Роналду выбрал бы победу на Евро-2024, а не 1000 голов в карьере: «Я лучший бомбардир в истории, поэтому 900 и 1000 голов – одно и то же»

Криштиану Роналду заявил, что предпочтет победу на Евро тысячному голу в карьере.

– – один из кандидатов или один из фаворитов ? Соперники уже смотрят на Португалию иначе?

– Для меня быть кандидатом и фаворитом – одно и то же. Нужно понимать, что наша команда обладает потенциалом для победы на Евро, как и в 2016-м, когда мы, возможно, не были такими уж явными фаворитами.

Теперь на Португалию смотрят иначе. Поэтому, как я думаю, это не имеет значения.

Мы должны поехать на чемпионат Европы с мыслью о том, что хотим его выиграть. Нужно бороться за эту цель. Конечно, все зависит от многих факторов. Я считаю, что в статусе фаворита или как еще вы это называете, мы будем бороться и постараемся победить.

– Недавно Роберто Мартинес сказал, что предпочел бы победу на Евро тысяче голов. Конечно, на вашем месте я бы выбрал и то, и то, но на чем бы вы остановились, если бы смогли выбрать что-то одно?

– Я лучший бомбардир в истории футбола, поэтому 900 и 1000 голов – это одно и то же. До тысячи мне сначала нужно достичь отметки в 900 голов, а люди говорят о тысяче так, словно я это уже сделал.

Конечно, как я уже говорил на церемонии Globe Soccer, я хочу жить сегодняшним днем. События, случившиеся в моей профессиональной и личной жизни, заставили меня так думать. Сейчас хороший момент, чтобы наслаждаться футболом. На 54 забитых мною гола потребовались большие жертвы и много работы, а также помощь партнеров по « ».

Я живу настоящим. Победа на Евро-2024 – это, конечно, цель, о которой я думаю. У нас есть все, чтобы ее реализовать. Если нужно выбрать, то я бы остановился на победе на Евро. Тысяча процентов, – сказал Роналду, на счету которого сейчас 873 гола за клубы и сборную.