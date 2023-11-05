Глушаков о «Спартаке»: «Абаскаль выигрывал, тренировал – все нормально. Все плохо – шишки на него. Надо и футболистам поковыряться в себе»

Денис Глушаков оценил критику тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Локомотив» и «Спартак» сыграют в игре Мир .

– За кого планируете болеть?

– Болеть и переживать за кого‑то я не собираюсь. Пусть победит сильнейший.

В «Спартаке» сложная ситуация, надо выкарабкиваться. Если Промес восстановится, только он один может вытащить команду. А все остальное – шум‑гам…

В « » же сейчас все нормально, но команда шарахается вверх‑вниз. В общем непредсказуемая игра.

– Кажется, что сейчас в «Спартаке» шаткая обстановка.

– Это всегда нагнетается болельщиками и СМИ.

Я не считаю, что Абаскаль в чем‑то виноват. Он выигрывал, тренировал, все было нормально. Сейчас все плохо – все шишки на Абаскаля. Как‑то нечестно получается.

Надо и футболистам поковыряться в себе, посмотреть, что в клубе творится. Только так.

– То есть нет такого, что Абаскаль всему виной, придет другой тренер, и дела пойдут в гору?

– Нет, не думаю, что Абаскаль всему виной, – сказал бывший полузащитник « » .

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