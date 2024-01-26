Апелляция Рубиалеса на трехлетний бан от ФИФА за поцелуй Эрмосо отклонена. Экс-главе RFEF осталось только обратиться в CAS

Апелляционный комитет ФИФА отклонил жалобу Луиса Рубиалеса на бан за поцелуй.

После победы Испании в финале женского чемпионата мира-2023 Рубиалес, тогда занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), крепко обнял и поцеловал в губы испанскую футболистку .

После массовой критики Рубиалес объявил об отставке. В октябре Дисциплинарная комиссия ФИФА отстранила его от любой деятельности, связанной с футболом, на 3 года. Аналогичное решение вынес спортивный административный суд Испании (TAD).

Рубиалес подал апелляцию на решение ФИФА, но она была отклонена. Решение осталось в силе.

После решения апелляционного комитета ФИФА Рубиалес имеет возможность обжаловать свою дисквалификацию только в Спортивном арбитражном суде в Лозанне ( ).

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