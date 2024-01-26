У «МЮ» из-за ФФП не будет даже аренд зимой. Летом хотят форварда: тен Хагу нравится Бробби из «Аякса», клуб следит за Тоуни

«Манчестер Юнайтед» из-за проблем с ФФП никого не подпишет зимой.

Трансферные планы « » на зимнее трансферное окно не изменятся даже после того, как выбыл на 10 недель. Клуб не планирует кого-либо подписывать. На данном этапе исключены даже аренды, так как возможные траты «Юнайтед» серьезно ограничены финансовыми правилами . В клубе считают, что возможное долгосрочное наказание за их нарушение не стоит того, чтобы подписать форварда на краткосрочную перспективу, пишет The Athletic.

Эрик тен Хаг считает, что атакующий потенциал команды усилится после того, как форму наберут , Амад Диалло и .

Летом «Юнайтед» займется поиском нового центрального нападающего. Тен Хагу нравится лучший бомбардир «Аякса» Брайан Бробби. Кроме того, «МЮ» следит за Айвеном Тоуни из «Брентфорда», который возвращается в футбол после отстранения.

В этом сезоне у Марсьяля 629 минут и 2 гола за 19 матчей в составе «Ман Юнайтед». 90 минут на поле он не проводил с 22 сентября 2021 года. Срок контракта француза истекает летом, и сотрудничество с ним не продлят. Статистику француза можно найти здесь.