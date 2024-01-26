У «МЮ» из-за ФФП не будет даже аренд зимой. Летом хотят форварда: тен Хагу нравится Бробби из «Аякса», клуб следит за Тоуни
«Манчестер Юнайтед» из-за проблем с ФФП никого не подпишет зимой.
Трансферные планы «Манчестер Юнайтед» на зимнее трансферное окно не изменятся даже после того, как Антони Марсьяль выбыл на 10 недель. Клуб не планирует кого-либо подписывать. На данном этапе исключены даже аренды, так как возможные траты «Юнайтед» серьезно ограничены финансовыми правилами АПЛ. В клубе считают, что возможное долгосрочное наказание за их нарушение не стоит того, чтобы подписать форварда на краткосрочную перспективу, пишет The Athletic.
Эрик тен Хаг считает, что атакующий потенциал команды усилится после того, как форму наберут Мэйсон Маунт, Амад Диалло и Каземиро.
Летом «Юнайтед» займется поиском нового центрального нападающего. Тен Хагу нравится лучший бомбардир «Аякса» Брайан Бробби. Кроме того, «МЮ» следит за Айвеном Тоуни из «Брентфорда», который возвращается в футбол после отстранения.
В этом сезоне у Марсьяля 629 минут и 2 гола за 19 матчей в составе «Ман Юнайтед». 90 минут на поле он не проводил с 22 сентября 2021 года. Срок контракта француза истекает летом, и сотрудничество с ним не продлят. Статистику француза можно найти здесь.
Ну какой - Аякс, какой Брентфорд
Дожили
Стыдобища
Много форвардов сильнее него доступно на рынке? Тем более приспособленного к АПЛ.
Посмотрим как полсезона еще отыграет, а там почему бы нет. Если зимой не уйдёт в Арсенал.
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