Мавуба о Мбаппе: «Выиграть ЛЧ и «Золотой мяч» с «ПСЖ» – более серьезный вызов, чем с «Реалом»

Теги ПСЖ Рио Мавуба Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Золотой мяч Килиан Мбаппе Футбол

Рио Мавуба хочет, чтобы Килиан Мбаппе не уходил в «Реал» и остался в «ПСЖ».

Этим летом срок контракта Мбаппе с «ПСЖ» истекает. Бывший полузащитник «Лилля» и сборной Франции заявил, что хочет, чтобы Килиан остался в Париже.

«Выиграть Лигу чемпионов и «Золотой мяч» с «ПСЖ» – более серьезный вызов, чем выиграть их где-то еще, особенно в «Реале». В «ПСЖ» вокруг него строят коллективный проект», – сказал Мавуба.

В этом сезоне на счету 25-летнего нападающего 28 голов и 6 результативных передач в 26 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

Мбаппе договорился с «Реалом» – волнительный инсайд для «ПСЖ». Этому можно верить?

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64 комментария
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Ну конечно, намного сложнее выиграть всё в парижском мешке, где каждый год покупают тебе новый состав, где не действует ФФП. Да вот незадача, каждый год танцору что-то мешает, не отсутствующий ли какой-либо менталитет в клубе, в который приходят на заработки? А вот прийти в Реал, и стать лучше там, не ради бабла, а ради своей карьеры, это конечно уже вызов. Реал сам за тебя ЛЧ не выигрывает, и золотые мячи на блюде не приносит, спросите Роналду, он не даст соврать.
+42
-15
+27
Пусть попробует с 1 голом в МЛС за полгода выиграть ЗМ и The Best.
+27
-4
+23
Ответ М-У-С Л-И-М
В Реале получают те же самые бабки не смеши людей) что Реал что ПСЖ никакой разницы нету все они притягивают бабками футболистов) если бы у Реала не было столько денег туда бы тоже никто не пришёл) в свое время Реал покупал каждый год звёзд или они бесплатно туда приходили ради карьеры? Да и в ПСЖ уже тоже не тратят столько денег как это они делали раньше. Посмотри кого они покупают уже в основном молодых футболистов и уже не за такие баснословные деньги. Разница между Реалом и ПСЖ в том что у ПСЖ деньги появились сейчас а у Реала они были давно и Реал более медийный только и всего. А ФФП придумали идиоты и нарушают его все богатые клубы просто делают это умно и никто не называет реальную сумму трансфера футболистов)
было бы у меня время, я бы тебе рассказал про 100 с лишним нарушений правил ФФП МанСити, и ПСЖ та же. Это клуб без истории, в который приходят на заработки. Тот кто хочет величия идёт в Реал, Барселону, Баварию, спросите у Джуда Беллингема ради денег ли он пришел в Реал.
+23
-5
+18
По этой логике у Мбаппе самое ценное чемпионство - с Монако
+14
-1
+13
Ответ М-У-С Л-И-М
В Реале получают те же самые бабки не смеши людей) что Реал что ПСЖ никакой разницы нету все они притягивают бабками футболистов) если бы у Реала не было столько денег туда бы тоже никто не пришёл) в свое время Реал покупал каждый год звёзд или они бесплатно туда приходили ради карьеры? Да и в ПСЖ уже тоже не тратят столько денег как это они делали раньше. Посмотри кого они покупают уже в основном молодых футболистов и уже не за такие баснословные деньги. Разница между Реалом и ПСЖ в том что у ПСЖ деньги появились сейчас а у Реала они были давно и Реал более медийный только и всего. А ФФП придумали идиоты и нарушают его все богатые клубы просто делают это умно и никто не называет реальную сумму трансфера футболистов)
Ты нормальный вообще. Реал не платить не одному игроку больше 21 миллиона до уплаты налогов и то это деньги получают 3-4 игрока а ПСЖ одному Мбаппе платить 72миллиона после уплаты налогов. Как в этом ситуации Реал не может быть разницы. И то что у Реала из начально был денег это не одно то что у ПСЖ. В отличие ПСЖ реал все эти деньги сам заработал а не получал от катарского шейха. Теперь выдиш разницу.
+5
-1
+4
Ответ Капибарбер
В Реале тебе Золотой Мяч купит Перес, а вот в ПСЖ самому придётся завоевывать
Ахаха, самому в катарском мешке, да ещё и награду от французского издания). ты думаешь о чём ты тут пишешь, парень?
+8
-5
+3
Ответ Артём Поддубный
Та купят они ему там и ЗМ, глядя на то какая коррупция творится в УЕФА, я не удивлюсь.
Так а чего до сих пор не "купили"?.. ЧМ чего не "купили" в Катаре?.. Трындеть - не мешки ворочать .. Хе.
+4
-1
+3
Ответ М-У-С Л-И-М
