Почеттино об уходе Клоппа из «Ливерпуля»: «Мы уже скучаем по нему. Юрген – отличный тренер и человек, его работа – потрясающая»

Маурисио Почеттино высказался об уходе Юргена Клоппа из «Ливерпуля».

Вчера немецкий специалист объявил, что покинет пост главного тренера команды по окончании сезона.

– Как вы отреагировали на решение уйти в отставку в конце сезона?

– Я был шокирован, потому что сегодня я немного поработал перед игрой и увидел новости. Действительно грустно, потому что мы уже скучаем по нему. И потому, что первое сообщение, которое я получил после увольнения из «Тоттенхэма», было от него. Сейчас не такой случай, я не отправлял ему сообщение, но в среду у меня будет возможность поблагодарить его и выразить свое уважение.

Я думаю, что работа, которую он выполнял в « », потрясающая. Мы будем скучать по нему, но он заслуживает того, чтобы осуществить свои желания и немного отдохнуть. Да, я думаю, это печальные новости для футбола. Он отличный человек, отличный тренер – конечно, английскому футболу будет не хватать его. И, конечно, его будет не хватать «Ливерпулю», – сказал главный тренер « ».