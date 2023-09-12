Гвардиола – 1-й тренер, чьи клубы купили игроков на 2+ млрд евро. Пеп обогнал Моуринью этим летом
Команды Пепа Гвардиолы потратили рекордное количество денег на трансферы.
После летней трансферной кампании испанец стал первым тренером, чьи клубы преодолели отметку в 2 млрд евро.
За время работы специалиста в «Барселоне», «Баварии» и «Ман Сити» подписано 78 футболистов.
Этим летом «горожане» потратили как минимум 241 млн евро, благодаря чему Гвардиола обошел Жозе Моуринью (1,86 млрд, 118 игроков).
Согласно подсчетам Transfermarkt, теперь топ-10 тренеров с точки зрения расходов на трансферы выглядит так:
1. Пеп Гвардиола – 2,04 млрд евро, 78 игроков;
2. Жозе Моуринью – 1,86 млрд, 118 игроков;
3. Карло Анчелотти – 1,69 млрд, 108 игроков;
4. Массимиллиано Аллегри – 1,4 млрд, 113 игроков;
5. Диего Симеоне – 1,21 млрд, 82 игрока;
6. Мануэль Пеллегрини – 1,2 млрд, 96 игроков;
7. Томас Тухель – 1,19 млрд, 71 игрок;
8. Антонио Конте – 1,17 млрд, 93 игрока;
9. Маурисио Почеттино – 1,15 млрд, 57 игроков;
10. Юрген Клопп – 1,13 млрд, 85 игроков.
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В Сити 3 года провел, когда тоже много тратили( КДБ и Стерлинг пришли при Пеллегрини ).
Ну и кто лучший тренер мира?
Для Симеоне, кстати, нормально так понакупили. Там Феликс, конечно, помог попасть в топ.
П. С.
Какой же Клопп экономный.
1) Сейчас такое время, что стоимость игроков гораздо больше, даже чем 4 года назад. Посмотрите, сколько потратили Артета и Тен Хаг за свои мизерные сроки прибывания у руля клуба. А эти тренеры моложе Пепа, и кто знает какую сумму они потрать, когда им будет лет, как Гвардиоле.
2) Для Сити всегда наценка на игроков. А если ещё добавить, что Сити из апл, то вообще наценка гигантская зачастую.
3) Так получилось, что Гвардиола всю карьеру тренировал только в самый топовых и богатых клубах Европы. В Ман.Сити, он пришёл, когда шейхи активно развивали проект, и были готовы выделить под Гвардиолу очень много денег. Гвардиола с 2016 года тренирует Сити, и за столько лет сумма накопилась. Не забывайте, что мало кто, в текующий момент, вообще тренирует супер богатый топ клуб, столько, сколько Гвардиола тренирует Сити. Обычно тренеров каждый год меняют.