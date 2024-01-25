Робер Пирес: «Я француз, люблю «ПСЖ» и Лигу 1, но Мбаппе должен перейти в «Реал», если хочет развиваться»
Робер Пирес считает, что Килиану Мбаппе стоит перейти в «Реал».
«В конечном итоге он будет играть за мадридский «Реал». Он должен сделать этот шаг, если хочет развиваться.
Я француз, я люблю «ПСЖ» и мне нравится Лига 1, но если Мбаппе хочет расти, ему следует перейти в «Мадрид», – сказал бывший полузащитник сборной Франции.
Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. Статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь.
Мбаппе решил перейти в «Реал». Килиан хочет 70 млн евро в год, Перес предлагает 35 (Bild)
Тем более как правильно написал денег можно потом в Аравии заработать, или что там будет к этому времени.
Ну а про работу всегда не понимал этот пример, одно дело когда ты зарабатываешь 100 тысяч и уходишь на 200, а когда ты и так можешь вести сверхраскошную жизнь и вот ты уходишь на понижение зп, но тебе все равно хватит на эту самую раскошную жизнь, но плюсом ещё можешь вписать свое имя в историю, то как будто можно и пойти на такие жертвы)) (ну либо причуд богатых просто не понимаю)
Это может сыграть с Мадридом и злую шутку. Слишком большой крен в сторону атаки и тогда слишком много сил будет тратить полузащита на помощь обороне. Это не есть хорошо, поэтому Анчелотти нужно найти баланс. Конечно же все это при условии, что эти трансферы вообще состоятся.
С другой стороны, заметное сокращение зарплаты может показаться значительным, но учитывая его уже накопленное состояние в более чем 150 миллионов, это может не иметь большого значения. Даже если он не заработает дополнительные 100 миллионов в рамках одного контракта, это вряд ли окажет существенное влияние на его финансовое положение в будущем.
1. Все, включая Мбаппе и его окружение, прекрасно понимают зачем ему надо в Реал и сколько он может заработать в ПСЖ
2. Наверное, он еще не миллиардер (хотя возможно), но по мне выбор очень трудный, он будет востребован (если без форс-мажора) еще лет 5-6 в топ чемионатах и, скорее, всего еще лет 10-12 в денежных чемпионатах (был Китай, сейчас СА, наверное, в какой-то степени МЛС), но вот так вот взять и сказать давайте я буду получать в 3 раза меньше, но зато , возможно, стану великим футболистом в истории... Многие из Вас переходили на понижение в зарплате, ради получения удовольствия от работы?
3. Не думаю что Реал ему даст больше 35, итак цифра явно высоковата за одного игрока, а ПСЖ вот 100 наверняка, правда только им известно зачем...
4. Переплюнуть Месси и Рональду, ему уже не успеть, скорее всего. А вот доказать что он "лучший" в текущем отрезке времени вполне по силам
P.S. Выводя абсолютные величины его ЗП за скобки, выбор конечно и правда крайне сложный