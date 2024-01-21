Роналду выбрал бы победу на Евро-2024, а не 1000 голов в карьере: «Я лучший бомбардир в истории, поэтому 900 и 1000 голов – одно и то же»
Криштиану Роналду заявил, что предпочтет победу на Евро тысячному голу в карьере.
– Португалия – один из кандидатов или один из фаворитов Евро-2024? Соперники уже смотрят на Португалию иначе?
– Для меня быть кандидатом и фаворитом – одно и то же. Нужно понимать, что наша команда обладает потенциалом для победы на Евро, как и в 2016-м, когда мы, возможно, не были такими уж явными фаворитами.
Теперь на Португалию смотрят иначе. Поэтому, как я думаю, это не имеет значения.
Мы должны поехать на чемпионат Европы с мыслью о том, что хотим его выиграть. Нужно бороться за эту цель. Конечно, все зависит от многих факторов. Я считаю, что в статусе фаворита или как еще вы это называете, мы будем бороться и постараемся победить.
– Недавно Роберто Мартинес сказал, что Роналду предпочел бы победу на Евро тысяче голов. Конечно, на вашем месте я бы выбрал и то, и то, но на чем бы вы остановились, если бы смогли выбрать что-то одно?
– Я лучший бомбардир в истории футбола, поэтому 900 и 1000 голов – это одно и то же. До тысячи мне сначала нужно достичь отметки в 900 голов, а люди говорят о тысяче так, словно я это уже сделал.
Конечно, как я уже говорил на церемонии Globe Soccer, я хочу жить сегодняшним днем. События, случившиеся в моей профессиональной и личной жизни, заставили меня так думать. Сейчас хороший момент, чтобы наслаждаться футболом. На 54 забитых мною гола потребовались большие жертвы и много работы, а также помощь партнеров по «Аль-Насру».
Я живу настоящим. Победа на Евро-2024 – это, конечно, цель, о которой я думаю. У нас есть все, чтобы ее реализовать. Если нужно выбрать, то я бы остановился на победе на Евро. Тысяча процентов, – сказал Роналду, на счету которого сейчас 873 гола за клубы и сборную.
Роналду: победа на Евро важнее, чем 1000 голов, да и у меня еще 900 нет, а все говорят, будто решенное дело
Мессибои: больной человек, ну вообще, как так
Все что нужно о них знать)) и эти же люди, когда Скалони и прочие говорят о ЧМ26 и Лео, с пеной у рта кивают, мол, дааа, вперед
Или при голе в колхозной МЛС, где опекать своего игрока элементарно нк могут, кричат важности этого гола😂
было написано без подписи "Месси"
За всю карьеру в профессиональном футболе забил более 800 мячей и стал лучшим бомбардиром в истории футбола в официальных матчах.Также международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила рейтинг из 27 лучших бомбардиров в истории. Лидирует Криштиану Роналду, второй – Лионель Месси, а третий – Роберт Левандовский. Считались голы забитые в официальных международных клубных соревнованиях (континентальных и мировых), а также голы, забитые за национальную сборную.
Так и в этом и проблема в случае с криштиком
Понятно сейчас у тебя столько голов и они уже не важны, Рон в развитии реально как школьник.
Роналду педик