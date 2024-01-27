«Спартак» поздравил Глушакова с днем рождения. Экс-капитану красно-белых исполнилось 37 лет

«Спартак» поздравил Дениса Глушакова с днем рождения.

Бывшему капитану красно-белых исполнилось 37 лет.

«Капитан чемпионской команды-2016/17 и обладатель Суперкубка России в составе « ». С днем рождения, ! 👏» – говорится в сообщении клуба.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. Сейчас полузащитник находится на сборах вместе с «Ростовом».

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