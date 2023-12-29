Мартинес о Роналду, у которого 205 игр за сборную: «Спросил: «Тебя интересует отметка в 200 матчей?» Он ответил: «Нет, 250»
Роберто Мартинес рассказал о цели Криштиану Роналду по матчам за сборную.
Сейчас у 38-летнего нападающего «Аль-Насра» 205 матчей за сборную Португалии – это рекорд для мирового футбола.
«Тогда он был близок к двумстам матчам – отметке, которая ранее не покорялась никому. Конечно, мы разговаривали в частном порядке, но я могу раскрыть кое-что из того, что он мне сказал.
Я спросил: «Тебя интересует отметка в двести матчей?» А он ответил: «Нет, 250», – рассказал тренер сборной Португалии в интервью Фредди Юнгбергу.
По подсчетам Record, для достижения отметки в 250 матчей за сборную Роналду придется играть за нее до 2026-го или 2027-го. Это зависит от числа сборных в группе квалификации ЧМ-2026.
Статистику Роналду, у которого 128 голов за 205 матчей в составе сборной Португалии, можно изучить здесь.
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Можно его не любить за какие-то человеческие качества, в то же время его несгибаемость заслуживает огромного уважения. Поиграл в трех топ-чемпионатах, стал чемпионом Европы с командой, у которой до этого не было ни одного титула. Даже с Эйсебио и Фигу.
Роналду: Да