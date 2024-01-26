Жиру назвал Холанда, Мбаппе и Винисиуса лучшими молодыми нападающими мира

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Оливье Жиру назвал лучших молодых нападающих мира.

– Давайте сыграем в игру – раздадим что-то вроде звезд Мишлена молодым форвардам: одна звезда – очень сильный, две – супер, три – лучший в мире. Итак, Холанд?

– Три звезды. Он обладает разрушительной мощью. Большой, но быстрый.

– А кто еще получит три звезды?

– Очевидно, Мбаппе и Винисиус.

– А две звезды?

– Их не так уж и много. Вот, например, Рафа [Леау], да, он заслуживает этого, – сказал 37-летний форвард «Милана» и сборной Франции Жиру.

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29 комментариев
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Ответ Назар Игорь
За что-то у Жиру зуб на Беллингема.
Его спросили про нападающих
+7
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Дельфинарий что тут забыл? Он пловец, а не нападающий.
Челодой Малавек,вы хотели написать на сайте зоопарка и случайно написали тут?
+2
0
+2
А ведь с ним и не поспоришь😉
+3
-2
+1
Ответ Денис Ширинов
Беллингем, ну да, ну да
Он разве нападающий?
+5
-4
+1
Ответ Назар Игорь
За что-то у Жиру зуб на Беллингема.
Джуд не нападающий
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Комментарий удален пользователем
Килиан уже ЧМ и вице ЧМ. Молодой он разве что в сравнении с Кейном
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а кокорина самым перспективным.
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Мбаппе уже за 25 не такой он и молодой
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Дельфинарий что тут забыл? Он пловец, а не нападающий.
Это кто?
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Ответ Назар Игорь
Джуд номинально атакующий полузащитник, но лидер бомбардиров Примеры.
Ещё вчера все фанаты Реала говорили что он ЦП
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Ответ Назар Игорь
Джуд номинально атакующий полузащитник, но лидер бомбардиров Примеры.
Вот именно. Бомбардир и нападающий не одно и тоже. Бомбардиром может быть игрок любого амлуа (и полузащитник, и даже защитник). Это просто обозначение игрока часто забивающего.

А Жиру спросили ИМЕННО о нападающих.
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