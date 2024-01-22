Тен Хаг хочет подписать Бробби в «МЮ» с первого трансферного окна. Интерес к лучшему бомбардиру «Аякса» сохраняется

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Англия возможные трансферы Эрик тен Хаг Брайан Бробби Футбол

Эрик тен Хаг давно хочет подписать Брайана Бробби в «Ман Юнайтед».

Как сообщает ESPN со ссылкой на свой источник, английский клуб следит за выступлениями 21-летнего форварда, но шансы на его переход этой зимой малы.

Отмечается, что Эрик тен Хаг еще с первого трансферного окна хочет подписать Бробби в «Ман Юнайтед». В 2022-м клуб делал запросы по нему, но потратил весь бюджет на другие цели, в том числе – на вингера Антони, которого купили у «Аякса».

Тен Хаг по-прежнему заинтересован в Бробби. Тренер хотел бы усилить состав «МЮ» в январе, но ему сообщили, что бюджет на сделки ограничен.

«Юнайтед» готов подписать кого-то зимой, если появится хорошая возможность, но главная задача клуба на нынешнее окно – улучшить финансовое положение перед летом.

Как ожидается, летом Антони Марсьяль уйдет бесплатно, поэтому «Юнайтед» собирается подписать нового форварда. Вероятно, кандидатуру Бробби вновь обсудят, особенно если тен Хаг останется тренером.

При тен Хаге в «Манчестер Юнайтед» пришло несколько игроков из клубов Эредивизи: Антони, Лисандро Мартинес, Тирелл Маласиа. Кроме того, за клуб играют бывшие футболисты «Аякса» Андре Онана и Кристиан Эриксен.

Бробби – лучший бомбардир «Аякса» в этом сезоне. У него 13 голов и сделал 4 результативные передачи в 25 матчах за «Аякс» во всех турнирах. Полную статистику 21-летнего форварда можно найти здесь. 

Лучший бомбардир «Аякса» Бробби об интересе «МЮ»: «Я остаюсь. Раньше мы с тен Хагом переписывались, теперь у меня новый номер»

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62 комментария
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А на другие лиги страны у него нет желания обратить внимание?!
+58
0
+58
В какой вселенной Бробби способен усилить такой клуб как МЮ?
Есть хоть одно разумное объяснение для его покупки?
+50
-1
+49
Ответ JohnnyMulka
В какой вселенной Бробби способен усилить такой клуб как МЮ? Есть хоть одно разумное объяснение для его покупки?
есть - он из Аякса
+43
-1
+42
100 или 120 миллионов заберут. Хаг гений трансферов
+30
-3
+27
7хаг мошенник,явно долю имеет с трансферов.
+27
-4
+23
Ответ Le Tallec
А на другие лиги страны у него нет желания обратить внимание?!
А кто ему там выплатит комиссию?! Договоренность видать только с Аяксом.
+26
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Он точно добьёт МЮ...
+23
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Выгоните распильщика Тен Хага уже
+19
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+18
Так дело пойдет Аякс еще и Хендерсона успеет за приличную сумму в МЮ сплавить))
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Этот человек неисправим. Проще уже Аякс заявить в АПЛ и дать его этому гению.
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Когда тебя взял МЮ но ты все еще хочешь тренировать Аякс). Позор МЮ на весь мир. не смешно только фанатам красных.
А когда это все закончится Хак соберет выкроенные деньги, сложит с неустойкой и улыбаясь покинет МЮ. Это больше всего бесит!)
+13
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+12
Ответ JohnnyMulka
В какой вселенной Бробби способен усилить такой клуб как МЮ? Есть хоть одно разумное объяснение для его покупки?
Комиссионные для лысого.
+10
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+9
Тен Хааг как чиновник, хочет распилить бюджет по быстрее и по больше, пока он на посту)
+9
0
+9
Бробби прочитав новость в спешке снова поменял номер телефона и перестал выходить на связь.
+8
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+8
Ответ Le Tallec
А на другие лиги страны у него нет желания обратить внимание?!
Да хотя бы на другие клубы Эредивизие)
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засланный казачок этот Тен Хаг...нормально так пополняет бюджет Аякса))
+6
0
+6
ФК "ГШЮ" - "Голландский ширпотреб Юнайтед":)))
+6
-1
+5
Ответ ErZh
Может его специально в МЮ отправили, что бы Аякс скупал 😁
Скоро Аякс себе Мбаппе купит). Деньги есть, схема рабочая, можно уже и команду строить.
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+4
тен хаг оказался околофутбольным жуликом
+3
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+3
И вот это недоразумение считается сильнейшим тренером в Нидерландах из относительно новой школы, хотя дядьке уже за 50. Ему в сборную идти нужно, чтобы всех голландцев с Аякса собрать там, правда за это никто % не подгонит, если он только, как Салымыч, не станет с игроков бабки требовать за попадание в основной состав/заявку на турнир.
+3
0
+3
Господи, отодвиньте лысого от трансферов!
+3
0
+3
кого-то скоро выставят зачинщиком скандалов в раздевалке , лентяем на тренировках с непозволительным поведением.
Своих "детей" пристроит, а других выкурит из коллектива.
Манки, кто следующий ? Рэшфорда погонят или Мактоминея?
+3
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+3
Может его специально в МЮ отправили, что бы Аякс скупал 😁
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Надеюсь Эрик получает процент за все эти трансферы
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Аякс забросил его в тыл как диверсанта
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Прекрасно, человек оказался профнепригоден для Лейпцига , но в МЮ хотят забрать его, ну что ж, это уровень… еще и обогатят Аякс на сто мультов как обычно!
Товарищи из МЮ, у меня есть старая удочка и кепка адидас, для вас продам всего за 100 тыс, они будут не хуже играть чем Казимиро и Энтони, зато сэкономите на зарплате!
+2
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+2
Я считаю, нужно покупать кого нибудь с Аякса. Если Аякс не продаёт, то подождать или предлагать больше, пока Аякс не согласится.
+2
0
+2
Это уже не смешно. Пора проводить проверку на финансовые махинации
+2
0
+2
Удачи, ждём МЮ на второй десятке АПЛ
+2
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+2
Летом еще можно и за Хендерсона побороться, если Тен Хаг каким-то чудом останется у руля команды еще на один сезон.
+3
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+1
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