Рубиалес предстанет перед судом из-за скандала с Эрмосо. Судья решил, что поцелуй «был односторонней и неожиданной инициативой»

Дело о поцелуе Луиса Рубиалеса и Дженнифер Эрмосо будет рассмотрено в суде.

После победы Испании в финале женского чемпионата мира-2023 Рубиалес, тогда занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), крепко обнял и поцеловал в губы испанскую футболистку . Кроме того, находясь в ложе, Рубиалес продемонстрировал неприличный жест, схватившись за пах.

После массовой критики Рубиалес объявил об отставке. В октябре Дисциплинарная комиссия ФИФА отстранила его от любой деятельности, связанной с футболом, на 3 года. Аналогичное решение вынес спортивный административный суд Испании (TAD).

Судья Национального суда (юрисдикция распространяется на всю территорию Испании) Франсиско де Хорхе решил, что Рубиалес должен предстать перед судом за поцелуй.

«Возможная эротическая цель или ее отсутствие, состояние эйфории и возбуждения, испытываемое вследствие необычайного спортивного триумфа, – последствия этих элементов должны быть оценены на судебном заседании», – заявил судья.

В постановлении де Хорхе приходит к выводу, что поцелуй «не был по обоюдному согласию и был односторонней и неожиданной инициативой».

Также судья предложил представить перед судом спортивного директора мужской сборной Испании Альберта Луке, бывшего тренера женской сборной Хорхе Вильду и менеджера по маркетингу RFEF Рубена Риверу из-за давления на Эрмосо.

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