«Оренбург» арендовал Томпсона с правом выкупа. Чилиец обвиняется в попытке задушить девушку

Теги премьер-лига Россия высшая лига Чили трансферы Оренбург Коло-Коло Хорди Томпсон Футбол

Обвиняемый в попытке удушения Хорди Томпсон перешел в «Оренбург».

Клуб Мир РПЛ арендовал полузащитника «Коло-Коло», способного сыграть на фланге защиты, с правом выкупа.

Ранее чилийцу были предъявлены обвинения в попытке убийства бывшей девушки. Она заявила, что футболист избил ее и пытался задушить в ходе ссоры, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Суд предоставил Томпсону отсрочку наказания на 6 месяцев под залог в 100 миллионов песо – около 105 тысяч евро. К залогу чилиец добавил квартиру агента.

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев говорил, что не переживает за репутацию клуба на фоне аренды Томпсона.

Фото: t.me/fcorenburg

Статистику 19-летнего игрока можно найти здесь.

«Будто он 20 девушек положил. С кем не бывает?» Новичка «Оренбурга» обвиняют в насилии (пьяным душил свою девушку) – боссу клуба все равно 🤦‍♂️

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54 комментария
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RPL - Russian prison league:)
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Побольше преступников в наш футбол! Побольше и разных!
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Уголовникофф Российская Премьера Лига
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Кто из них кто? )
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Все спортивные уголовники мира едут в Россию! Насильник Буше, любитель гонять бухим Гальченюк, наркоторговец Промес, тут еще этот душитель))))
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-1
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Ответ Плеймейкер87
RPL - Russian prison league:)
точно также подумал
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Ответ Плеймейкер87
RPL - Russian prison league:)
Шикарный ребрендинг.
+6
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+6
Ответ HK Traktor
Все спортивные уголовники мира едут в Россию! Насильник Буше, любитель гонять бухим Гальченюк, наркоторговец Промес, тут еще этот душитель))))
Наш ответ Лиге Справедливости DC - Лига Омерзительности РФС
+7
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Да вообще ниочем преступник. Тут в России и рецидивисты-людоеды на свободе бегают, еще и Герои. Главное чтобы ты спал у себя дома с тем с кем тебе сказали. Вот это главные преступники
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"Оренбург" пытается походить на "народную команду" "Спартак", но наркобарона найти трудно, взяли мелкого уголовничка.
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Ответ В поисках смысла
Побольше преступников в наш футбол! Побольше и разных!
У нас своих хватает.. Хотя, нужна свежая кровь..
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Слева маньяк-душитель, это понятно. А что за ребёнок справа?
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после вчерашей истории с наркоторговцем Промесом прямо кучно зашло)) там про Влута новостей нету?))
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Лучше душить одноглазого удава, чем девушку. Артём не даст соврать.
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На русский шансон быстро подсядет.
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Лучшая лига в мире.
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спортс. Как будете составы на матч публиковать, добавляйте в скобочках ( хотел девушку задушить) 😁
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Я не пойму, они к нам летят от возмездия что ли?! И спрятаться и денежки заработать, то бишь залог отбить?
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Очевидно, что в Оренбурге парень проездом.. Уже летом Спартак его заберёт к себе
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чемпионат серьезный и люди в нём авторитетные
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Если на то пошло, сразу бы арендовали из Черного дельфина, зачем далеко ходить
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По фото ребенок просто)))
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Выглядит дико, с щепоткой сумасшествия
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А че не в спартак??
+1
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Ответ Phantom1289
А что, у них такого понятия нет, как подписка о невыезде? Че они его выпустили то?
В залог квартиру оставил. 😁
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Ответ Плеймейкер87
RPL - Russian prison league:)
Или же "Российская преступная лига"
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Он красивый, прям как модель
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ну это уже давно не новость
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Ждём тебя, Дани Алвес!
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Ответ paffnucii
По фото ребенок просто)))
Душитель с лицом ребёнка)
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