Винисиус о подписании «Реалом» Мбаппе или Холанда: «Селекцией занимается президент, не могу говорить об этом. Все наши игроки очень довольны и получают больше игрового времени» 

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Кубок Испании Суперкубок Испании Флорентино Перес Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Эрлинг Холанд Футбол

Винисиус высказался о возможном переходе в «Реал» Килиана Мбаппе или Эрлинга Холанда.

«Селекцией занимается президент клуба, я не могу говорить об этом. Все наши игроки очень довольны. Все получают больше игрового времени. У нас 25 игроков, готовых делать все во благо команды и клуба.

Сейчас мы будем праздновать [победу в Суперкубке Испании], потом вернемся в Мадрид и будем думать о Кубке Испании. Если проиграем в Кубке [матч с «Атлетико»], тогда то, что случилось сегодня [4:1 с «Барселоной»], изрядно обесценится», – сказал вингер «Реала».

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10 комментариев
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Комментарий удален модератором
Ты клубы перепутал, потеряйся пж
+23
-2
+21
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Комментарий удален модератором
У них многолетний контракт с Барселоной
+11
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+9
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Комментарий удален модератором
О мешок заговорил , без денег был бы лифтовый клубишко
+10
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Ответ JENNINGS
С таким реактивным Винисиусом, как вчера, никакой ЛФА точно не нужен. Тем более на этой позиции прекрасно может сыграть и Родриго 9ка определённо нужна - в долгосрочной перспективе рискованно играть без центрфорварда. В идеале - Холланд или Альварес, но можно рассмотреть и другие качественные альтернативы
Ну, не зря Эндрика из Бразилии выписали. Думаю будут и в следующий сезон входить с Хоселу, а Эндрик обживаться и получать какие-то минуты, а потом уже в сторону основы.
+2
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Комментарий удален модератором
Ответ Алексей Ненахов
О мешок заговорил , без денег был бы лифтовый клубишко
Без Франко были бы очередным Атлетиком
+1
-1
0
Ответ Абу Огого
Ну, не зря Эндрика из Бразилии выписали. Думаю будут и в следующий сезон входить с Хоселу, а Эндрик обживаться и получать какие-то минуты, а потом уже в сторону основы.
Согласен, Эндрику всего 18. Каким бы талантливым ни был игрок - нужно планово, постепенно подводить игрока к основе
Посмотрим, чего мы можем ожидать от летнего ТО)
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