Лучший бомбардир «Аякса» Бробби об интересе «МЮ»: «Я остаюсь. Раньше мы с тен Хагом переписывались, теперь у меня новый номер»
Брайан Бробби на фоне интереса «Ман Юнайтед» заявил, что хочет остаться в «Аяксе».
Сообщалось, что Эрик тен Хаг хочет видеть Бробби в «Манчестер Юнайтед».
При тен Хаге в «Манчестер Юнайтед» пришло несколько игроков из клубов Эредивизи: Антони, Лисандро Мартинес, Тирелл Маласиа. Кроме того, за клуб играют бывшие футболисты «Аякса» Андре Онана и Кристиан Эриксен.
«Я ничего не знаю, но тоже видел новости. Я остаюсь в Амстердаме. Могут ли они вернуться летом? Кто знает!
Я не контактирую с Эриком. Раньше мы иногда переписывались, но у Эрика и без меня хватает работы. А еще у меня теперь новый номер», – сказал лучший бомбардир «Аякса».
В этом сезоне Бробби забил 13 голов и сделал 4 результативные передачи в 25 матчах за «Аякс» во всех турнирах. Полную статистику 21-летнего форварда можно найти здесь.
И чем чёрт не шутит, вдруг вновь возглавит Аякс, у него это хорошо получалось, а дела у клуба плохи как никогда
Думаю МЮ удастся сторговаться с Аяксом в пределах 75-85 млн. фунтов.