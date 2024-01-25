Робер Пирес: «Я француз, люблю «ПСЖ» и Лигу 1, но Мбаппе должен перейти в «Реал», если хочет развиваться»

Теги ПСЖ Реал Мадрид Робер Пирес лига 1 Франция Ла Лига Килиан Мбаппе Футбол

Робер Пирес считает, что Килиану Мбаппе стоит перейти в «Реал».

«В конечном итоге он будет играть за мадридский «Реал». Он должен сделать этот шаг, если хочет развиваться.

Я француз, я люблю «ПСЖ» и мне нравится Лига 1, но если Мбаппе хочет расти, ему следует перейти в «Мадрид», – сказал бывший полузащитник сборной Франции. 

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. Статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь

Мбаппе решил перейти в «Реал». Килиан хочет 70 млн евро в год, Перес предлагает 35 (Bild)

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20 комментариев
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В этом случае,барса сама будет рада опуститься в 5-ый дивизион.Без приговора по делу Негрейры.Лишь бы опять не позориться а класико)
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Ответ Стахович
Если перейдут Мбаппе,Дэвис и Эндрик,у Лапорты инфаркт 🍑 будет)барса будет получать четвёртку не за матч,а за тайм)
Так они пешему досих пор платят
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За Деньги, ДА!
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Словам Пиреса оче рад Перес
+2
-1
+1
Ответ Этот Райола хочет денег
Мбаппе неслабо попылит во французской лиге ярости, -но потом все-таки скажет местным-запомни меня!- и уйдет. Не в Вальгаллу конечно, но в качественно другой мир, в Ла Лигу!)...
Смотрю сейчас этот фильм. Макс,меня зовут Макс
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Ответ ЛеанидПепси
Так они пешему досих пор платят
А пусть попробуют не платить вовремя.Лео затащит их по судам и на счётчик поставит!
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Ответ Vinsente!
Наверное заминусуете, но: 1. Все, включая Мбаппе и его окружение, прекрасно понимают зачем ему надо в Реал и сколько он может заработать в ПСЖ 2. Наверное, он еще не миллиардер (хотя возможно), но по мне выбор очень трудный, он будет востребован (если без форс-мажора) еще лет 5-6 в топ чемионатах и, скорее, всего еще лет 10-12 в денежных чемпионатах (был Китай, сейчас СА, наверное, в какой-то степени МЛС), но вот так вот взять и сказать давайте я буду получать в 3 раза меньше, но зато , возможно, стану великим футболистом в истории... Многие из Вас переходили на понижение в зарплате, ради получения удовольствия от работы? 3. Не думаю что Реал ему даст больше 35, итак цифра явно высоковата за одного игрока, а ПСЖ вот 100 наверняка, правда только им известно зачем... 4. Переплюнуть Месси и Рональду, ему уже не успеть, скорее всего. А вот доказать что он "лучший" в текущем отрезке времени вполне по силам P.S. Выводя абсолютные величины его ЗП за скобки, выбор конечно и правда крайне сложный
ПСЖ сделал этот бред два года назад и сейчас у них с ффп огромные проблемы. Ему ни кто не предложит 70 и даже 50. А 30 в Реале только зарплата не считая рекламы,спонсоров и т.д. и в итоге общий доход перевалит за 100. А достижения Рона,ты имеешь про голы?)))) Но трофеев он может выиграть гораздо больше. В этом плане ,по меркам Реалу у Рона далеко не рекорд,а довольно средне. А он может замахнуться на действительно серьезное достижение великого Пако Хенто, 6 ушастых и 12 лл.
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Мбаппе и сам это знает, но мешают мысли о 💵 💵💵
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Ответ Vinsente!
Наверное заминусуете, но: 1. Все, включая Мбаппе и его окружение, прекрасно понимают зачем ему надо в Реал и сколько он может заработать в ПСЖ 2. Наверное, он еще не миллиардер (хотя возможно), но по мне выбор очень трудный, он будет востребован (если без форс-мажора) еще лет 5-6 в топ чемионатах и, скорее, всего еще лет 10-12 в денежных чемпионатах (был Китай, сейчас СА, наверное, в какой-то степени МЛС), но вот так вот взять и сказать давайте я буду получать в 3 раза меньше, но зато , возможно, стану великим футболистом в истории... Многие из Вас переходили на понижение в зарплате, ради получения удовольствия от работы? 3. Не думаю что Реал ему даст больше 35, итак цифра явно высоковата за одного игрока, а ПСЖ вот 100 наверняка, правда только им известно зачем... 4. Переплюнуть Месси и Рональду, ему уже не успеть, скорее всего. А вот доказать что он "лучший" в текущем отрезке времени вполне по силам P.S. Выводя абсолютные величины его ЗП за скобки, выбор конечно и правда крайне сложный
Ну за 6 лет(а может и больше) на топовом уровне много на что хватит, конечно такие рекорды как голы в лч он не успеет уже переписать,но есть и другие
Тем более как правильно написал денег можно потом в Аравии заработать, или что там будет к этому времени.
Ну а про работу всегда не понимал этот пример, одно дело когда ты зарабатываешь 100 тысяч и уходишь на 200, а когда ты и так можешь вести сверхраскошную жизнь и вот ты уходишь на понижение зп, но тебе все равно хватит на эту самую раскошную жизнь, но плюсом ещё можешь вписать свое имя в историю, то как будто можно и пойти на такие жертвы)) (ну либо причуд богатых просто не понимаю)
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Ответ ЛеанидПепси
Так они пешему досих пор платят
Отвечу Стаховичу который меня заблокировал через Вас.

