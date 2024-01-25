«Оренбург» арендовал Томпсона с правом выкупа. Чилиец обвиняется в попытке задушить девушку

Обвиняемый в попытке удушения Хорди Томпсон перешел в «Оренбург».

Клуб Мир РПЛ арендовал полузащитника « », способного сыграть на фланге защиты, с правом выкупа.

Ранее чилийцу были предъявлены обвинения в попытке убийства бывшей девушки. Она заявила, что футболист избил ее и пытался задушить в ходе ссоры, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Суд предоставил Томпсону отсрочку наказания на 6 месяцев под залог в 100 миллионов песо – около 105 тысяч евро. К залогу чилиец добавил квартиру агента.

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев говорил, что не переживает за репутацию клуба на фоне аренды Томпсона.

Фото: t.me/fcorenburg

Статистику 19-летнего игрока можно найти здесь.

«Будто он 20 девушек положил. С кем не бывает?» Новичка «Оренбурга» обвиняют в насилии (пьяным душил свою девушку) – боссу клуба все равно 🤦‍♂️