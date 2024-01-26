У «МЮ» из-за ФФП не будет даже аренд зимой. Летом хотят форварда: тен Хагу нравится Бробби из «Аякса», клуб следит за Тоуни

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Англия возможные трансферы Брентфорд Каземиро финансовый фэйр-плей Антони Марсьяль Айвен Тоуни Эрик тен Хаг Мэйсон Маунт Брайан Бробби Амад Диалло Футбол

«Манчестер Юнайтед» из-за проблем с ФФП никого не подпишет зимой.

Трансферные планы «Манчестер Юнайтед» на зимнее трансферное окно не изменятся даже после того, как Антони Марсьяль выбыл на 10 недель. Клуб не планирует кого-либо подписывать. На данном этапе исключены даже аренды, так как возможные траты «Юнайтед» серьезно ограничены финансовыми правилами АПЛ. В клубе считают, что возможное долгосрочное наказание за их нарушение не стоит того, чтобы подписать форварда на краткосрочную перспективу, пишет The Athletic.

Эрик тен Хаг считает, что атакующий потенциал команды усилится после того, как форму наберут Мэйсон Маунт, Амад Диалло и Каземиро.

Летом «Юнайтед» займется поиском нового центрального нападающего. Тен Хагу нравится лучший бомбардир «Аякса» Брайан Бробби. Кроме того, «МЮ» следит за Айвеном Тоуни из «Брентфорда», который возвращается в футбол после отстранения.

В этом сезоне у Марсьяля 629 минут и 2 гола за 19 матчей в составе «Ман Юнайтед». 90 минут на поле он не проводил с 22 сентября 2021 года. Срок контракта француза истекает летом, и сотрудничество с ним не продлят. Статистику француза можно найти здесь.

Материалы по теме

25 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жене тен Хага можно не сомневаться в верности мужу. Ну если она сама, конечно, из Аякса
+21
-3
+18
7хаг явно планирует продолжать свою плодотворную работу по превращению МЮ аутсайдера АПЛ.
+9
-4
+5
Может ли Рэдклифф ещё и Аякс купить?
+7
-2
+5
Лысый бездарь в очередной раз пытается распилить бюджет на трансферы со своим агентом. Эти два 🤡 кроме брусков из Голландии кого-то вообще видят?
+7
-2
+5
Господи , какой же кринж
Ну какой - Аякс, какой Брентфорд
Дожили
Стыдобища
+3
0
+3
Опять лысый своих подтягивает, ничего хорошего от тренеров-кумов ждать не стоит! Пора бы уже гнать этого лысого обратно вон в Аякс!
+2
0
+2
Ответ Вито Муткони
Господи , какой же кринж Ну какой - Аякс, какой Брентфорд Дожили Стыдобища
Ну Брентфорд то при чем? Речь тут о конкретном игроке, Тоуни.
Много форвардов сильнее него доступно на рынке? Тем более приспособленного к АПЛ.
Посмотрим как полсезона еще отыграет, а там почему бы нет. Если зимой не уйдёт в Арсенал.
+1
0
+1
Ответ Real_v_dushe
7хаг явно планирует продолжать свою плодотворную работу по превращению МЮ аутсайдера АПЛ.
Аутсайдера эредивизии, берите выше :))
+1
0
+1
Ответ Ебздрогыч
Жене тен Хага можно не сомневаться в верности мужу. Ну если она сама, конечно, из Аякса
Ну, с женщинами он точно изменять не будет
+3
-2
+1
Ответ Иван Баланар
Лысый бездарь в очередной раз пытается распилить бюджет на трансферы со своим агентом. Эти два 🤡 кроме брусков из Голландии кого-то вообще видят?
Если честно, мне как фанату МЮ с 2003-го года, очень больно читать, как убивают мой клуб.
+1
-1
0
Ответ Старик Стариканов
Пепелище оставит 7хаг приемнику.Тот не сможет купить нормальных игроков из за спиннеров
Радиоприемнику?
+1
-1
0
Ответ Evgen_Hazard
Может ли Рэдклифф ещё и Аякс купить?
А зачем? Тен Хааг всех игроков перетянет в МЮ
0
0
0
Ответ Ебздрогыч
Жене тен Хага можно не сомневаться в верности мужу. Ну если она сама, конечно, из Аякса
Она подруга детства. Тен Хаг своих не бросает.
+1
-1
0
Кого угодно накажут за ффп, кроме канистры .
0
0
0
Опять какой то переоцененый голландец, который даже на родине не главная звезда. Пока Тен Хаг влияет на трансферы нормальных трансферов у МЮ не будет.
0
0
0
Тен Хагу нравятся только из Аякса
0
0
0
Как же смешно со всех трансферных слухах и потугах МЮ.
0
0
0
Марсиаль - 2 гола в АПЛ. Отзывы глоров лысого: гнать его из клуба, зачем вообще подписали это ленивое полено?
Хойлунд - 2 гола в АПЛ. Отзывы глоров лысого: вот это топарь-голеадор, во всем виноваты не пасующие Рэшфорд и Гарначо
+2
-2
0
Пепелище оставит 7хаг приемнику.Тот не сможет купить нормальных игроков из за спиннеров
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий