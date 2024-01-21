Роналду о «Золотом мяче» и The Best: «Эти награды теряют авторитет. Это не значит, что Месси не заслужил приз. Просто я больше не верю в них»

Криштиану Роналду подверг критике премии «Золотой мяч» и The Best.

– В последнее время ведутся споры о «Золотом мяче» и награде The Best. А что думаете вы?

– Я думаю, что эти награды в какой-то степени теряют свой авторитет. Мы должны анализировать весь сезон. Это не значит, что Месси не заслужил приз. Или Холанд, или Мбаппе.

Просто я больше не верю в эти награды, и не потому, что я выиграл Globe Soccer Awards. Это факт, существуют цифры, и они не лгут. Они не могут отнять у меня приз [лучшему бомбардира мира], потому что он настоящий. И это делает меня счастливее, потому что цифры подтверждают факты.

– Станет ли Роналду когда-нибудь обладателем «Золотого мяча» или The Best?

– Мы знаем, как работают другие организации. Разумеется, я всегда думаю в первую очередь о клубе и сборной. Награды приходят после хорошего сезона в клубе и сборной. Честно говоря, я не думаю об этом много, – сказал форвард «Аль-Насра» в интервью Record.