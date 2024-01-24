Холанд, Мбаппе, Куртуа, Беллингем, Кейн, Родри и Алаба – в сборной Европы за 2023-й от IFFHS
Три англичанина включены IFFHS в символическую команду Европы за 2023 год.
В число одиннадцати лучших попали Трент Александер-Арнолд, Джуд Беллингем и Харри Кейн.
В сборную Европы за 2023 год Международная федерация футбольной истории и статистики внесла:
– вратарь: Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал»);
– защитники: Трент Александер-Арнолд (Англия, «Ливерпуль»), Рубен Диаш (Португалия, «Манчестер Сити»), Давид Алаба (Австрия, «Реал»);
– полузащитники: Родри (Испания, «Манчестер Сити»), Кевин де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити»), Джуд Беллингем (Англия, «Боруссия»/«Реал»), Бернарду Силва (Португалия, «Манчестер Сити»);
– нападающие: Харри Кейн (Англия, «Тоттенхэм»/«Бавария»), Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»).
Мадрид чего-то особо добился в 2023, кроме кубка Испании ?
Куртуа первую половину года был хуже того же Тер Штегена, у которого космическая стата по сухим и пропущенным, а во вторую половину года Тибо и вовсе не играл.
Алаба даже не лучший защитник в Реале и Ла лиге, не говоря уже о всей Европе.
Напишу под твоим!
Правильно Пенс, позорься до конца!