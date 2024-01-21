Мавуба о Мбаппе: «Выиграть ЛЧ и «Золотой мяч» с «ПСЖ» – более серьезный вызов, чем с «Реалом»
Рио Мавуба хочет, чтобы Килиан Мбаппе не уходил в «Реал» и остался в «ПСЖ».
Этим летом срок контракта Мбаппе с «ПСЖ» истекает. Бывший полузащитник «Лилля» и сборной Франции заявил, что хочет, чтобы Килиан остался в Париже.
«Выиграть Лигу чемпионов и «Золотой мяч» с «ПСЖ» – более серьезный вызов, чем выиграть их где-то еще, особенно в «Реале». В «ПСЖ» вокруг него строят коллективный проект», – сказал Мавуба.
В этом сезоне на счету 25-летнего нападающего 28 голов и 6 результативных передач в 26 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.
Мбаппе договорился с «Реалом» – волнительный инсайд для «ПСЖ». Этому можно верить?
в псж он никогда не станет победителем лч и золотой мяч увидит только в сону. Тот же Белингем если продолжит вот так забивать и завоюет лч и лл то точно в этом года, через год перехода получит золотой мяч ИншаАллах.
С логикой и фактами проблемы у тебя.
С точки зрения финансов он безусловно выиграл очень много,с спортивной точки он потерял многое,кубки Франции это такое себе удовольствие,тот же Сити столько лет закладывал фундамент,делал покупки нужные,у ПСЖ ничего из этого не ,так что Мбаппе так и останется «он мог» выиграть золотой мяч и т д,второй Неймар) да и не нужен он уже Реалу,там нужен Холланд/Альварес,а не очередной вингер