakus1984
Несмотря на развал команды?
Ты до сих пор веришь в чудо -итальянца ?
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Гендиректор Спартака, который называет себя давним болельщиком команды,похоже не знает мнения большинства болельщиков о Ишакове
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Ответ Spartakus1984
Несмотря на развал команды?
А сам Каррера не виноват в развале команды? Вы ему должное не отдаёте?
+4
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удачи Дэн!! 37 это не возраст,😀💪
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Сомнительно, но ОК)
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и подарили коробочку с усиками
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Ответ Тиджани Бабангида
Так и надо отдавать должное капитану. Несмотря ни на что.
Несмотря на развал команды?
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Ответ КБ Сергей
С Днюхой, капитан! Адекватные болельщики благодарны тебе за годы, проведённые в Спартаке и за твой вклад в чемпионство.
Всё кто имеет своё мнение отличное от вашего, получается они неадекватные болельщики !?
Тут вы не правы.
ДР конечно хорошо 👍 и поздравить нужно.
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