Директор «Оренбурга» о Томпсоне, обвиняемом в попытке задушить девушку: «Не понимаю, как он попал в эту историю. Очень позитивный и дружелюбный парень»

Дмитрий Андреев удивлен, что у новичка «Оренбурга» Томпсона есть проблемы с законом.

В Чили Топмсону предъявлены обвинения в попытке убийства бывшей девушки, заявившей, что футболист избил ее и пытался задушить ее в ходе ссоры, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Суд предоставил Томпсону отсрочку на 6 месяцев под залог в 100 млн песо – около 105 тысяч евро. К залогу чилиец добавил квартиру агента.

, комментируя эту ситуацию в начале января, сказал: «Так говорите, будто он 20 девушек положил. С кем не бывает? За репутацию не переживаем». Вчера «Оренбург» объявил о переходе Томпсона официально.

– Томпсон уже тренируется. Команда сейчас разъехалась, но те, кто пропустил тренировки на сборе, сейчас остались и работают с тренером по физподготовке. Это Томпсон, Гюрлюк, Флорентин и Мансилья.

– Какие впечатления от Хорди?

– Не понимаю, как он вообще попал во всю эту историю. Он очень позитивный и дружелюбный парень. Не знаю, как он мог в это все попасть. Но еще понаблюдаем, ха-ха. Пока видел его всего два дня, – сказал спортивный директор «Оренбурга».

Новичок «Оренбурга» из Чили: душил девушку, попал в СИЗО, заложил квартиру агента – и уехал в Россию