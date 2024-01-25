«Саудовская Аравия планирует стать страной номер 1 в футболе. У нас есть Роналду, Бензема, и мы снова будем удивлять». Саудовский принц о целях

Теги ПСЖ Карим Бензема Криштиану Роналду лига 1 Франция высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда Килиан Мбаппе Футбол

Член правящей семьи Саудовской Аравии высказался о целях страны в футболе.

«Конечно, нам нравится Килиан Мбаппе. Он хороший игрок, он силен, и я надеюсь увидеть, как он играет в Саудовской Аравии, в любой команде нашего чемпионата.

Саудовская Аравия сейчас является монстром рынка. У нас есть Криштиану Роналду, Карим Бензема... У нас сильный чемпионат, и мы снова будем удивлять. Приедут новые звезды.

Саудовская Аравия планирует стать страной номер 1 в футболе. Скоро», – сказал принц Абдулла Саад Абдул-Азиз Аль Сауд в интервью Carré.

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54 комментария
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Скупают всех старых пердунов, хоть и звёздных, но все всё равно следят за Месси)))
+40
-21
+19
Это так не работает. Нет болельщиков - нет футбола в полной мере. Всю погоду делают болельщики - топ-лиги не дадут соврать. Они что, рассчитывают что в Интернете на просмотрах себе сделают уровень? Что там смотреть? Сейчас если игрок уезжает в СА то он как-будто исчезает даже несмотря на имя. Конечно, такая мегавеличина как Роналду со своей армией фанатов притянет какую-то аудиторию, но на этом лигу №1 не построишь.
+20
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+18
у вас нет самого главного - болельщиков
+18
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+17
Ответ Ебздрогыч
Китай в свое время тоже самое заявлял, мы помним чем все закончилось
Китай ничего не заявлял, там политики хотели угодить Син Дзинь Пиню, который как говорилось, фанат футбола. В саудовской Аравии же целый план по развитию спорта в целом, а не только футболе, с гольфом они добились настоящего успеха. Теперь взялись за мма, бокс и футбол. Так же Дакар в этом году был в саудовской Аравии.
+21
-5
+16
Ответ Balt
Это так не работает. Нет болельщиков - нет футбола в полной мере. Всю погоду делают болельщики - топ-лиги не дадут соврать. Они что, рассчитывают что в Интернете на просмотрах себе сделают уровень? Что там смотреть? Сейчас если игрок уезжает в СА то он как-будто исчезает даже несмотря на имя. Конечно, такая мегавеличина как Роналду со своей армией фанатов притянет какую-то аудиторию, но на этом лигу №1 не построишь.
Погоду делают даже не болельщики, а дети, которые играют в футбол в свободное от школы время. Должна сформироваться футбольная культура, ее не купишь.
+9
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+9
Представьте Полуяхтов забивает 40+ в Чемпионате России, и вуале грокмий трансфер
+12
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+8
Все политики оторваны от реальности. Я хоть и фан Роналду но такие высказывания, жесткий бред
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Бензема уже лыжи навострил, не актуальная инфа.
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А Бензема точно еще есть?)
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У них есть Бензема , ору 😹😹😹😹😹
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Ответ Висита Эльмурзаев
Китай ничего не заявлял, там политики хотели угодить Син Дзинь Пиню, который как говорилось, фанат футбола. В саудовской Аравии же целый план по развитию спорта в целом, а не только футболе, с гольфом они добились настоящего успеха. Теперь взялись за мма, бокс и футбол. Так же Дакар в этом году был в саудовской Аравии.
Я чуть не поверил насчёт гольфа. Но потом пошел смотреть рейтинги - в топ 100 нет ни одного араба. Если успех это собрать у себя турнир с космическими призовыми - не исключаю конечно. Но это будет то же самое что сказать что Венгрия добилась успехов в Формуле 1.
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Арабы решили девальвировать ненавистный евро через футбол😅
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Ответ Оригинальный Ник
Комментарий удален модератором
самокритично, т.к. к счастью ты не сектант, но мимо Месси спокойно не пройдешь
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+2
А Бензема там точно собирается оставаться?)
+4
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У нас есть Бензема. Ой, у нас сейчас нет Бензема. Или есть Бензема. А вот, вроде, снова нет Бензема.

