Роберт Просинечки: «Мбаппе – номер один в мире. У него есть все: скорость, техника, голы»

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Роберт Просинечки Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Эрлинг Холанд Родриго Футбол

Роберт Просинечки назвал Килиана Мбаппе лучшим игроком мира.

– Кто сейчас лучший в мире?

– Я бы сказал, что сейчас Мбаппе номер один. У него есть скорость, техника, голы... У него есть все.

– Кто лучше подойдет «Реалу» – Мбаппе или Холанд?

– Это уже другой вопрос. Холанд – еще один монстр. Думаю, учитывая нынешний состав «Реала», где есть Винисиус и Родриго, которые похожи на Мбаппе расположением на поле, Холанд подошел бы «Мадриду» лучше, потому что – бомбардир, девятка.

Если бы решение было за мной, то я выбрал бы норвежца, – сказал бывший полузащитник «Реала».

В этом сезоне Мбаппе забил 25 голов в 24 матчах за «ПСЖ». Полную статистику 25-летнего нападающего можно найти здесь.

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23 комментария
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Де Брейне: ок)
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А я бы лично хотел в Мадриде видеть Хулиана Альвареса. Вот, кто действительно топ. Он ближе всех по манере игры к Бензема, Кейну. Он может опуститься в центр поля, протащить мяч, хорош в подыгрыше, очень здорово чувствует себя в штрафной, может сыграть на нескольких позициях. Конечно, как наконечник он уступает Холланду, но зато у него более широкий футбольный арсенал.

Если исходить из состава, то да, сейчас Мадриду именно не хватает наконечника, кто будет решать момент в штрафной и Холанд на эту роль подходит, как никто другой. Но пугает его травматичность и ограниченность. Мбаппе именно на позиции ЦН, тоже не впечатляет и тогда нужно делать выбор между Винисиусом и Родриго, что будет крайне сложно, плюс еще есть Диас и Гюлер, которые с приходом француза будут иметь еще меньше игрового времени.
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Ответ добрый грек
Всё есть кроме мозгов
Дать совет?
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Ответ добрый грек
Всё есть кроме мозгов
Как узнаешь такое???
+2
-1
+1
А как так вышло,что «лучший» в мире до сих пор не имеет золотой бутсы,играя за сильнейшую команду Франции,нет золотого мяча,нет ЛЧ)
Рон и Месси в его возрасте уже имели по несколько золотых мячей,ЛЧ и личных наград)
У игрока был такой потенциал,но он сам его загубил,второй Неймар,который тоже «мог»
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Ответ Jovana Jovičić
Де Брейне: ок)
Комментарий удален пользователем
Ответ JENNINGS
«Реал» каждую встречу в ЛЧ унижает твой мешок😉
Фанатка реала о мешках?! Реал был мешком когда еще в Мире не знали о том что так можно было а если сюда еще добавить судейский корпус и победы с душком в лч то о них даже писать неинтересно так что ты не туда пишешь
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