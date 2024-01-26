Мартинес о Роналду: «Для сборной он молод, было впечатление, что это 18-летний игрок. Он отдает все ради команды»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Роберто Мартинес Евро-2024 Футбол

Роберто Мартинес высказался о состоянии Криштиану Роналду перед Евро-2024.

В феврале нападающему «Аль-Насра» исполнится 39 лет.

«Когда я пришел в сборную, у меня была четкая цель. Нужно было составить отчет, досье на каждого игрока и понять, что им нужно с точки зрения восстановления. Статистики по таким игрокам, как Криштиану Роналду и Пепе, не было, а она нам требовалась. И теперь мы уверены, что Криштиану может провести два матча за четыре дня. У нас есть очень четкое заключение. В этом нет сомнений.

Это пример игрока, который отдает ради сборной все. Он хочет это делать. Криштиану – важный капитан для того, чтобы начать новый период.

Когда я впервые поговорил с ним о сборной, у меня было впечатление, что это 18-летний игрок. Для сборной он молод», – сказал тренер сборной Португалии в интервью Lusa.

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19 комментариев
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Вот уже почти с десяток лет, натужные ковыляния нарцисса забить корявый гол, когда вся команда сосредоточена на том чтобы обеспечить ему статку - выдают за нечто выдающееся. При этом за эти 10 лет и 500 игр он обыграл в 1х1 пару человек, и выдал от силы, пару штук норм пасов. Вот это конечно великий футболист Замыкалду💯🔥
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Язык уже стал как у хамелеона от постоянных вылизываний престарелой примадонны.
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Ответ Митрандир цвета хаки
Вот уже почти с десяток лет, натужные ковыляния нарцисса забить корявый гол, когда вся команда сосредоточена на том чтобы обеспечить ему статку - выдают за нечто выдающееся. При этом за эти 10 лет и 500 игр он обыграл в 1х1 пару человек, и выдал от силы, пару штук норм пасов. Вот это конечно великий футболист Замыкалду💯🔥
Раз уж трусливо избегаешь ответов на свои однотипные вбросы, то и не пиши людям. Ответ юри синью который заблокировал возможность ему отвечать

Один порвавшийся глорик✅
Месси на протяжении всей карьеры лидер: по обводкам, пасам, созиданию, креативу, генерированию опасных моментов, и внимание: по ГОЛАМ, в каждом сезоне.
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Пешеходить и стоять в штрафной любой может. Мне кажется Португалия провалится на Евро из-за этого балласта. Зачем себя и болельщиков мучать, завершил бы карьеру остался бы легендой навеки, но наоборот из-за Роналду страдает золотое поколение Португалии.
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Да не может быть как 18летний.Как не говори ,а восстановление дольше происходит.Конечно если одну игру пешком ходить,можно и другую отходить.
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спецом тряпку взяли на пост тренера, что бы гель смог со спокойною душой дальше паразитировать на команде
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Когда я впервые поговорил с ним о сборной, у меня было впечатление, что это 18-летний игрок (с)

всё так и есть. у него же разум 18-летнего до сих пор, в чем мы могли убедиться недавно после его заявлений о лиге СА
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Тело 18 летнего
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А на скамейке может провести даже 4 матча за 2 дня. Siiiiiiu!
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Тренер сборной Португалии в своём имении в чём-то прав, но вот только в последние годы этот Португалец7 уже давно как "свадебный генерал" в командах, только лишь для набивания личной статистики.
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