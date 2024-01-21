Роналду выбрал бы победу на Евро-2024, а не 1000 голов в карьере: «Я лучший бомбардир в истории, поэтому 900 и 1000 голов – одно и то же»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия рекорды Аль-Наср Эр-Рияд Евро-2024 Футбол

Криштиану Роналду заявил, что предпочтет победу на Евро тысячному голу в карьере.

Португалия – один из кандидатов или один из фаворитов Евро-2024? Соперники уже смотрят на Португалию иначе?

– Для меня быть кандидатом и фаворитом – одно и то же. Нужно понимать, что наша команда обладает потенциалом для победы на Евро, как и в 2016-м, когда мы, возможно, не были такими уж явными фаворитами.

Теперь на Португалию смотрят иначе. Поэтому, как я думаю, это не имеет значения.

Мы должны поехать на чемпионат Европы с мыслью о том, что хотим его выиграть. Нужно бороться за эту цель. Конечно, все зависит от многих факторов. Я считаю, что в статусе фаворита или как еще вы это называете, мы будем бороться и постараемся победить.

– Недавно Роберто Мартинес сказал, что Роналду предпочел бы победу на Евро тысяче голов. Конечно, на вашем месте я бы выбрал и то, и то, но на чем бы вы остановились, если бы смогли выбрать что-то одно?

– Я лучший бомбардир в истории футбола, поэтому 900 и 1000 голов – это одно и то же. До тысячи мне сначала нужно достичь отметки в 900 голов, а люди говорят о тысяче так, словно я это уже сделал.

Конечно, как я уже говорил на церемонии Globe Soccer, я хочу жить сегодняшним днем. События, случившиеся в моей профессиональной и личной жизни, заставили меня так думать. Сейчас хороший момент, чтобы наслаждаться футболом. На 54 забитых мною гола потребовались большие жертвы и много работы, а также помощь партнеров по «Аль-Насру».

Я живу настоящим. Победа на Евро-2024 – это, конечно, цель, о которой я думаю. У нас есть все, чтобы ее реализовать. Если нужно выбрать, то я бы остановился на победе на Евро. Тысяча процентов, – сказал Роналду, на счету которого сейчас 873 гола за клубы и сборную.

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53 комментария
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Больной человек.
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Про победу на ЧМ он также говорил, а потом пытался украсть гол Бруну
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ахахах я не могу с него , опять себя закапывает ...
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Мессибои: Роналду важны только голы, он сделает всё ради 1000 голов

Роналду: победа на Евро важнее, чем 1000 голов, да и у меня еще 900 нет, а все говорят, будто решенное дело

Мессибои: больной человек, ну вообще, как так

Все что нужно о них знать)) и эти же люди, когда Скалони и прочие говорят о ЧМ26 и Лео, с пеной у рта кивают, мол, дааа, вперед
Или при голе в колхозной МЛС, где опекать своего игрока элементарно нк могут, кричат важности этого гола😂
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ему не сказали, что Месси лучший бомбардир в истории футбола с игры в официальных матчах?
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Но ведь гол есть гол и тогда выходит, что у Пеле более 1000 забитых:)
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Ответ Гномович!
Если бы мог выбрал бы Инфантино президентом ФИФА еще в 2003. (с) месси
вот ты и спалился 🤣🤣

