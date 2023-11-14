Симеоне о преемнике в «Атлетико»: «Клопп, Анчелотти, Почеттино»

Диего Симеоне рассказал, кого хотел бы видеть в качестве преемника в «Атлетико».

«Кого-то из лучших. Клопп, , – вот тренеры, которых я бы хотел видеть в «Атлетико».

С Карло у нас очень хорошие отношения. Мы не друзья, но отношения хорошие.

Уважение – вот правильное слово», – отметил главный тренер «Атлетико» в интервью Cadena SER.

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