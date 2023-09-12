Гвардиола – 1-й тренер, чьи клубы купили игроков на 2+ млрд евро. Пеп обогнал Моуринью этим летом

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Команды Пепа Гвардиолы потратили рекордное количество денег на трансферы.

После летней трансферной кампании испанец стал первым тренером, чьи клубы преодолели отметку в 2 млрд евро.

За время работы специалиста в «Барселоне», «Баварии» и «Ман Сити» подписано 78 футболистов.

Этим летом «горожане» потратили как минимум 241 млн евро, благодаря чему Гвардиола обошел Жозе Моуринью (1,86 млрд, 118 игроков).

Согласно подсчетам Transfermarkt, теперь топ-10 тренеров с точки зрения расходов на трансферы выглядит так:

1. Пеп Гвардиола – 2,04 млрд евро, 78 игроков;

2. Жозе Моуринью – 1,86 млрд, 118 игроков;

3. Карло Анчелотти – 1,69 млрд, 108 игроков;

4. Массимиллиано Аллегри – 1,4 млрд, 113 игроков;

5. Диего Симеоне – 1,21 млрд, 82 игрока;

6. Мануэль Пеллегрини – 1,2 млрд, 96 игроков;

7. Томас Тухель – 1,19 млрд, 71 игрок;

8. Антонио Конте – 1,17 млрд, 93 игрока;

9. Маурисио Почеттино – 1,15 млрд, 57 игроков;

10. Юрген Клопп – 1,13 млрд, 85 игроков.

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90 комментариев

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Гамаль Хайдаров
Иногда казалось что состав Атлетико не меняется, а Диего миллиард с лишним потратил
+58
-5
+53
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Someone from Internet
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Это вообще нормально сравнивать тренера с бизнесменом?)
+30
-4
+26
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Сергей Штырков
Ответ Гамаль Хайдаров
Иногда казалось что состав Атлетико не меняется, а Диего миллиард с лишним потратил
Там лемар с фелишем уже 200 лямов)
+24
-4
+20
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Eden Hazard
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Боули за карьеру заработал 5 млрд евро. В этой, его плоскости, будешь сравнивать Пепа с ним?)
+23
-5
+18
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Ansu Fati
Поч за это ТО в 2 раза свою стату поднял у шопоголика Боэли и за 1 ТО купил игроков дороже, чем за 10 ТО у Леви в шпорах))
+14
-2
+12
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Isshin88
Ответ Someone from Internet
Манся: вы все врёти! ферги из маню потратил больше всех. он потратил триллиарды с уэббом!!
Ферги знал, что дешевле покупать судий.
+17
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Born is the King
Каталонский шопоголик
+15
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Kemal Gul
Ответ Эль Иберико
.и это еще не считая конского зарплатного фонда Сити. ну и где же вы, защитнечки Пепки?
Здесь мы. Юнайтед потратил больше Сити за последние 10 сезонов и имеет худший трансферный баланс в Европе, ну и где их 5 трофеев АПЛ за 6 лет, где их требл? Оказывается, недостаточно просто клуб деньгами завалить, нужен ещё и грамотный менеджмент, стратегия развития и отличный тренер, который будет раскрывать дорогостоящих игроков. Пеп отбивает каждую копейку, что владельцы затрачивают на команду
+12
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Нико Росберг
Ответ Гамаль Хайдаров
Иногда казалось что состав Атлетико не меняется, а Диего миллиард с лишним потратил
надо еще смотреть на какую сумму продал Атлетико за годы Симеоне, трансферный баланс при Симеоне явно очень хороший, а при Гвардиоле явно сильно минусовый
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Влад Тюрин
Ответ Nogoi89
меня удивил Перегрини, старик 1.2 млрд потратил, а ведь прям в мешках долго не работал.
В Реал попал в 2009, когда была рекордная на тот момент закупка с Роналду, Кака и Бензема.
В Сити 3 года провел, когда тоже много тратили( КДБ и Стерлинг пришли при Пеллегрини ).
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Nogoi89
меня удивил Перегрини, старик 1.2 млрд потратил, а ведь прям в мешках долго не работал.
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S. A.
Клопп поднимает клубы из середняков и выигрывает с ними всё, что можно, находясь только на 10-м месте по тратам. В то время как лысый шарлотан тратит больше всех и выигрывает ЛЧ с 12-й попытки.

