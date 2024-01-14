Роберт Просинечки назвал Килиана Мбаппе лучшим игроком мира.

– Кто сейчас лучший в мире?

– Я бы сказал, что сейчас номер один. У него есть скорость, техника, голы... У него есть все.

– Кто лучше подойдет «Реалу» – Мбаппе или Холанд?

– Это уже другой вопрос. Холанд – еще один монстр. Думаю, учитывая нынешний состав «Реала», где есть и , которые похожи на Мбаппе расположением на поле, подошел бы « » лучше, потому что – бомбардир, девятка.

Если бы решение было за мной, то я выбрал бы норвежца, – сказал бывший полузащитник «Реала».

В этом сезоне Мбаппе забил 25 голов в 24 матчах за «ПСЖ». Полную статистику 25-летнего нападающего можно найти здесь.

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