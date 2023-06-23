Глушаков мечтает вернуться в «Спартак»: «Можно сразу его возглавить. Хуже не будет, поверьте»

Теги Спартак премьер-лига Россия Денис Глушаков Спорт-Экспресс Футбол

Денис Глушаков заявил о желании вернуться в «Спартак».

– Твоя мечта о возвращении в «Спартак» еще жива?

– Она всегда жива. Сказал же: я там буду. Не знаю, в какой должности, но буду!

– В роли тренера, например.

– Возможно, и тренером. А может, и в качестве игрока. Все возможно!

– А если бы тебе предложили поработать в академии?

– Можно и этот вариант рассмотреть. Надо потихонечку двигаться. Но можно и сразу возглавить «Спартак» – хуже не будет, поверьте.

– В это трансферное окно не ждешь от «Спартака» предложения?

– Я ничего не жду. Живу спокойно, оно само появится, – сказал экс-капитан «Спартака».

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28 комментариев

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Aleksey Yashin
"можно и сразу возглавить «Спартак»"

Мостовой: В очередь, сукины дети!
+58
-1
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ApXuMaHqPuT
Самогонщик разошёлся😀
+23
-1
+22
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(_Баловень:)_)
иdи na ###
+22
-7
+15
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Игорь Мещеряков
Оставьте Спартак в покое, чёрт вас дери!
+8
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RW7
Даже твое нахождение рядом со стадионом уже хуже. Воняет использованным презервативом.
+8
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Russ Ivan
Заведующим банно-прачечным комплексом в Тарасовке...
+3
-1
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Борух73
пусть "Спартак" из Миллерово возглавляет. забудь про главную команду. навсегда.
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Владимир Молявин
Спасибо. Не нужен ты нам!!!
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Ковид 07.10.52
Вот он наследник царя...
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Сергей Кузьмичев
Охота ему каждый раз слушать от трибун кричалку Глушаков изделия номер четыре.( хотя за бабки)?
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Кую коней
Керж вон тоже мечтал в Спартак и мечту свою осуществил, если поискать то в какой-нибудь Болгарии или Польше можно подсуетиться
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FRE3StYLER
Если только заведующим банным комплексом ставить)
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Caniball
Мнение о себе на уровне Мостового.
Я играл, значит и тренировать могу. Да что там тренировать, тяжело что ли?!
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Утренняя Аврора
Цирк уехал, а клоуны остались😄
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Я Гражданин Мира
Как можно доверять таким продажным людим, как Глушаков!?
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Утренняя Аврора
Берега попутал, как там его, давняя то его кликуха.....
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Кую коней
Там уже очередь из таких желающих, и твоя далеко за полсотни
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Спартак Уокер
Зря царь учится оказывается
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Орыс-орыс онбаган
а что, я бы дал ему потренировать...и правда, там уже стока было всяких хранителей духа, одним больше, другим меньше, сезоном больше или меньше
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Второй эксперт
Денису нужно постараться, чтобы осуществить мечту. Придется скачать PES Mobile и установить пак с РПЛ
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s_kapa
Не верю (с)
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