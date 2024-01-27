Скалони о Месси и призе The Best: «Странно спорить о том, почему Лео победил, когда голосуют футбольные люди»

Теги ПСЖ Манчестер Сити МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси Лионель Скалони лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ФИФА Килиан Мбаппе Интер Майами Эрлинг Холанд The Best Футбол

Лионель Скалони назвал странным спор о призе ФИФА The Best для Лионеля Месси.

– Возник спор по поводу выбора Лео Месси лучшим игроком года, учитывая, что ЧМ-2022 не принимался во внимание. Голосуют эксперты, капитаны и тренеры сборных, журналисты и болельщики. Более демократичного представительства и быть не может, но победа Месси все еще обсуждается. Вы понимаете, почему это происходит?

– Полагаю, что споры выходят за рамки футбола. Я не думаю, что между игроками и тренерами есть спор о том, почему он победил.

Если бы выиграли Холанд или Мбаппе, это тоже было бы нормально. Это больше история для СМИ.

Странно спорить о том, почему Месси победил, когда голосуют футбольные люди, – сказал главный тренер сборной Аргентины Скалони.

Как звезды голосовали на The Best? Большинство за Месси, а он проголосовал за Холанда

Материалы по теме

20 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Капибарбер
Комментарий удален модератором
ну зато смешат хоть))
+12
-4
+8
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Ты, видимо, и не прочитал)
+7
-4
+3
Кто бы сомневался, что тёзка вступится за аргентинского Адамчика.
+5
-3
+2
Фига налетели)
+2
-1
+1
Ответ Iamliam
Я как фанат Лео, тоже удивлен этой награде, вообще не ожидал. Но если Холанд/Мбаппе и другие так хороши они смогут это доказать и в этом году, как это делал Месси на протяжении 10+ лет. Надеюсь на этой ветке будут адекваты.
А почему бы и в этом году не признать Месси лучшим ? У Холанда/Мбаппе и прочих все равно будет ещё 10+ лет, чтобы доказать, что они уж точно лучше, а потом может и на них зачетка будет работать. У нашего Лео не так много лет карьеры осталось, надо собирать всё золото, что блестит
+6
-5
+1
с дивана виднее
+6
-6
0
Не нужно быть экспертом, чтобы понимать, что Лео Месси гений и один из лучших в истории футболистов. Большое счастье видеть всю его карьеру. Но, в 2023 году он не был лучшим. И ни один профессионал не заставит подумать иначе.
Лео и без этой награды закрепился на футбольном Олимпе. Но, эти награды перебор.
0
0
0
Ответ Александр Барков
вначале ныли про то что нет золота со сборной, сейчас то что подарили, зато 54 гола в таджикской лиге топи топ!)че этот чм
Комментарий удален модератором
Ответ Капибарбер
Чарли Чаплин отдыхает 😂😂
Мы вам тут не мешаем? Вам бы ребят уединиться)))
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий