Холанд, Мбаппе, Куртуа, Беллингем, Кейн, Родри и Алаба – в сборной Европы за 2023-й от IFFHS

Три англичанина включены IFFHS в символическую команду Европы за 2023 год.

В число одиннадцати лучших попали , Джуд Беллингем и Харри Кейн.

В сборную Европы за 2023 год Международная федерация футбольной истории и статистики внесла:

– вратарь: (Бельгия, «Реал»);

– защитники: Трент Александер-Арнолд (Англия, « »), Рубен Диаш (Португалия, «Манчестер Сити»), (Австрия, «Реал»);

– полузащитники: Родри ( , «Манчестер Сити»), Кевин де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити»), Джуд Беллингем (Англия, «Боруссия»/«Реал»), Бернарду Силва (Португалия, «Манчестер Сити»);

– нападающие: Харри Кейн (Англия, «Тоттенхэм»/«Бавария»), Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»).