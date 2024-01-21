Роналду о «Золотом мяче» и The Best: «Эти награды теряют авторитет. Это не значит, что Месси не заслужил приз. Просто я больше не верю в них»

Теги Криштиану Роналду Лионель Месси Золотой мяч высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд The Best Футбол

Криштиану Роналду подверг критике премии «Золотой мяч» и The Best.

– В последнее время ведутся споры о «Золотом мяче» и награде The Best. А что думаете вы?

– Я думаю, что эти награды в какой-то степени теряют свой авторитет. Мы должны анализировать весь сезон. Это не значит, что Месси не заслужил приз. Или Холанд, или Мбаппе.

Просто я больше не верю в эти награды, и не потому, что я выиграл Globe Soccer Awards. Это факт, существуют цифры, и они не лгут. Они не могут отнять у меня приз [лучшему бомбардира мира], потому что он настоящий. И это делает меня счастливее, потому что цифры подтверждают факты.

– Станет ли Роналду когда-нибудь обладателем «Золотого мяча» или The Best?

– Мы знаем, как работают другие организации. Разумеется, я всегда думаю в первую очередь о клубе и сборной. Награды приходят после хорошего сезона в клубе и сборной. Честно говоря, я не думаю об этом много, – сказал форвард «Аль-Насра» в интервью Record.

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113 комментариев
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Ага, перестал их получать, перестал в них верить.
+165
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+139
У этого до сих пор одна и та же песня. Сначала как Месси выиграл ЗМ 2015 ляпнул "ну вот ЗБ это награда, никаких голосов журналистов, только цифры". Итог: Месси больше всех ЗБ, Роналду с той фразы ЗБ не нюхал.

Сейчас опять эта же тема: другие котируются и выигрывают награды Лучшему игроку, а у Примы на уме только статка. Статка саудовская, простихосподи.
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По случайному совпадению, новым ориентиром Роналду является Globe Soccer Awards, в котором он сам "стал" лучшим игроком года 6 раз, а Месси 1.
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Рональду: "Чм это неполноценный турнир, а вот Лига Наций это действительно топ, кстати я там лучший бомбардир"
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Роналду трудно признать что Месси круче его и он уже это доказал
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Фрукт сгнил окончательно.
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ЗМ 2013 - Рибери берет 6 титулов в сезоне, голосование продлевают и воруют у него награду за стыки со Швецией

ЗМ 2014 - Мюллер 3 раза дырявит португалию по ходу турнира, выигрывает ЧМ - награду дают кринжу за вылет сборной из группы от США.

2 самые позорные награды ЗМ 21 века!:))
+26
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+17
совсем крыша течёт у парня. навтыкал голов в захудалом чемпе и думает, чем ему за это должны выдать ЗМ ))). фанатики можете не писать, что Бензема и Ко столько не забивают - там никто не тренируется серьёзно кроме этого ходячего комплекса, поэтому и стата такая. а то, что он даёт команде мы видим. пришёл, когда Аль-Наср шёл первым, а и уже два года его "тянет" на второе место )))
+23
-6
+17
Неужели он реально не понимает, что забить 53 в СА, это совсем не тоже , что в Англии, Испании, Италии.
+18
-4
+14
Как сам позорно выигрывал ЗМ в 2013, то там норм награда была ) в 14-м попал в сборную худших игроков ЧМ и снова взял ЗМ ) лицемер каких поискать
+24
-10
+14
Мерзкий! Равнять голы в своей лиге и в АПЛ 🙈
+28
-17
+11
Ответ Дима
Комментарий скрыт
советую вам изучить обладателей ЗМ и The Best с 2018 года, прежде чем так писать.
+14
-3
+11
Ответ Melissa Parker
Роналду трудно признать что Месси круче его и он уже это доказал
Это не отменяет факта бредовости the best 2023
+20
-10
+10
Ответ mr kovalsky
Это не отменяет факта бредовости the best 2023
Бредовей ЗМ 2013 ничего быть не может.
+20
-11
+9
Кристинка : у меня 0+0 в плей офф чм за 20 лет, цифры не лгут,
+12
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+8
Зато верит в премию Мендеша его бывшего агента, который специально для личных наград этого персонажа и сделал.
+10
-2
+8
плакса
+13
-5
+8
Да куда им до Globe Soccer Awards.
+9
-2
+7
Зачем дать повод хейтерам высмеивать себя. Лучше бы молчал
+9
-2
+7
Я согласен, что в 23 году награды дали не тем футболистам. Но уж точно не Кринжу об этом говорить, у которого у самого в кармане парочка левых ЗМ.
Давайте различать мотивы: в Кринже говорит не тяга к справедливости, а лишь собственное эго
+7
0
+7
Верил ли Роналду в Золотой мяч в 2013 году (должен был выиграть Рибери), в 2014 году (Ди Мария), 2016 году (Гризманн), 2017 году (Суарес)?
+17
-10
+7
Клубничка снова возмущается, но продолжает пытаться всех убеждать в том, что ему плевать на личные награды.
+9
-3
+6
«Эти награды теряют авторитет, потому что я их больше не получаю»
+6
0
+6
Бгг, тут уже деменция, даже не знаю, как высококвалифицированные врачи, которые постоянно с ним работают, смогли упустить это явление у него. Хорошо, что награды существуют независимо от того, верит ли в них Кри, или нет )
+5
0
+5
Вот если бы эту награду дали самому Роналду, то по другому он бы пел))
+7
-3
+4
Ответ buba 99
2010,19,22-бредовей в кубе
Там обнуляли результаты?
+6
-2
+4
Ответ Victor Rewkowski
Комментарий удален модератором
Глоры Рона именно так и говорили, кстати... У них это всего пара-тройка простых матчей, не то что ЛЧ, и вот это вот всё))
+3
0
+3
Для этого человека авторитет имеют только те трофеи и награды, которых у него больше, чем у Месси. Если бы Месси остался в Европе еще пару лет и обошел его в списке лучших бомбардиров ЛЧ, он сказал бы, что ЛЧ теряет свой авторитет.
+4
-1
+3
Ответ Youzhny23
особенно что Месси там дали второе место 😁
На момент окончания ОФИЦИАЛЬНОГО голосования Раналды даже в тройке не было. Чудеса.
+7
-4
+3
Рончик в параллельной реальности живет, как и его фанаты)
+3
0
+3
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