Лучший бомбардир «Аякса» Бробби об интересе «МЮ»: «Я остаюсь. Раньше мы с тен Хагом переписывались, теперь у меня новый номер»

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Англия возможные трансферы Эрик тен Хаг Брайан Бробби Футбол

Брайан Бробби на фоне интереса «Ман Юнайтед» заявил, что хочет остаться в «Аяксе».

Сообщалось, что Эрик тен Хаг хочет видеть Бробби в «Манчестер Юнайтед».

При тен Хаге в «Манчестер Юнайтед» пришло несколько игроков из клубов Эредивизи: Антони, Лисандро Мартинес, Тирелл Маласиа. Кроме того, за клуб играют бывшие футболисты «Аякса» Андре Онана и Кристиан Эриксен.

«Я ничего не знаю, но тоже видел новости. Я остаюсь в Амстердаме. Могут ли они вернуться летом? Кто знает!

Я не контактирую с Эриком. Раньше мы иногда переписывались, но у Эрика и без меня хватает работы. А еще у меня теперь новый номер», – сказал лучший бомбардир «Аякса».

В этом сезоне Бробби забил 13 голов и сделал 4 результативные передачи в 25 матчах за «Аякс» во всех турнирах. Полную статистику 21-летнего форварда можно найти здесь.

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10 комментариев
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Глядя на игру МЮ, можно и в чёрный список Хага закинуть.
+14
-1
+13
Ответ Рашпель793
Глядя на игру МЮ, можно и в чёрный список Хага закинуть.
без ножа зарезал😂
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Сменить номер, лишь бы ТХ не писал - это сильно
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Слил)))
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Летом они не вернутся точно)
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Тен Хан точно работает на Аякс...просто вливает сотни манковских миллионов))
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После Антони уже из Аякса уедут в Юнайтед только если зп будет бешенным
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Летом вы вероятно поболтаете где-нибудь на просторах Нидерландов, куда Эрик при такой игре МЮ видимо скоро прибудет.
И чем чёрт не шутит, вдруг вновь возглавит Аякс, у него это хорошо получалось, а дела у клуба плохи как никогда
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Оценивается в 15 млн. евро...
Думаю МЮ удастся сторговаться с Аяксом в пределах 75-85 млн. фунтов.
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