Симеоне о преемнике в «Атлетико»: «Клопп, Анчелотти, Почеттино»

Теги Карло Анчелотти Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Реал Мадрид Ла Лига Диего Симеоне Маурисио Почеттино Футбол

Диего Симеоне рассказал, кого хотел бы видеть в качестве преемника в «Атлетико».

«Кого-то из лучших. Клопп, Анчелотти, Почеттино – вот тренеры, которых я бы хотел видеть в «Атлетико».

С Карло у нас очень хорошие отношения. Мы не друзья, но отношения хорошие.

Уважение – вот правильное слово», – отметил главный тренер «Атлетико» в интервью Cadena SER.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

36 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Abdu Giyasov
Анчелотти приемник Симеоне,звучит смешно.
+69
-9
+60
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Ответ Abdu Giyasov
Анчелотти приемник Симеоне,звучит смешно.
Приемник действительно звучит забавно, если только радио)
+48
-2
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cruel Snake
Это скорее имена тех кто наоборот туда не пойдёт
+22
-2
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Иванов
Симеоне хотел бы видеть Мостового но у него нет лицензии
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yri Yrov
Ответ Jon han
мне кажется не один из них не подойдёт к системе Атлетико. хотя они и топ тренера.
система определяется тренером, ДНК ? бред , барса гониться за тики такой в надежде вернуть былое могущество, но ничего не вечно
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jon han
мне кажется не один из них не подойдёт к системе Атлетико. хотя они и топ тренера.
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Санти Воид
Ответ corazón blanco
Приемник действительно звучит забавно, если только радио)
моя свобода - это радиоприёмник
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FOOTBALL Live
странное интервью.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
usen
Ответ Abdu Giyasov
Анчелотти приемник Симеоне,звучит смешно.
Карло и в Италии тренировал Ювентус, потом Милан, и потом Наполи. Так что не думаю, что он бы прям после Реала взял и принципиально Атлетико отказал
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эль Иберико
Я надеюсь мы еще долго не будем обсуждать это в настоящем времени.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жаргал Шадапов
Ответ Iamliam
Реальность: Марселино, Вальверде, Эмери.
Тоже неплохие варианты
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kemal Gul
Ответ Yri Yrov
это тоже имеет смысл, но играл ли барса тика ваткакатку до Гвардиолы
Эти основы заложил ещё Кройфф
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярый член
преемником Симеоне должен быть...да никто не должен быть на тренерском мостике кроме Эль Чоло,Диего и Атлетико созданы друг для друга,и пусть он будет там тренером настолько насколько это возможно
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
cukken
Ага, ожидание - Клопп, реальность - Кике Сетьен 😂
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lavinka
Жозе зайдёт в этот автобус как к себе домой !
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yri Yrov
Ответ Kemal Gul
Не соглашусь, есть действительно команда-системы, под которую должны подбираться тренеры. Взять ту же Барселону. Попытки вернуть тики-таку - не просто прихоть, а часть философии, под которую заточена академия. Пацанов с юных лет учат играть в мелкий пас и владение, выход из под прессинга низом. И эти пацаны гораздо лучше раскроются во взрослой команде с подходящим тренером. Это правильная стратегия в долгосрочной перспективе. Примерно так же работают и в Аяксе. Правда к Атлетико это вряд ли применимо
это тоже имеет смысл, но играл ли барса тика ваткакатку до Гвардиолы
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
panfiiiiil
Ответ Jon han
мне кажется не один из них не подойдёт к системе Атлетико. хотя они и топ тренера.
Почеттино наиболее близкий как будто
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spaten
Потому что в слове преемник тоже сдвоенная буква?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Ширинов
Про шарлатана ни слова
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Iamliam
Реальность: Марселино, Вальверде, Эмери.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Столбов
Опять не Мостовой...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman
Диего под кальвадосом интервью давал это, похоже. То Мората у него на уровне Холанда забивает, то Анчелотти его преемник
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
d.xoxlov
Ответ Андрюха с района
Клопп на пенсию?) Не смеши) Ему всего лишь 56 лет)
В 60 в сборную – в самый раз. Тем более у Германии так себе дела идут последние годы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрюха с района
Ответ d.xoxlov
А с чего бы сейчас о преемнике говорить? До 27-го года только продлился. Анчелотти и Клопп уже на пенсию в сборные к тому времени разъедутся.
Клопп на пенсию?) Не смеши) Ему всего лишь 56 лет)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ВРвпопа оапоапо
Ответ Roman
Диего под кальвадосом интервью давал это, похоже. То Мората у него на уровне Холанда забивает, то Анчелотти его преемник
Не знаю, что это такое, но похоже ты под этим читал интервью, раз всё так неверно интерпретировал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ААА061
А Газзаев? Тоже сдвоенная
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yri Yrov
Ответ Kemal Gul
Эти основы заложил ещё Кройфф
который также работал в Аяксе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Krauvec Cool
Моуриньо подошёл бы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kemal Gul
Ответ Yri Yrov
система определяется тренером, ДНК ? бред , барса гониться за тики такой в надежде вернуть былое могущество, но ничего не вечно
Не соглашусь, есть действительно команда-системы, под которую должны подбираться тренеры. Взять ту же Барселону. Попытки вернуть тики-таку - не просто прихоть, а часть философии, под которую заточена академия. Пацанов с юных лет учат играть в мелкий пас и владение, выход из под прессинга низом. И эти пацаны гораздо лучше раскроются во взрослой команде с подходящим тренером. Это правильная стратегия в долгосрочной перспективе. Примерно так же работают и в Аяксе. Правда к Атлетико это вряд ли применимо
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Причёска Бэйла
Ответ Jon han
мне кажется не один из них не подойдёт к системе Атлетико. хотя они и топ тренера.
Систему поменять можно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Remedy
Ответ Jon han
мне кажется не один из них не подойдёт к системе Атлетико. хотя они и топ тренера.
*ни
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
QWertY
Курбан Бердыев лучший преемник
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ханс Ланда
Анчелотти среди приемников звучит как шутка)
Еще бы добавил в этот список Фергюсона и Венгера
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jim Korbett
Зачем этим тренерам идти в Атлетико, изворачиваться и тренировать с положительным балансом от трансферов? Они лучше пойдут в какой-нибудь Ноттингем Форест, где им денег дадут на трансферы. Идите найдите тренера на замену Симеоне, это как возглавить МЮ после Фергюсона, но не иметь денег на трансферы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рэдклифф, Сыр Жим
Жирно троллит Диего.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий