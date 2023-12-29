Мартинес о Роналду, у которого 205 игр за сборную: «Спросил: «Тебя интересует отметка в 200 матчей?» Он ответил: «Нет, 250»

Роберто Мартинес рассказал о цели Криштиану Роналду по матчам за сборную.

Сейчас у 38-летнего нападающего « » 205 матчей за сборную – это рекорд для мирового футбола.

«Тогда он был близок к двумстам матчам – отметке, которая ранее не покорялась никому. Конечно, мы разговаривали в частном порядке, но я могу раскрыть кое-что из того, что он мне сказал.

Я спросил: «Тебя интересует отметка в двести матчей?» А он ответил: «Нет, 250», – рассказал тренер сборной Португалии в интервью Фредди Юнгбергу.

По подсчетам Record, для достижения отметки в 250 матчей за сборную Роналду придется играть за нее до 2026-го или 2027-го. Это зависит от числа сборных в группе квалификации ЧМ-2026.

Статистику Роналду, у которого 128 голов за 205 матчей в составе сборной Португалии, можно изучить здесь.

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