Ну и кто лучший тренер мира?
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Это он в ПСЖ ещё не работал, хотя и в МС неплохо.
Для Симеоне, кстати, нормально так понакупили. Там Феликс, конечно, помог попасть в топ.

П. С.
Какой же Клопп экономный.
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Кашшай Чакырович
Ответ Эль Иберико
.и это еще не считая конского зарплатного фонда Сити. ну и где же вы, защитнечки Пепки?
Чтобы ты тут сильно не пукал, например Челси ,Мю и Ливерпуль за время Гвардиолы потратили 4 млрд и выиграли 15 титулов , Гвардиола потратил 1 миллиард 241 миллион и выиграл также 15 титулов ,те как 3 клуба вместе взятых ! Поэтому оставь свой стереотипный бред у себя в голове или лучше не повтояряй за глупыми людьми эту чушь !
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Streetbor
Пеп футболистоголик)
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Избранные Фанаты
Ответ Someone from Internet
Манся: вы все врёти! ферги из маню потратил больше всех. он потратил триллиарды с уэббом!!
Ну да . После его ухода сколько слили ? Можешь результатами этих трат похвастаться ?
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Сейчас понабегут….
1) Сейчас такое время, что стоимость игроков гораздо больше, даже чем 4 года назад. Посмотрите, сколько потратили Артета и Тен Хаг за свои мизерные сроки прибывания у руля клуба. А эти тренеры моложе Пепа, и кто знает какую сумму они потрать, когда им будет лет, как Гвардиоле.
2) Для Сити всегда наценка на игроков. А если ещё добавить, что Сити из апл, то вообще наценка гигантская зачастую.
3) Так получилось, что Гвардиола всю карьеру тренировал только в самый топовых и богатых клубах Европы. В Ман.Сити, он пришёл, когда шейхи активно развивали проект, и были готовы выделить под Гвардиолу очень много денег. Гвардиола с 2016 года тренирует Сити, и за столько лет сумма накопилась. Не забывайте, что мало кто, в текующий момент, вообще тренирует супер богатый топ клуб, столько, сколько Гвардиола тренирует Сити. Обычно тренеров каждый год меняют.
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Moonwalker
Ответ riverman1980
И это Пепу бесплатно досталось золотое поколение Барсы, которое сейчас стоило бы больше ярда ) Не любитель футбола Клоппа, но по соотношению результат/затраты он абсолютный топ.
При всем уважении к Клоппу, с "абсолютный топ" можно было бы поспорить. За 15 лет (Дортмунд + Ливерпуль) 3 чемпионства и 1 ЛЧ. Хороший резульат, для многих недостижим, но вряд ли прямо топ.
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G_Batigol
Маур давно не работает в топ клубах чтобы тратить сотни лямов, у Пепа мало трансферов но почти каждый дороже 50 лямов
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Snup4ic
Не совсем объективно,мы же не знаем сколько его команды заработали на трансферах, логичнее было быуказывать трансферный баланс
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alehandrmen
Ответ llolishe
Тиктокеры вы еще не забудьте ,что Гвардиолка когда переходил в Баварку и Сити там были более менее готовые команды с топ футболистами-особой нужды тратить небыло особо первые сезоны А Клопп когда переходил в Ливерпуль так тратить на усиление состава была просто необходимость видя как Марковичи с Боринями играют
когда Гвардиолы переходил в Сити, на тот момент был престарелый основной состав, он поменял почти всех за 1-2 первых сезона. Ты элементарно трындишь.
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Папичслав
Теперь нужно эти миллиарды делить на количество трофеев и сравнивать
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alehandrmen
и траты эти не напрасны, трофеи и титулы собирает пачками
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иц а мен
Ответ llolishe
Тиктокеры вы еще не забудьте ,что Гвардиолка когда переходил в Баварку и Сити там были более менее готовые команды с топ футболистами-особой нужды тратить небыло особо первые сезоны А Клопп когда переходил в Ливерпуль так тратить на усиление состава была просто необходимость видя как Марковичи с Боринями играют
глянь на состав сити в момент прихода пепа, половина - дряхлые старики, мамкин рутубер ты наш
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Вячеслав Соболевский
Ответ Виталий Ан
Так а продал он на гораздо большую сумму.
Не продал, у Атлетико при Симеоне отрицательный трансферный баланс.
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