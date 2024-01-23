Роналдо о Мбаппе и «Реале»: «Эта мыльная опера уже очень сильно затянулась. Могу сказать, что по-испански он говорит почти идеально»

Роналдо назвал мыльной оперой ситуацию с Килианом Мбаппе и «Реалом».

Срок действия контракта 25-летнего форварда с «ПСЖ» истекает этим летом, неоднократно появлялась информация о его возможном переходе в мадридский клуб.

«Реал» всегда подписывает лучших игроков в мире. Этой философии уже много лет, и неудивительно, что клуб хочет продолжать в том же духе.

Я не знаю, перейдет Мбаппе в «Реал» или нет, но могу сказать, что он почти идеально говорит по-испански.

Не знаю, что в итоге произойдет, но эта мыльная опера уже очень сильно затянулась», – сказал бывший игрок «Реала» и сборной Бразилии в интервью RMC Sport.

Роналдо выступал за « » с 2002 по 2007 годы.

«ПСЖ» хочет, чтобы Мбаппе как можно быстрее определился с будущим. Клуб «не хочет повторения мыльной оперы» 2022-го