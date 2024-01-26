Мартинес о Роналду: «Для сборной он молод, было впечатление, что это 18-летний игрок. Он отдает все ради команды»
Роберто Мартинес высказался о состоянии Криштиану Роналду перед Евро-2024.
В феврале нападающему «Аль-Насра» исполнится 39 лет.
«Когда я пришел в сборную, у меня была четкая цель. Нужно было составить отчет, досье на каждого игрока и понять, что им нужно с точки зрения восстановления. Статистики по таким игрокам, как Криштиану Роналду и Пепе, не было, а она нам требовалась. И теперь мы уверены, что Криштиану может провести два матча за четыре дня. У нас есть очень четкое заключение. В этом нет сомнений.
Это пример игрока, который отдает ради сборной все. Он хочет это делать. Криштиану – важный капитан для того, чтобы начать новый период.
Когда я впервые поговорил с ним о сборной, у меня было впечатление, что это 18-летний игрок. Для сборной он молод», – сказал тренер сборной Португалии в интервью Lusa.
Один порвавшийся глорик✅
Месси на протяжении всей карьеры лидер: по обводкам, пасам, созиданию, креативу, генерированию опасных моментов, и внимание: по ГОЛАМ, в каждом сезоне.
всё так и есть. у него же разум 18-летнего до сих пор, в чем мы могли убедиться недавно после его заявлений о лиге СА