Такой арабский Бензема Шрёдингира.
+2
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если аравийцы хотят меня удивить, то предлагаю скупить сборную ИЗРАИЛЯ. И играть в два состава по очереди.
Первый состав - арабы атакуют, а евреи защищают ворота.
Второй состав - евреи атакуют, а арабы защищают ворота.
+2
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+2
И тут Остапа понесло...арабский ремейк Васюков.
+2
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+2
Осталось подписать Баджо, Клинсманна и Кана - и тогда точно станут самыми легендарными!
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И мы снова будем удивлять....
Например разрешим вратарям закидывать камнями нападающих
+2
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+1
Если деньги разумно вложат, то всё может быть. Поживём - увидим...
+1
0
+1
Ответ Balt
Это так не работает. Нет болельщиков - нет футбола в полной мере. Всю погоду делают болельщики - топ-лиги не дадут соврать. Они что, рассчитывают что в Интернете на просмотрах себе сделают уровень? Что там смотреть? Сейчас если игрок уезжает в СА то он как-будто исчезает даже несмотря на имя. Конечно, такая мегавеличина как Роналду со своей армией фанатов притянет какую-то аудиторию, но на этом лигу №1 не построишь.
Помимо болельщиков, должны быть и местные звёздные футболисты. Именно что местные, которые родились, выросли в СА. Которые прошли через местные футбольные академии. Ах да, ещё и футбольные академии должны быть.
И не просто должны быть звёздные местные футболисты, а именно целое поколение должно вырасти.
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Ответ atomio
у вас нет самого главного - болельщиков
Можно картонных ставить, как в Ла Лиге раньше. 😆
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Ответ Leon Petov
Никто за ним не следит кроме кучки глоров. Поменьше читай сказки от местных ригоберок
Тебя обманули значит, лигу инвалидов СА вообще никто не смотрит и это доказано. Даже сами арабы не смотрят, стадион всегда полупустой либо пустой.
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Ответ L.A.S_Vegas_777_
Скупают всех старых пердунов, хоть и звёздных, но все всё равно следят за Месси)))
Надо с чего-то начинать .Приглашают тех , кто поедет .
Или у Вас есть другой план по усилению чемпионата?
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Ответ Собиратель хаоса
Не думаю. В Латинской Америке очень сильна та самая детская футбольная культура, но чемпионаты слабые. Игроки оттуда бегут при первой же возможности. Погоду как раз делают болельщики, но не обязательно это должны быть болельщики на стадионе. У того же Роналду свыше 500 млн. подписчиков, но вживую его из них видело, наверное, меньше 0,01%. Что не очень то и мешает его популярности и монетизации. В Европе очень сильный бренд футбола, который они развивали более 100 лет. Понятно, что саудиты за 1 год этот бренд обломить не смогут. Нужна длительная кропотливая работа и очень много денег.
Развивая мысль, можно провести аналогию с условным автопромом. Все знают, что немцы делают хорошие машины. Чтобы вытеснить немцев с рынка премиальных машин, недостаточно делать такие же хорошие машины, как и они ( а для этого уже требуется гигантская работа в НИОКР, огромный штат квалифицированных инженеров и рабочих, заводские мощности и устойчивые цепочки поставок). Нужно делать машины лучше чем они. Т.е. прыгнуть на недосягаемую до этого величину. Но и этого будет недостаточно. Самое главное, убедить людей, что ваша машина лучше, чем у немцев. Т.е придется ломать стереотипы и устойчивые мнения, которые формировались десятилетиями и передавались из поколения в поколение. За один год такое не провернешь.
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Ответ L.A.S_Vegas_777_
Скупают всех старых пердунов, хоть и звёздных, но все всё равно следят за Месси)))
Комментарий удален модератором
Ответ Артур Сахибгареев
Помимо болельщиков, должны быть и местные звёздные футболисты. Именно что местные, которые родились, выросли в СА. Которые прошли через местные футбольные академии. Ах да, ещё и футбольные академии должны быть. И не просто должны быть звёздные местные футболисты, а именно целое поколение должно вырасти.
В АПЛ всю погоду делают иностранцы. Что игроки, что тренеры, что владельцы. Но это не мешает им быть в ТОП-1
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Ответ Вова Пупкин
Если деньги разумно вложат, то всё может быть. Поживём - увидим...
И что, есть примеры, когда такое срабатывало в спорте?
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Надо бы ускорить переход на экологически нейтральные энергоносители. Это и для будущего планеты крайне важно, да и всех поднявшихся с колен на нефтедолларах тоже полезно будет опустить на грешную землю.
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Это невозможно. Да и поиграются, и забьют на футбол.
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