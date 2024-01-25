Робер Пирес: «Я француз, люблю «ПСЖ» и Лигу 1, но Мбаппе должен перейти в «Реал», если хочет развиваться»

Робер Пирес считает, что Килиану Мбаппе стоит перейти в «Реал».

«В конечном итоге он будет играть за мадридский «Реал». Он должен сделать этот шаг, если хочет развиваться.

Я француз, я люблю « » и мне нравится 1, но если Мбаппе хочет расти, ему следует перейти в « », – сказал бывший полузащитник сборной Франции.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. Статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь.

Мбаппе решил перейти в «Реал». Килиан хочет 70 млн евро в год, Перес предлагает 35 (Bild)