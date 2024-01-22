Лучший бомбардир «Аякса» Бробби об интересе «МЮ»: «Я остаюсь. Раньше мы с тен Хагом переписывались, теперь у меня новый номер»

Брайан Бробби на фоне интереса «Ман Юнайтед» заявил, что хочет остаться в «Аяксе».

Сообщалось, что Эрик тен Хаг хочет видеть Бробби в « ».

При тен Хаге в «Манчестер Юнайтед» пришло несколько игроков из клубов : Антони, Лисандро Мартинес, Тирелл Маласиа. Кроме того, за клуб играют бывшие футболисты «Аякса» Андре Онана и Кристиан Эриксен.

«Я ничего не знаю, но тоже видел новости. Я остаюсь в Амстердаме. Могут ли они вернуться летом? Кто знает!

Я не контактирую с Эриком. Раньше мы иногда переписывались, но у Эрика и без меня хватает работы. А еще у меня теперь новый номер», – сказал лучший бомбардир «Аякса».

В этом сезоне забил 13 голов и сделал 4 результативные передачи в 25 матчах за « » во всех турнирах. Полную статистику 21-летнего форварда можно найти здесь.