Это может сыграть с Мадридом и злую шутку. Слишком большой крен в сторону атаки и тогда слишком много сил будет тратить полузащита на помощь обороне. Это не есть хорошо, поэтому Анчелотти нужно найти баланс. Конечно же все это при условии, что эти трансферы вообще состоятся.
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Ответ Стахович
Если перейдут Мбаппе,Дэвис и Эндрик,у Лапорты инфаркт 🍑 будет)барса будет получать четвёртку не за матч,а за тайм)
Эндрик как бы уже перешёл. по Дэвису как я понимаю уже идёт очень плотная работы и летом он перейдёт, есть очень высокие шансы на это. про Мбаппе тут никто ничего сказать не может))))
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Для развития лучше перейти в условный Ливерпуль, чтобы была еженедельная конкуренция с лучшими(Холанд). А тройка Мбаппе-Нуньез-Салах точно составит мощную конкуренцию атакерам Сити
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Вообще развиваться в каком смысле? Если финансово, то он все правильно делает. На рекламах + контракте он не заработает в Мадриде, столько же скок мог бы в ПСЖ просто по контракту

С другой стороны, заметное сокращение зарплаты может показаться значительным, но учитывая его уже накопленное состояние в более чем 150 миллионов, это может не иметь большого значения. Даже если он не заработает дополнительные 100 миллионов в рамках одного контракта, это вряд ли окажет существенное влияние на его финансовое положение в будущем.
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Мальчик хочет в Тамбов, сорян , мальчик хочет бабла
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Наверное заминусуете, но:
1. Все, включая Мбаппе и его окружение, прекрасно понимают зачем ему надо в Реал и сколько он может заработать в ПСЖ
2. Наверное, он еще не миллиардер (хотя возможно), но по мне выбор очень трудный, он будет востребован (если без форс-мажора) еще лет 5-6 в топ чемионатах и, скорее, всего еще лет 10-12 в денежных чемпионатах (был Китай, сейчас СА, наверное, в какой-то степени МЛС), но вот так вот взять и сказать давайте я буду получать в 3 раза меньше, но зато , возможно, стану великим футболистом в истории... Многие из Вас переходили на понижение в зарплате, ради получения удовольствия от работы?
3. Не думаю что Реал ему даст больше 35, итак цифра явно высоковата за одного игрока, а ПСЖ вот 100 наверняка, правда только им известно зачем...
4. Переплюнуть Месси и Рональду, ему уже не успеть, скорее всего. А вот доказать что он "лучший" в текущем отрезке времени вполне по силам

P.S. Выводя абсолютные величины его ЗП за скобки, выбор конечно и правда крайне сложный
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или АПЛ 🤔😏
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Мбаппе неслабо попылит во французской лиге ярости, -но потом все-таки скажет местным-запомни меня!- и уйдет. Не в Вальгаллу конечно, но в качественно другой мир, в Ла Лигу!)...
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Тем временем Мбаппе: "Моя семья сама решит, как мне лучше развиваться, за 50 лямов в год или за 150."
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