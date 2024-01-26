Апелляция Рубиалеса на трехлетний бан от ФИФА за поцелуй Эрмосо отклонена. Экс-главе RFEF осталось только обратиться в CAS

Теги Луис Рубиалес Ла Лига дисквалификации женский футбол ФИФА CAS сборная Испании жен Дженнифер Эрмосо Футбол

Апелляционный комитет ФИФА отклонил жалобу Луиса Рубиалеса на бан за поцелуй.

После победы Испании в финале женского чемпионата мира-2023 Рубиалес, тогда занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), крепко обнял и поцеловал в губы испанскую футболистку Дженнифер Эрмосо.

После массовой критики Рубиалес объявил об отставке. В октябре Дисциплинарная комиссия ФИФА отстранила его от любой деятельности, связанной с футболом, на 3 года. Аналогичное решение вынес спортивный административный суд Испании (TAD).

Рубиалес подал апелляцию на решение ФИФА, но она была отклонена. Решение осталось в силе.

После решения апелляционного комитета ФИФА Рубиалес имеет возможность обжаловать свою дисквалификацию только в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).

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13 комментариев
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Ответ Lavochkin12
пусть сидит и маму дома целует. Куда им обоим захочется
Твою?))))))
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Выиграв турнир, представитель Испании обрадовался и проявил эмоции.
Это 3 года запрета футбола.

Израиль убил более 10 000 палестинских детей и заявляет, что это только начало.
Фифа и уефа не будут отстранять израильские сборные ни на один день, пусть играют, они же ничего не сделали.
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А в фигурном катании все целуются...
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Ответ Lavochkin12
вот бы кто-то рядом с тобой обрадовался чему-то и раздраконил тебе кое-че. Нуачо, обрадовался человек, с кем не бывает
за раздраконить кое-че так-то уголовка, и после такого жертва явно с подругами по команде не ржёт в автобусе
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Ответ Neodim
Выиграв турнир, представитель Испании обрадовался и проявил эмоции. Это 3 года запрета футбола. Израиль убил более 10 000 палестинских детей и заявляет, что это только начало. Фифа и уефа не будут отстранять израильские сборные ни на один день, пусть играют, они же ничего не сделали.
А почему не 100 000 детей? Хамас разве не может этого объявить?
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Ответ Кино Музыка
А в фигурном катании все целуются...
Пожалуйста, не призывайте эту секту сюда...
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