Каррагер предложил Невиллу взять Месси, а не Винисиуса в их команду 2023 года: «Вини играет за «Реал» в шутовской лиге, у них легкие соперники»

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Джейми Каррагер и Гари Невилл поспорили из-за Винисиуса Жуниора.

Бывший защитник «Ливерпуля» и бывший защитник «Манчестер Юнайтед» составляли символическую сборную 2023 года для футбольного симулятора EA Sports FC 24.

Они выбрали схему 4-3-3 и сошлись на 10 из 11 кандидатур: АлиссонТрент Александер-Арнолд (оба – «Ливерпуль»), Ким Мин Чжэ («Бавария»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Федерико Димарко («Интер»), Джуд Беллингем («Реал»), Родри, Бернарду Силва (оба – («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

Из-за последней кандидатуры в команду, на место флангового нападающего, Каррагер и Невилл поспорили.

Джейми предлагал включить Лионеля Месси: «Он обладатель «Золотого мяча». Он лучший. Он выиграл чемпионат мира за неделю до 2023 года – и поэтому не включен, но этот парень [Невилл] хочет включить де Брюйне, который пропустил четыре месяца. Давай, чувак!»

«Команда года EA – за 2023-й, ЧМ был в 2022-м, если бы турнир был в 2023-м, то Месси был бы здесь. Но это не так. А в 2023-м Месси вылетел с «ПСЖ» из Лиги чемпионов, а потом играл за «Интер Майами» в МЛС.

Мой выбор – Винисиус Жуниор. Его игра в «Реале» сенсационна. Мы все любим Месси, и он впечатляет, но мы не можем выбрать его из-за того, что он сделал в 2023 году», – сказал Невилл.

«Я выбираю Месси и за то, что он сделал в МЛС, он забивал невероятные голы. А что сделал Винисиус?» – ответил Каррагер.

«У него 18 голов и 17 голевых передач – он принял участие в 35 голах в 44 матчах», – объяснил Невилл.

«Он сделал это в составе «Реала» в шутовской лиге. Что «Реал» выиграл? Они даже Ла Лигу не выиграли», – сказал Каррагер.

«Думаешь, за «Реал» легко играть?» – спросил Гари.

«Я этого не говорил. Я думаю, они играют против легких соперников», – заявил Джейми.

В итоге Винисиус стал 11-м игроком в их символической сборной.

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33 комментария
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Ну зато Месси играет в топ1 Лиге
+16
-4
+12
Если ЛЛ - шутовская лига, то что тогда МЛС? Адекватные люди в Ливерпуле заиграть не могут чисто исторически, видимо.
+18
-7
+11
Каррагер сам обиженный шут. Британская версия Мостового
+16
-6
+10
Месси забил невероятных 2 гола в бургер лиге? Если это не ЗМ, тогда что?
+11
-4
+7
Каррагер все никак забыть не может финалы с Реалом 🥴
+6
-1
+5
Каррагер уже забыл, как год назад Вини его команду выкинул из ЛЧ с 2+1 по гол+пас?
+2
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0
Вообще, согласно спорцовской статистике, у Месси целый один гол за Интер Майями. Но какой невероятный!
+2
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Месси вне барсы - котетенок. В Псж стал худшим игроком фермер лиги, какой ему реал))).
Вот Король футбола Роналду божил в 3 сильнейших чемпионатов и стал везде лучшим с 5 ЛЧ в 2 клубах!!!! Криш может везде тащить, а нашего котетенка даже пинать уже жалко.
Поставьте ему пенку и он промурчит как миленький, во всех других случаях по классике обделается).
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Беллингем же тоже в Реале играет)) И что тут делают Алиссон и Трент, они же ничего не выиграли, только 2 раза продули Реалу из шутовской лиги))
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\Я выбираю Месси и за то, что он сделал в МЛС, \
аргумент не мальчика, но мужа.
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Так все успехи Месси именно с этой лигой и связаны, самого Месси и опустил этими словами)
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Два клоуна
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Ответ Leganessi
Месси вне барсы - котетенок. В Псж стал худшим игроком фермер лиги, какой ему реал))). Вот Король футбола Роналду божил в 3 сильнейших чемпионатов и стал везде лучшим с 5 ЛЧ в 2 клубах!!!! Криш может везде тащить, а нашего котетенка даже пинать уже жалко. Поставьте ему пенку и он промурчит как миленький, во всех других случаях по классике обделается).
Месси вне Барсы:
2 ЗМ

Кринж вне Реала:
1 ЗМ)
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Ответ Мыкола
Легенда портовика)))
Рука Эдегора-легенда Арсенальки
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