Рубиалес предстанет перед судом из-за скандала с Эрмосо. Судья решил, что поцелуй «был односторонней и неожиданной инициативой»

Теги Луис Рубиалес Ла Лига женский футбол происшествия Федерация футбола Испании сборная Испании жен Дженнифер Эрмосо Футбол

Дело о поцелуе Луиса Рубиалеса и Дженнифер Эрмосо будет рассмотрено в суде.

После победы Испании в финале женского чемпионата мира-2023 Рубиалес, тогда занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), крепко обнял и поцеловал в губы испанскую футболистку Дженнифер Эрмосо. Кроме того, находясь в ложе, Рубиалес продемонстрировал неприличный жест, схватившись за пах.

После массовой критики Рубиалес объявил об отставке. В октябре Дисциплинарная комиссия ФИФА отстранила его от любой деятельности, связанной с футболом, на 3 года. Аналогичное решение вынес спортивный административный суд Испании (TAD).

Судья Национального суда (юрисдикция распространяется на всю территорию Испании) Франсиско де Хорхе решил, что Рубиалес должен предстать перед судом за поцелуй.

«Возможная эротическая цель или ее отсутствие, состояние эйфории и возбуждения, испытываемое вследствие необычайного спортивного триумфа, – последствия этих элементов должны быть оценены на судебном заседании», – заявил судья.

В постановлении де Хорхе приходит к выводу, что поцелуй «не был по обоюдному согласию и был односторонней и неожиданной инициативой».

Также судья предложил представить перед судом спортивного директора мужской сборной Испании Альберта Луке, бывшего тренера женской сборной Хорхе Вильду и менеджера по маркетингу RFEF Рубена Риверу из-за давления на Эрмосо.

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22 комментария
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Суд, какая же дичь. Особенно с учётом видео с автобуса, где она жизнерадостно и со смехом обсуждала с другими футболистками этот поцелуй.
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Давайте уже его в час суда с Павлом Астаховым
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Теперь перед первым поцелуем надо подписывать у девушки отказ от претензий и согласие на поцелуй)))
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Ответ Николай Бойко
Суд, какая же дичь. Особенно с учётом видео с автобуса, где она жизнерадостно и со смехом обсуждала с другими футболистками этот поцелуй.
это не суд в понимании защиты чести и достоинства, это чисто бабло. оно рулит такими процессами. всем плевать на эту футболистку, она лишь удобный инструмент
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Да отстаньте вы уже от мужика!
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А то, как она его подняла, судом рассматриваться не будет? Наверное, это было ожидаемо и согласовано заранее, бумаги даже есть соответствующие и подписанные.
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Ответ Утя Ваткин
Давайте уже его в час суда с Павлом Астаховым
Перефразируя Астахова: «Ну чего, как поцеловались?»
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Неинтересно.Все ждут приговора Негрейре и барсе
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Будет весело, если он и судью поцелует.
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Считаю нужно возродить священную инквизицию и сжечь его на костре
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Мужик расстрелом, похоже, не отделается...
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Странно,что такое случилось в Испании,в стране,где принято при встрече целоваться,обниматься
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Да пусть казнят уже этого Рубиалеса, чего мелочиться?

🤡
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клиника
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Удивительно (на самом деле конечно же нет) как они все упорно делают вид, что того видоса в автобусе не существует. Вот это я понимаю суд честный и непредвзятый.
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Да ну на. Развели бодягу - пусть Эрмосо тоже его поцелует без предварительного согласования и всех делов. Может даже залезть на трибуну и схватится за свой бюст.
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короче ждет его руби лес, вали деревья.
бедный мужик.
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Интересно, как они собрались оценивать поцелуй.
Судья:
- Поцелуй был по взаимному согласию?
Рубиалес:
-Да!
Эрмосо:
-Нет!
Судья:
- Виновен и ещё вон те трое, тоже виновны!
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В итоге дадут больше, чем Дани Алвесу
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Ответ Mohnatiy
Мужик расстрелом, похоже, не отделается...
"Сжечь ведьму!"- "Но она же красивая." - "Хорошо,но потом обязательно сжечь!")
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