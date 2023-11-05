Глушаков о «Спартаке»: «Абаскаль выигрывал, тренировал – все нормально. Все плохо – шишки на него. Надо и футболистам поковыряться в себе»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Денис Глушаков Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Денис Глушаков оценил критику тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Локомотив» и «Спартак» сыграют в игре Мир РПЛ.

– За кого планируете болеть?

– Болеть и переживать за кого‑то я не собираюсь. Пусть победит сильнейший.

В «Спартаке» сложная ситуация, надо выкарабкиваться. Если Промес восстановится, только он один может вытащить команду. А все остальное – шум‑гам…

В «Локомотиве» же сейчас все нормально, но команда шарахается вверх‑вниз. В общем непредсказуемая игра.

– Кажется, что сейчас в «Спартаке» шаткая обстановка.

– Это всегда нагнетается болельщиками и СМИ.

Я не считаю, что Абаскаль в чем‑то виноват. Он выигрывал, тренировал, все было нормально. Сейчас все плохо – все шишки на Абаскаля. Как‑то нечестно получается.

Надо и футболистам поковыряться в себе, посмотреть, что в клубе творится. Только так.

– То есть нет такого, что Абаскаль всему виной, придет другой тренер, и дела пойдут в гору?

– Нет, не думаю, что Абаскаль всему виной, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

4 комментария

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(_Баловень:)_)
это точно Глушаков?
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Денис Чуев
Правильно говорит, а то привыкли, что у них тренер во всём виноват.
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ApXuMaHqPuT
ОПГ "Ромашка" за базар отвечает!🤘
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lovec23
Слишком много шума и желтухи вокруг Спартака , Глушаков все правильно говорит . Какой смысл в увольнении тренера , еврокубков нет . Закончиться сезон пусть руководство решает , вариантов особенно нет . Состоявшейся иностранный тренер сейчас к нам не поедет , Черчесова прекрасно помню в роли главного и не хочется повторения . Осинькина попробовать , но не факт что ему это нужно. Ему в Самаре доверяют , а здесь будет такая же ситуация как и с рыжим .Напишите свои варианты , кого вы болельщики красно белых хотите видеть главным
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