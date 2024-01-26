Апелляция Рубиалеса на трехлетний бан от ФИФА за поцелуй Эрмосо отклонена. Экс-главе RFEF осталось только обратиться в CAS
Апелляционный комитет ФИФА отклонил жалобу Луиса Рубиалеса на бан за поцелуй.
После победы Испании в финале женского чемпионата мира-2023 Рубиалес, тогда занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), крепко обнял и поцеловал в губы испанскую футболистку Дженнифер Эрмосо.
После массовой критики Рубиалес объявил об отставке. В октябре Дисциплинарная комиссия ФИФА отстранила его от любой деятельности, связанной с футболом, на 3 года. Аналогичное решение вынес спортивный административный суд Испании (TAD).
Рубиалес подал апелляцию на решение ФИФА, но она была отклонена. Решение осталось в силе.
После решения апелляционного комитета ФИФА Рубиалес имеет возможность обжаловать свою дисквалификацию только в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).
Почему Рубиалес не прав. Взгляд журналистки и основателя женского клуба
«Рубиалес пострадал не из-за поцелуя. Он давно всем надоел». Что о скандале думают в Испании?
Рубиалес отбивается «доказательствами» взаимности поцелуя. Его уже отстранила ФИФА
Это 3 года запрета футбола.
Израиль убил более 10 000 палестинских детей и заявляет, что это только начало.
Фифа и уефа не будут отстранять израильские сборные ни на один день, пусть играют, они же ничего не сделали.