«Саудовская Аравия планирует стать страной номер 1 в футболе. У нас есть Роналду, Бензема, и мы снова будем удивлять». Саудовский принц о целях

Член правящей семьи Саудовской Аравии высказался о целях страны в футболе.

«Конечно, нам нравится . Он хороший игрок, он силен, и я надеюсь увидеть, как он играет в Саудовской Аравии, в любой команде нашего чемпионата.

Саудовская Аравия сейчас является монстром рынка. У нас есть , ... У нас сильный чемпионат, и мы снова будем удивлять. Приедут новые звезды.

Саудовская Аравия планирует стать страной номер 1 в футболе. Скоро», – сказал принц Абдулла Саад Абдул-Азиз Аль Сауд в интервью Carré.