Мне это совсем не интересно слушать про нарушения ФФП тем более от тебя. Мне вообще по большому барабану это ФФП я даже не считаю его правилом и абсолютно пофиг на то что его нарушают и правильно делают. Ман Сити выиграл ЛЧ в прошлом году это пустой звук ну да это же не Реал или Барселона которую лихорадит))) что ты несешь вообще? Да и Джуди тебе ответит ради чего он перешел на контракт в Реал в котором он получает на порядок больше и ещё раз ответит через годик когда выбьет себе ещё больший контракт) или Дембеле который пытался выбить себе жирный контракт в Барсе )))
Так зачем Джуду идти в Реал что-то выбивать, если можно сразу прийти в ПСЖ или Сити и получать в 2 раза больше сразу? Логика в твоих словах отсутствует напрочь, как и понимание мирового футбола. Ман Сити хоть и большими деньгами, но стал настоящим топ клубом, с отличной академией, с прекрасным тренером и с историей теперь, на протяжении как минимум 7 сезонов является лучшим клубом в самой конкурентоспособной лиге мира. Как ты можешь вообще сравнивать Ман Сити и ПСЖ? это разные уровни. ФФП придумано для того, чтобы в футболе было какое-либо равенство между клубами, а то что тебе это все равно доказывает только то что ты глор какого-то мешка и сейчас стараешься кому-то рассказать свой бред из головы, да ещё и при этом сравниваешь великие клубы с клубами пустышками.
+6
-3
+3
Ответ Xbhxj Fifi
Ему 25 , это обычно предельный возрасть для перехода в Реал, через года 2,3 наврядли Реал возмется за него. в псж он никогда не станет победителем лч и золотой мяч увидит только в сону. Тот же Белингем если продолжит вот так забивать и завоюет лч и лл то точно в этом года, через год перехода получит золотой мяч ИншаАллах.
Думаю, Сону не очень понравится, что в нём золотой мяч.
+3
0
+3
Ответ Spartakus1984
Футболисты с детства мечтают играть за Реал а не ПСЖ.А еще ценнее выиграть ЛЧ с какой ни будь Тулузой к примеру.
В своем Мирке живете а котором есть только один реал
+2
0
+2
Ответ Вальдано
Так а чего до сих пор не "купили"?.. ЧМ чего не "купили" в Катаре?.. Трындеть - не мешки ворочать .. Хе.
ЧМ уже был продан другому
+2
0
+2
Логично и правильно.. Пример - Бензема.. Его уже все забыли..
+3
-1
+2
Ответ Xbhxj Fifi
Ему 25 , это обычно предельный возрасть для перехода в Реал, через года 2,3 наврядли Реал возмется за него. в псж он никогда не станет победителем лч и золотой мяч увидит только в сону. Тот же Белингем если продолжит вот так забивать и завоюет лч и лл то точно в этом года, через год перехода получит золотой мяч ИншаАллах.
Ребята просто не понимают что Реал Мбаппе нужен больше, чем Мбаппе Реалу.
+3
-1
+2
Ответ Капибарбер
В Реале тебе Золотой Мяч купит Перес, а вот в ПСЖ самому придётся завоевывать
Ему 25 , это обычно предельный возрасть для перехода в Реал, через года 2,3 наврядли Реал возмется за него.
в псж он никогда не станет победителем лч и золотой мяч увидит только в сону. Тот же Белингем если продолжит вот так забивать и завоюет лч и лл то точно в этом года, через год перехода получит золотой мяч ИншаАллах.
+2
-1
+1
Ответ Артём Поддубный
Ахаха, самому в катарском мешке, да ещё и награду от французского издания). ты думаешь о чём ты тут пишешь, парень?
По-моему сейчас ерунду тут написал ты) ПСЖ особенно сейчас это уже не тот звездный клуб и там уже нету Месси Неймара Ибрагимовича остался только Мбаппе да и Дембеле звездой назвать трудно больше пиара вокруг.
+2
-1
+1
Ответ М-У-С Л-И-М
Ты лучше спроси у Белингема перешел бы он в Реал если бы у того не было денег? Или если ему предложили бы контракт поменьше чем он получает он лучше перешел бы в тот же Ман Сити где ему дадут побольше
если бы у Реала не было денег, Реал был бы Реалом. Но Реал зарабатывает, берёт кредиты, отдаёт их, продаёт недвижимость, вкладывает активы, а кто-то просто тратит и ему опять дают. ты разницу вообще понимаешь?
+5
-4
+1
Ответ Артём Поддубный
Совершенно верно, потому что Месси пришел доигрывать, потому что Барса не смогла больше ему платить, а Неймар пошел только ради денег. Из настоящих звёзд и профессионалов никто в этот клуб не пойдёт. Потому как пойти в ПСЖ - забить на карьеру.
Это все очень на тоненького рассуждения так себе. ПСЖ уже играл в финале и выиграй тогда столько тут никто не говорил бы про мешок и так далее и Неймар заслужил бы славу) кто выиграет ЛЧ никто не знает и ПСЖ вполне это по силу.
+2
-1
+1
Ответ Артём Поддубный
было бы у меня время, я бы тебе рассказал про 100 с лишним нарушений правил ФФП МанСити, и ПСЖ та же. Это клуб без истории, в который приходят на заработки. Тот кто хочет величия идёт в Реал, Барселону, Баварию, спросите у Джуда Беллингема ради денег ли он пришел в Реал.
