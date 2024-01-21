Рио Мавуба хочет, чтобы Килиан Мбаппе не уходил в «Реал» и остался в «ПСЖ».

Этим летом срок контракта Мбаппе с «ПСЖ» истекает. Бывший полузащитник «Лилля» и сборной Франции заявил, что хочет, чтобы остался в Париже.

«Выиграть Лигу чемпионов и « » с «ПСЖ» – более серьезный вызов, чем выиграть их где-то еще, особенно в « ». В «ПСЖ» вокруг него строят коллективный проект», – сказал .

В этом сезоне на счету 25-летнего нападающего 28 голов и 6 результативных передач в 26 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

Мбаппе договорился с «Реалом» – волнительный инсайд для «ПСЖ». Этому можно верить?