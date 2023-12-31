Глушаков о целях на 2024 год: «Хотелось бы провести хороший сезон. Как говорится: «Хлопни дверью красиво»

Денис Глушаков рассказал о своих ожиданиях от 2024 года.

С сентября 2023 года 36-летний игрок выступает за костромской «Спартак» из дивизиона «А» лиги.

В составе этой команды полузащитник провел 7 матчей, в которых отличился одной голевой передачей.

– Чего жду от 2024 года? Самое главное, чтобы было здоровье.

– А в футбольном плане?

– Хотелось бы провести хороший сезон. Пока не знаю, где и как. Но хотелось бы провести его. Есть определенные цели, задачи.

Как говорится: «Хлопни дверью красиво», – сказал экс-капитан московского « ».

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