Роналдо о Мбаппе и «Реале»: «Эта мыльная опера уже очень сильно затянулась. Могу сказать, что по-испански он говорит почти идеально»

Теги ПСЖ Реал Мадрид Роналдо лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

Роналдо назвал мыльной оперой ситуацию с Килианом Мбаппе и «Реалом».

Срок действия контракта 25-летнего форварда с «ПСЖ» истекает этим летом, неоднократно появлялась информация о его возможном переходе в мадридский клуб. 

«Реал» всегда подписывает лучших игроков в мире. Этой философии уже много лет, и неудивительно, что клуб хочет продолжать в том же духе.

Я не знаю, перейдет Мбаппе в «Реал» или нет, но могу сказать, что он почти идеально говорит по-испански.

Не знаю, что в итоге произойдет, но эта мыльная опера уже очень сильно затянулась», – сказал бывший игрок «Реала» и сборной Бразилии в интервью RMC Sport. 

Роналдо выступал за «Реал» с 2002 по 2007 годы. 

«ПСЖ» хочет, чтобы Мбаппе как можно быстрее определился с будущим. Клуб «не хочет повторения мыльной оперы» 2022-го

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34 комментария
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Черепашка со своей семьёй уже весь мир задолбали этой сагой.
+28
-7
+21
Ответ Homelender_666
Спортс, а где новость про гол Мораты? Или трафик только Реал делает? https://t.me/realmadridcdf/53097 https://t.me/realmadridcdf/53098 https://t.me/realmadridcdf/53099
Атлетико не вызывает особого интереса, поэтому и разбирать эти моменты никто не будет.
+19
-3
+16
Ответ Кино Музыка
Перейдет в самом соку.
Ага, в 38 в саудовский клуб😁
+14
-2
+12
Спортс, а где новость про гол Мораты? Или трафик только Реал делает?
https://t.me/realmadridcdf/53097
https://t.me/realmadridcdf/53098
https://t.me/realmadridcdf/53099
+15
-9
+6
Ответ f0rmoceft
Черепашка со своей семьёй уже весь мир задолбали этой сагой.
Какая сага, семейка манипулирует шейхами, чтобы выбить контракт пожирнее
+6
0
+6
Я тоже очень хорошо говорю по-испански - произношение без акцента, практически безупречная грамматика и солидный словарный запас.

Пусть "Реал" меня подпишет, я гораздо дешевле обойдусь :)
+4
-1
+3
Ответ f0rmoceft
Реал не унижается. Газеты постоянно пишут о том, что "Реал поставил дедлайн", "Реал идёт за Мбаппе" и т.д., поднимая рейтинги, только вот официально клуб не делал больше предложений.
Если этот вопрос стоит на повестке , значит Реал все еще заинтересован . Если это не так , клуб мог бы официально заявить что к Мбапе интереса нет и в клубе его не будет ( в свете его прошлого отказа от перехода ) .
Мы же не читаем каждый день слухи об интересе Реала к Дзюбе ?
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Ответ corazn blanco
Атлетико не вызывает особого интереса, поэтому и разбирать эти моменты никто не будет.
Именно. Просто интересно, что на это скажут каталонские эксперты со спортса? Вряд ли до них когда-нибудь дойдёт, что судейство в Испании на низком уровне.
+6
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Ответ Сикарио
Да какая опера)) Все насрать уже давно на Мбаппе. Перес образцово динамит деревенского лидера, а у того в жопе свербит)))
Деревенский лидер Чемпион Мира и самый дорогой футболист планеты)) спасибо поржал
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Уже знаю, какая музыка будет играть на презентации. Легендарное "та тада таа... Та тада татаа..." ознаменует новый сезон сериала.
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Ответ Кино Музыка
Перейдет в самом соку.
Безобразие, за что минусы? Пора протест подавать...
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Деньги,деньги и еще раз деньги. Если бы Мбаппа хотел победить в ЛЧ, то давно перешел бы в Реал или в топ-клуб АПЛ. А так надо ехать вслед за Кришем.
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во,во.
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Ответ benjamin92
Почему у вас любой чих со стороны Барселоны смакуется как истина в последней инстанции, а тут подтверждения нужны?
О каком чихе речь?
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Ответ Человек из футбола
ага, только нет дыма без огня
А разве вы в школе с натрием опыты не проводили ?
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Ответ Дмитрий Рабко
А разве вы в школе с натрием опыты не проводили ?
пока нет
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Ответ Сикарио
Да толку-то. Никто его не купит за эти виртуальные деньги и играет он в чемпионате деревни)) И в ЛЧ заглатывает)) А чемпионов мира пруд пруди, кому интересны эти летние 6 матчей?
Ага. А тех, кто делает хет-трик в финале ЧМ - вообще как собак нерезаных.
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Всё равно потом будет играть в "Ростове". Как Роналдо 🙃
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Ответ Homelender_666
Спортс, а где новость про гол Мораты? Или трафик только Реал делает? https://t.me/realmadridcdf/53097 https://t.me/realmadridcdf/53098 https://t.me/realmadridcdf/53099
Спортс болеет за Барсу
+3
-3
0
Ответ Homelender_666
Спортс, а где новость про гол Мораты? Или трафик только Реал делает? https://t.me/realmadridcdf/53097 https://t.me/realmadridcdf/53098 https://t.me/realmadridcdf/53099
Из какого источника инфа про не правильную трактовку измерений вар?
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Ответ krokodilych
Я тоже очень хорошо говорю по-испански - произношение без акцента, практически безупречная грамматика и солидный словарный запас. Пусть "Реал" меня подпишет, я гораздо дешевле обойдусь :)
Ещё и из земноводных. Всё сходится.
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