Мартинес о Роналду, у которого 205 игр за сборную: «Спросил: «Тебя интересует отметка в 200 матчей?» Он ответил: «Нет, 250»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия рекорды Аль-Наср Эр-Рияд Роберто Мартинес Футбол

Роберто Мартинес рассказал о цели Криштиану Роналду по матчам за сборную.

Сейчас у 38-летнего нападающего «Аль-Насра» 205 матчей за сборную Португалии – это рекорд для мирового футбола.

«Тогда он был близок к двумстам матчам – отметке, которая ранее не покорялась никому. Конечно, мы разговаривали в частном порядке, но я могу раскрыть кое-что из того, что он мне сказал.

Я спросил: «Тебя интересует отметка в двести матчей?» А он ответил: «Нет, 250», – рассказал тренер сборной Португалии в интервью Фредди Юнгбергу.

По подсчетам Record, для достижения отметки в 250 матчей за сборную Роналду придется играть за нее до 2026-го или 2027-го. Это зависит от числа сборных в группе квалификации ЧМ-2026.

Статистику Роналду, у которого 128 голов за 205 матчей в составе сборной Португалии, можно изучить здесь.

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15 комментариев
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Роналду действительно великий спортсмен. Всегда искал выход из зоны комфорта, зачастую во вред себе.

Можно его не любить за какие-то человеческие качества, в то же время его несгибаемость заслуживает огромного уважения. Поиграл в трех топ-чемпионатах, стал чемпионом Европы с командой, у которой до этого не было ни одного титула. Даже с Эйсебио и Фигу.
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ощущение что роналду переживёт всех на планете))
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потом ответит- Нет 350!
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Чем больше раз он ещё съездит и соответственно провалится на ЧМ и ЧЕ, тем выгоднее его же врагам, в первую очередь понятно Месси. А то, что Криштик в 39, 41, 43, 45, 47... 65 лет будет без перебоев проваливаться - с этим могут начать спорить только н̶а̶и̶в̶н̶ы̶е̶ ̶д̶у̶р̶а̶к̶и люди, верящие в чудеса
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Мартинес: ну сколько тебе ещё Люксембургов и с Фаррерами надо? Когда ты уже отцепишься?
Роналду: Да
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Ответ Jan Paskel
ну, чемпионами Европы и датчане с греками становились, не шибко великое достижение. А то, что он на поле занимает место Рафаэля Леау, , это позор
Занимает место Леау? а что давно Леау форвардом стал? что-то в Милане ему Жиру не мешает)
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