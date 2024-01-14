Роберт Просинечки: «Мбаппе – номер один в мире. У него есть все: скорость, техника, голы»
Роберт Просинечки назвал Килиана Мбаппе лучшим игроком мира.
– Кто сейчас лучший в мире?
– Я бы сказал, что сейчас Мбаппе номер один. У него есть скорость, техника, голы... У него есть все.
– Кто лучше подойдет «Реалу» – Мбаппе или Холанд?
– Это уже другой вопрос. Холанд – еще один монстр. Думаю, учитывая нынешний состав «Реала», где есть Винисиус и Родриго, которые похожи на Мбаппе расположением на поле, Холанд подошел бы «Мадриду» лучше, потому что – бомбардир, девятка.
Если бы решение было за мной, то я выбрал бы норвежца, – сказал бывший полузащитник «Реала».
В этом сезоне Мбаппе забил 25 голов в 24 матчах за «ПСЖ». Полную статистику 25-летнего нападающего можно найти здесь.
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Если исходить из состава, то да, сейчас Мадриду именно не хватает наконечника, кто будет решать момент в штрафной и Холанд на эту роль подходит, как никто другой. Но пугает его травматичность и ограниченность. Мбаппе именно на позиции ЦН, тоже не впечатляет и тогда нужно делать выбор между Винисиусом и Родриго, что будет крайне сложно, плюс еще есть Диас и Гюлер, которые с приходом француза будут иметь еще меньше игрового времени.
Рон и Месси в его возрасте уже имели по несколько золотых мячей,ЛЧ и личных наград)
У игрока был такой потенциал,но он сам его загубил,второй Неймар,который тоже «мог»