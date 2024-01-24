Холанд, Мбаппе, Куртуа, Беллингем, Кейн, Родри и Алаба – в сборной Европы за 2023-й от IFFHS

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Три англичанина включены IFFHS в символическую команду Европы за 2023 год.

В число одиннадцати лучших попали Трент Александер-Арнолд, Джуд Беллингем и Харри Кейн.

В сборную Европы за 2023 год Международная федерация футбольной истории и статистики внесла:

вратарь: Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал»);

защитники: Трент Александер-Арнолд (Англия, «Ливерпуль»), Рубен Диаш (Португалия, «Манчестер Сити»), Давид Алаба (Австрия, «Реал»);

полузащитники: Родри (Испания, «Манчестер Сити»), Кевин де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити»), Джуд Беллингем (Англия, «Боруссия»/«Реал»), Бернарду Силва (Португалия, «Манчестер Сити»);

нападающие: Харри Кейн (Англия, «Тоттенхэм»/«Бавария»), Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»).

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40 комментариев
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Ответ Николай Бойко
Комментарий скрыт
"Сборная Европы" про что-то говорит ?
+13
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Куртуа и Алаба.
Мадрид чего-то особо добился в 2023, кроме кубка Испании ?
Куртуа первую половину года был хуже того же Тер Штегена, у которого космическая стата по сухим и пропущенным, а во вторую половину года Тибо и вовсе не играл.
Алаба даже не лучший защитник в Реале и Ла лиге, не говоря уже о всей Европе.
+10
-7
+3
Как же много этих бумажных сборных. Каждое издание, каждая уважающая себя организация…
+3
-1
+2
где сын верблюда с 54 голами???
+8
-6
+2
Ответ Влад Тюрин
"Сборная Европы"
«пенс - Ограничил ответ на комментарии»
Напишу под твоим!
Правильно Пенс, позорься до конца!
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что должен был делать МАТШ чтобы попасть хоть в одну символическую сборную?
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Ответ Пенс
а где лёля? что за беспредел? Неужели забыли катарское шапито и бургерский кубок водокачки?
"Сборная Европы"
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Ответ Человек1991
Адекватная сборная Европы 2023 года : Тер Штеген, Уокер, Бастони, Диаш , Тэо , Родри , Барэлла, Бэллингем, Фодэн, Мбаппе, , Холланд.
это скорее сборная твоих любимчиков
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Ответ Рита Ктинидина
он лучший в истории. Конечно обязан))
в твоей из Инстаграмма.
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Комментарий удален пользователем
Ответ Grigoriy Kor
Как же много этих бумажных сборных. Каждое издание, каждая уважающая себя организация…
Странно да, что люди делают свою работу?!
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Ответ Николай Бойко
И когда нашему Лео такие мелочи мешали?
Какой идентичный комментарий с Пенсом ! У вас есть шаблоны? Вам дают методички? Или один мозг на всех?!
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Ответ Влад Тюрин
"Сборная Европы" про что-то говорит ?
Так логичный вопрос 🤣в сборной Европе должен ведь быть лучший футболист Европы
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Ответ Гномович!
Комментарий скрыт
Сборная Европы! Все что нужно знать про таких как ты!
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Ответ deadjoker
А у вас? Обладателя главных премий и мячей не включили в символическую сборную. Вам не кажется это странным?
В символическую сборную игроков Европы? Месси давно стал европейцем? За какую сборную он играет? Где находится эта сборная. Я понимаю, что хейтеры Месси это неграмотные жители дальних аулов, но знать где Аргентина наверное вы должны?
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