Эрик тен Хаг давно хочет подписать Брайана Бробби в «Ман Юнайтед».

Как сообщает ESPN со ссылкой на свой источник, английский клуб следит за выступлениями 21-летнего форварда, но шансы на его переход этой зимой малы.

Отмечается, что Эрик тен Хаг еще с первого трансферного окна хочет подписать Бробби в « ». В 2022-м клуб делал запросы по нему, но потратил весь бюджет на другие цели, в том числе – на вингера Антони, которого купили у «Аякса».

Тен Хаг по-прежнему заинтересован в Бробби. Тренер хотел бы усилить состав «МЮ» в январе, но ему сообщили, что бюджет на сделки ограничен.

«Юнайтед» готов подписать кого-то зимой, если появится хорошая возможность, но главная задача клуба на нынешнее окно – улучшить финансовое положение перед летом.

Как ожидается, летом Антони Марсьяль уйдет бесплатно, поэтому «Юнайтед» собирается подписать нового форварда. Вероятно, кандидатуру Бробби вновь обсудят, особенно если тен Хаг останется тренером.

При тен в «Манчестер Юнайтед» пришло несколько игроков из клубов : Антони, Лисандро Мартинес, Тирелл Маласиа. Кроме того, за клуб играют бывшие футболисты «Аякса» Андре Онана и Кристиан Эриксен.

Бробби – лучший бомбардир «Аякса» в этом сезоне. У него 13 голов и сделал 4 результативные передачи в 25 матчах за «Аякс» во всех турнирах. Полную статистику 21-летнего форварда можно найти здесь.

Лучший бомбардир «Аякса» Бробби об интересе «МЮ»: «Я остаюсь. Раньше мы с тен Хагом переписывались, теперь у меня новый номер»