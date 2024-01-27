Почеттино об уходе Клоппа из «Ливерпуля»: «Мы уже скучаем по нему. Юрген – отличный тренер и человек, его работа – потрясающая»

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино высказался об уходе Юргена Клоппа из «Ливерпуля».

Вчера немецкий специалист объявил, что покинет пост главного тренера команды по окончании сезона. 

– Как вы отреагировали на решение Юргена Клоппа уйти в отставку в конце сезона?

– Я был шокирован, потому что сегодня я немного поработал перед игрой и увидел новости. Действительно грустно, потому что мы уже скучаем по нему. И потому, что первое сообщение, которое я получил после увольнения из «Тоттенхэма», было от него. Сейчас не такой случай, я не отправлял ему сообщение, но в среду у меня будет возможность поблагодарить его и выразить свое уважение.

Я думаю, что работа, которую он выполнял в «Ливерпуле», потрясающая. Мы будем скучать по нему, но он заслуживает того, чтобы осуществить свои желания и немного отдохнуть. Да, я думаю, это печальные новости для футбола. Он отличный человек, отличный тренер – конечно, английскому футболу будет не хватать его. И, конечно, его будет не хватать «Ливерпулю», – сказал главный тренер «Челси». 

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6 комментариев
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почти все в АПЛ по шакальи надеются, что Акела промахнулся, Акела стар и упадёт (про Ливерпуль)
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Да уж, как все развернулось.. теперь даже потенциальный уход Салаха не выглядит такой трагедией
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Ответ Master Slova
Ливерпуль закончится после ухода Клоппа, и дело здесь не в шакалах, это просто факт
Факт - это что то случившееся, а это просто гипотеза одного хейтера
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Даже представить трудно Ливерпуль без Клоппа, немногим тренерам удается так вжиться в клуб и влюбить в себя болельщиков, хотя конечно такие имеются.
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Ответ Master Slova
Ливерпуль закончится после ухода Клоппа, и дело здесь не в шакалах, это просто факт
Значение слова факт тебе знакомо?Или слова ради слов?
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