Жиру назвал Холанда, Мбаппе и Винисиуса лучшими молодыми нападающими мира

Оливье Жиру назвал лучших молодых нападающих мира.

– Давайте сыграем в игру – раздадим что-то вроде звезд Мишлена молодым форвардам: одна звезда – очень сильный, две – супер, три – лучший в мире. Итак, ?

– Три звезды. Он обладает разрушительной мощью. Большой, но быстрый.

– А кто еще получит три звезды?

– Очевидно, и .

– А две звезды?

– Их не так уж и много. Вот, например, Рафа [ ], да, он заслуживает этого, – сказал 37-летний форвард « » и сборной Франции Жиру.