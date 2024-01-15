Винисиус о подписании «Реалом» Мбаппе или Холанда: «Селекцией занимается президент, не могу говорить об этом. Все наши игроки очень довольны и получают больше игрового времени» 

Винисиус высказался о возможном переходе в «Реал» Килиана Мбаппе или Эрлинга Холанда.

«Селекцией занимается президент клуба, я не могу говорить об этом. Все наши игроки очень довольны. Все получают больше игрового времени. У нас 25 игроков, готовых делать все во благо команды и клуба.

Сейчас мы будем праздновать [победу в Суперкубке Испании], потом вернемся в и будем думать о Кубке Испании. Если проиграем в Кубке [матч с «Атлетико»], тогда то, что случилось сегодня [4:1 с «Барселоной»], изрядно обесценится», – сказал вингер «Реала».

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