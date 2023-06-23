Глушаков мечтает вернуться в «Спартак»: «Можно сразу его возглавить. Хуже не будет, поверьте»
Денис Глушаков заявил о желании вернуться в «Спартак».
– Твоя мечта о возвращении в «Спартак» еще жива?
– Она всегда жива. Сказал же: я там буду. Не знаю, в какой должности, но буду!
– В роли тренера, например.
– Возможно, и тренером. А может, и в качестве игрока. Все возможно!
– А если бы тебе предложили поработать в академии?
– Можно и этот вариант рассмотреть. Надо потихонечку двигаться. Но можно и сразу возглавить «Спартак» – хуже не будет, поверьте.
– В это трансферное окно не ждешь от «Спартака» предложения?
– Я ничего не жду. Живу спокойно, оно само появится, – сказал экс-капитан «Спартака».
Мостовой: В очередь, сукины дети!
Я играл, значит и тренировать могу. Да что там тренировать, тяжело что ли?!