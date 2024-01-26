Мартинес о Роналду: «Для сборной он молод, было впечатление, что это 18-летний игрок. Он отдает все ради команды»

Роберто Мартинес высказался о состоянии Криштиану Роналду перед Евро-2024.

В феврале нападающему « » исполнится 39 лет.

«Когда я пришел в сборную, у меня была четкая цель. Нужно было составить отчет, досье на каждого игрока и понять, что им нужно с точки зрения восстановления. Статистики по таким игрокам, как и Пепе, не было, а она нам требовалась. И теперь мы уверены, что Криштиану может провести два матча за четыре дня. У нас есть очень четкое заключение. В этом нет сомнений.

Это пример игрока, который отдает ради сборной все. Он хочет это делать. Криштиану – важный капитан для того, чтобы начать новый период.

Когда я впервые поговорил с ним о сборной, у меня было впечатление, что это 18-летний игрок. Для сборной он молод», – сказал тренер сборной в интервью Lusa.