Жиру назвал Холанда, Мбаппе и Винисиуса лучшими молодыми нападающими мира
Оливье Жиру назвал лучших молодых нападающих мира.
– Давайте сыграем в игру – раздадим что-то вроде звезд Мишлена молодым форвардам: одна звезда – очень сильный, две – супер, три – лучший в мире. Итак, Холанд?
– Три звезды. Он обладает разрушительной мощью. Большой, но быстрый.
– А кто еще получит три звезды?
– Очевидно, Мбаппе и Винисиус.
– А две звезды?
– Их не так уж и много. Вот, например, Рафа [Леау], да, он заслуживает этого, – сказал 37-летний форвард «Милана» и сборной Франции Жиру.
А Жиру спросили ИМЕННО о нападающих.