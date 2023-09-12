Гвардиола – 1-й тренер, чьи клубы купили игроков на 2+ млрд евро. Пеп обогнал Моуринью этим летом

Команды Пепа Гвардиолы потратили рекордное количество денег на трансферы.

После летней трансферной кампании испанец стал первым тренером, чьи клубы преодолели отметку в 2 млрд евро.

За время работы специалиста в «Барселоне», «Баварии» и « » подписано 78 футболистов.

Этим летом «горожане» потратили как минимум 241 млн евро, благодаря чему Гвардиола обошел Жозе Моуринью (1,86 млрд, 118 игроков).

Согласно подсчетам Transfermarkt, теперь топ-10 тренеров с точки зрения расходов на трансферы выглядит так:

1. – 2,04 млрд евро, 78 игроков;

2. – 1,86 млрд, 118 игроков;

3. – 1,69 млрд, 108 игроков;

4. Массимиллиано Аллегри – 1,4 млрд, 113 игроков;

5. Диего Симеоне – 1,21 млрд, 82 игрока;

6. Мануэль Пеллегрини – 1,2 млрд, 96 игроков;

7. Томас Тухель – 1,19 млрд, 71 игрок;

8. – 1,17 млрд, 93 игрока;

9. Маурисио Почеттино – 1,15 млрд, 57 игроков;

10. Юрген Клопп – 1,13 млрд, 85 игроков.

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