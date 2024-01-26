Директор «Оренбурга» о Томпсоне, обвиняемом в попытке задушить девушку: «Не понимаю, как он попал в эту историю. Очень позитивный и дружелюбный парень»

Теги премьер-лига Россия происшествия Оренбург Дмитрий Андреев Хорди Томпсон Футбол

Дмитрий Андреев удивлен, что у новичка «Оренбурга» Томпсона есть проблемы с законом.

В Чили Топмсону предъявлены обвинения в попытке убийства бывшей девушки, заявившей, что футболист избил ее и пытался задушить ее в ходе ссоры, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Суд предоставил Томпсону отсрочку на 6 месяцев под залог в 100 млн песо – около 105 тысяч евро. К залогу чилиец добавил квартиру агента.

Андреев, комментируя эту ситуацию в начале января, сказал: «Так говорите, будто он 20 девушек положил. С кем не бывает? За репутацию не переживаем». Вчера «Оренбург» объявил о переходе Томпсона официально.

– Томпсон уже тренируется. Команда сейчас разъехалась, но те, кто пропустил тренировки на сборе, сейчас остались и работают с тренером по физподготовке. Это Томпсон, Гюрлюк, Флорентин и Мансилья.

– Какие впечатления от Хорди?

– Не понимаю, как он вообще попал во всю эту историю. Он очень позитивный и дружелюбный парень. Не знаю, как он мог в это все попасть. Но еще понаблюдаем, ха-ха. Пока видел его всего два дня, – сказал спортивный директор «Оренбурга».

Новичок «Оренбурга» из Чили: душил девушку, попал в СИЗО, заложил квартиру агента – и уехал в Россию

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4 комментария
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А так все уголовники говорят, никого не убивал, не воровал, да я вообще рядом стоял
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он закентовался с ним что ли? сколько он уже о нем говорит , защищая, или это 1 интервью нарезанные на новости?
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не понимаю, как он попал в такую ситуа.. хрпхрпрх атпустииии!
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