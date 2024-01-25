«Саудовская Аравия планирует стать страной номер 1 в футболе. У нас есть Роналду, Бензема, и мы снова будем удивлять». Саудовский принц о целях
Член правящей семьи Саудовской Аравии высказался о целях страны в футболе.
«Конечно, нам нравится Килиан Мбаппе. Он хороший игрок, он силен, и я надеюсь увидеть, как он играет в Саудовской Аравии, в любой команде нашего чемпионата.
Саудовская Аравия сейчас является монстром рынка. У нас есть Криштиану Роналду, Карим Бензема... У нас сильный чемпионат, и мы снова будем удивлять. Приедут новые звезды.
Саудовская Аравия планирует стать страной номер 1 в футболе. Скоро», – сказал принц Абдулла Саад Абдул-Азиз Аль Сауд в интервью Carré.
Такой арабский Бензема Шрёдингира.
Первый состав - арабы атакуют, а евреи защищают ворота.
Второй состав - евреи атакуют, а арабы защищают ворота.
Например разрешим вратарям закидывать камнями нападающих
И не просто должны быть звёздные местные футболисты, а именно целое поколение должно вырасти.
Или у Вас есть другой план по усилению чемпионата?