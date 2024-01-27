Скалони о Месси и призе The Best: «Странно спорить о том, почему Лео победил, когда голосуют футбольные люди»

Лионель Скалони назвал странным спор о призе ФИФА The Best для Лионеля Месси.

– Возник спор по поводу выбора Лео Месси лучшим игроком года, учитывая, что ЧМ-2022 не принимался во внимание. Голосуют эксперты, капитаны и тренеры сборных, журналисты и болельщики. Более демократичного представительства и быть не может, но победа Месси все еще обсуждается. Вы понимаете, почему это происходит?

– Полагаю, что споры выходят за рамки футбола. Я не думаю, что между игроками и тренерами есть спор о том, почему он победил.

Если бы выиграли Холанд или , это тоже было бы нормально. Это больше история для СМИ.

Странно спорить о том, почему Месси победил, когда голосуют футбольные люди, – сказал главный тренер сборной Аргентины Скалони.

Как звезды голосовали на The Best? Большинство за Месси, а он проголосовал за Холанда