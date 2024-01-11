Каррагер предложил Невиллу взять Месси, а не Винисиуса в их команду 2023 года: «Вини играет за «Реал» в шутовской лиге, у них легкие соперники»

Джейми Каррагер и Гари Невилл поспорили из-за Винисиуса Жуниора.

Бывший защитник « » и бывший защитник «Манчестер Юнайтед» составляли символическую сборную 2023 года для футбольного симулятора EA Sports FC 24.

Они выбрали схему 4-3-3 и сошлись на 10 из 11 кандидатур: , (оба – «Ливерпуль»), Ким Мин Чжэ (« »), («Манчестер Сити»), («Интер»), («Реал»), Родри, (оба – («Манчестер Сити»), («ПСЖ»), («Манчестер Сити»).

Из-за последней кандидатуры в команду, на место флангового нападающего, Каррагер и Невилл поспорили.

Джейми предлагал включить Лионеля Месси: «Он обладатель «Золотого мяча». Он лучший. Он выиграл чемпионат мира за неделю до 2023 года – и поэтому не включен, но этот парень [Невилл] хочет включить де Брюйне, который пропустил четыре месяца. Давай, чувак!»

«Команда года EA – за 2023-й, ЧМ был в 2022-м, если бы турнир был в 2023-м, то Месси был бы здесь. Но это не так. А в 2023-м Месси вылетел с «ПСЖ» из Лиги чемпионов, а потом играл за «Интер Майами» в МЛС.

Мой выбор – Винисиус Жуниор. Его игра в «Реале» сенсационна. Мы все любим Месси, и он впечатляет, но мы не можем выбрать его из-за того, что он сделал в 2023 году», – сказал Невилл.

«Я выбираю Месси и за то, что он сделал в МЛС, он забивал невероятные голы. А что сделал Винисиус?» – ответил Каррагер.

«У него 18 голов и 17 голевых передач – он принял участие в 35 голах в 44 матчах», – объяснил Невилл.

«Он сделал это в составе «Реала» в шутовской лиге. Что «Реал» выиграл? Они даже Ла Лигу не выиграли», – сказал Каррагер.

«Думаешь, за «Реал» легко играть?» – спросил Гари.

«Я этого не говорил. Я думаю, они играют против легких соперников», – заявил Джейми.

В итоге Винисиус стал 11-м игроком в их символической сборной.

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