было написано без подписи "Месси"
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Реально весь день жалко фанатиков Рона. Столько грязи он сам на себя вылил, столько позора и испанского стыда, а им теперь его снова отмазывать и придумывать, почему Месси хуже) Сложную они себе выбрали миссию в жизни, бедолаги..
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Ответ cektor
ахахах я не могу с него , опять себя закапывает ...
А тут чем? Сухой факт про бомбардирские достижения
+4
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Уверен, что Роналду с Португалией снова выиграет Евро. И я надеюсь, что ему не дадут ЗМ ложный, как Месси. Роналду должен будет забить больше всех в мире и выиграть. А не за 7 матчей на Евро.
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Ответ King_X
Мессибои: Роналду важны только голы, он сделает всё ради 1000 голов Роналду: победа на Евро важнее, чем 1000 голов, да и у меня еще 900 нет, а все говорят, будто решенное дело Мессибои: больной человек, ну вообще, как так Все что нужно о них знать)) и эти же люди, когда Скалони и прочие говорят о ЧМ26 и Лео, с пеной у рта кивают, мол, дааа, вперед Или при голе в колхозной МЛС, где опекать своего игрока элементарно нк могут, кричат важности этого гола😂
Для глоров Месси вообще никогда ЧМ и Копа Америка, Евро не были аргументами, когда у Месси не было трофеев со сборной. А у Роналду были победы.
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Ответ Капибарбер
ему не сказали, что Месси лучший бомбардир в истории футбола с игры в официальных матчах?
Что за чушь?
За всю карьеру в профессиональном футболе забил более 800 мячей и стал лучшим бомбардиром в истории футбола в официальных матчах.Также международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила рейтинг из 27 лучших бомбардиров в истории. Лидирует Криштиану Роналду, второй – Лионель Месси, а третий – Роберт Левандовский. Считались голы забитые в официальных международных клубных соревнованиях (континентальных и мировых), а также голы, забитые за национальную сборную.
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Ответ Пятая гайка Леброна
Да он может хоть десять Евро выиграть. Какой от этого толк, если он бездарь и невидимка на главном футбольном турнире? 0+0 в плей-офф ЧМ - это то, что всегда будет стоять вершиной позора Рончика
Отмазки.
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Ответ Антон Фалафель
Какой у него диагноз???
Криштиануфилия головного мозга
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Ответ Джульетта Джульетта
Вопрос по сути уже с ответом. Любой адекватный игрок выбрал бы титул, а не рекорд
>любой адекватный

Так и в этом и проблема в случае с криштиком
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Ответ Капибарбер
но унижения Рональду в личных встречах были всегда, Месси лидер по победам, голам, голевым в матчах когда они играли между собой
Роналду разносил Месси. Месси был на пике при Хави и Иньесте. Без них он ничего не смог. Барселона и ПСЖ не дадут соврать
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Ответ Капибарбер
но унижения Рональду в личных встречах были всегда, Месси лидер по победам, голам, голевым в матчах когда они играли между собой
В паре с Негрейрой, лучший дуэт в истории футбола
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Ответ Dexter Morgan
Уверен, что Роналду с Португалией снова выиграет Евро. И я надеюсь, что ему не дадут ЗМ ложный, как Месси. Роналду должен будет забить больше всех в мире и выиграть. А не за 7 матчей на Евро.
Да он может хоть десять Евро выиграть. Какой от этого толк, если он бездарь и невидимка на главном футбольном турнире? 0+0 в плей-офф ЧМ - это то, что всегда будет стоять вершиной позора Рончика
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Ответ Илья Мурашов
Про победу на ЧМ он также говорил, а потом пытался украсть гол Бруну
Странно, что столько минусов. Ведь ты указал на факты, которые легко проверить. Фаны Криштиану слишком нежные 😭
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Ответ Водяра
Больной человек.
Комментарий удален модератором
Надо было ему сразу еще вопрос задать, обменял бы ты голов так 100 на победу в евро-2024 ? 😁

Понятно сейчас у тебя столько голов и они уже не важны, Рон в развитии реально как школьник.
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Для сборной было бы лучше, если бы он сосредоточился на 1000 голов и забыл про неё ;)
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Я же говорил что у него кукуха поехала, если бы он не забил в конце декабря, то календарный год продлили бы... 32,33 декабря пока нарцисс не набьет стату.
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«Я, я, я, о своей фигуре весь написанный материал. Ты так много говоришь о футболе, но хоть где-то его осмыслял?» (с)
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Месси лучший
Роналду педик
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Не про Роналду, но что-то я не верю в Мартинеса, как тренера, не верю я в такие преображения, с такой мёртвой отборочной группой и без тренера можно отобраться. На Евро Мартинес покажет себя обычного...
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завяжите ему варежку!
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