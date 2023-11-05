Глушаков о «Спартаке»: «Абаскаль выигрывал, тренировал – все нормально. Все плохо – шишки на него. Надо и футболистам поковыряться в себе»
Денис Глушаков оценил критику тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
«Локомотив» и «Спартак» сыграют в игре Мир РПЛ.
– За кого планируете болеть?
– Болеть и переживать за кого‑то я не собираюсь. Пусть победит сильнейший.
В «Спартаке» сложная ситуация, надо выкарабкиваться. Если Промес восстановится, только он один может вытащить команду. А все остальное – шум‑гам…
В «Локомотиве» же сейчас все нормально, но команда шарахается вверх‑вниз. В общем непредсказуемая игра.
– Кажется, что сейчас в «Спартаке» шаткая обстановка.
– Это всегда нагнетается болельщиками и СМИ.
Я не считаю, что Абаскаль в чем‑то виноват. Он выигрывал, тренировал, все было нормально. Сейчас все плохо – все шишки на Абаскаля. Как‑то нечестно получается.
Надо и футболистам поковыряться в себе, посмотреть, что в клубе творится. Только так.
– То есть нет такого, что Абаскаль всему виной, придет другой тренер, и дела пойдут в гору?
– Нет, не думаю, что Абаскаль всему виной, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков.
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