Ради бабок. Беллингем один из самых высокооплачиваемых игроков Ла Лиги в свои 20 (!!!) лет. Он получает в 2 раза больше, чем Гризманн или Мбаппе в его возрасте. 99%, что он самый высокооплачиваемый 20-летка в истории футбола.
+4
-3
+1
Ответ Артём Поддубный
было бы у меня время, я бы тебе рассказал про 100 с лишним нарушений правил ФФП МанСити, и ПСЖ та же. Это клуб без истории, в который приходят на заработки. Тот кто хочет величия идёт в Реал, Барселону, Баварию, спросите у Джуда Беллингема ради денег ли он пришел в Реал.
если в реалах и барсах будут платить на уровне условных осасун и кадисов, посмотрел бы я сколько звезд туда перешли бы за величием.
+1
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+1
Ответ Вальдано
Пруфы на стол.. Детские домыслы в виде "весь мир видел" оставь себе..
Проф что ты разумный тоже на стол, домыслы что ты владеешь вилкой оставь себе.
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Ответ Артём Поддубный
не купили потому что пиар Лео Месси был явно важнее, и ЧМ в Катаре тоже тому подтверждение.
Что именно "пиар" Месси принёс Катару? Он ушёл из ПСЖ и улетел за океан.. Где логика?.. Теперь катарские бабки и Хелаифи стоя на коленях умоляют Мбаппе остаться в Париже.. Не проще ли было "подарить" негру ЧМ, ЗМ, ЛЧ, большую зарплату и тем самым удержать его от побега?.. Дядя, кому ты втираешь свой нелогичный бред?.. Хе-хе..
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Ответ Вальдано
Зачем продавать "нищей" Аргентине, если можно "родной" и богатой Франции?.. И кого надо было удерживать в ПСЖ : талантливого и молодого Мбаппе или "уходящего" Месси?.. Я вижу с логикой и фактами у вас проблемы.. Хе-хе..
Причем тут Аргентина и Франция? Мбаппе чемпион мира и молодой игрок. Баланс сил в мире футбола не в пользу латинской Америки которая всегда считался футбольным континентом. Латинская сборная давно не брала ЧМ, фифа нужно было уровнять силы потому что это важно для мнимой конкуренции, хотя ее давно нет, но надо сделать вид что она есть. Второй фактор - любимчик фифа Месси который на получал левых наград был распиарен как уникум, Пеле был при смерти и в итоге умер, футболу нужен был новый король и конечно короля хотят сделать из Месси, а какой король футбола без победы на ЧМ?
С логикой и фактами проблемы у тебя.
0
0
0
Ответ Вальдано
Что именно "пиар" Месси принёс Катару? Он ушёл из ПСЖ и улетел за океан.. Где логика?.. Теперь катарские бабки и Хелаифи стоя на коленях умоляют Мбаппе остаться в Париже.. Не проще ли было "подарить" негру ЧМ, ЗМ, ЛЧ, большую зарплату и тем самым удержать его от побега?.. Дядя, кому ты втираешь свой нелогичный бред?.. Хе-хе..
Катар никакого влияния не имел на этот чемпионат. Катару Месси был нужен для пиара чемпионата, так как чемпионат мира был для пиара страны. А кто там выиграет Катару по одно место было и влияния они не могли там иметь никакого.
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Ответ Артём Поддубный
Ну конечно, намного сложнее выиграть всё в парижском мешке, где каждый год покупают тебе новый состав, где не действует ФФП. Да вот незадача, каждый год танцору что-то мешает, не отсутствующий ли какой-либо менталитет в клубе, в который приходят на заработки? А вот прийти в Реал, и стать лучше там, не ради бабла, а ради своей карьеры, это конечно уже вызов. Реал сам за тебя ЛЧ не выигрывает, и золотые мячи на блюде не приносит, спросите Роналду, он не даст соврать.
Спросил Азара он сказал не правда лч выигрывает, зм конечно нет там реал не участвует
0
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Ответ Нефанатик
Проф что ты разумный тоже на стол, домыслы что ты владеешь вилкой оставь себе.
А где я написал, что я разумный или умнее всех .. Походу это ты про себя доказываешь всем.. Доказательства, что ЧМ был куплен : видео, аудио, решения суда.. Нету.. Значит вэк, хамло..
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Ответ Rister81
Так его критикуют не за это,если б он изначально сказал бы,что хочет остаться в ПСЖ и помочь клубу выиграть ЛЧ,но он же столько лет «флиртовал» с Реалом,все эти комиксы в футболке «Реала» и «мечте»,как он летом плакал из за того,что не отпустили в Реал,а по итогу огромный контракт и шикарные условия выбил себе. С точки зрения финансов он безусловно выиграл очень много,с спортивной точки он потерял многое,кубки Франции это такое себе удовольствие,тот же Сити столько лет закладывал фундамент,делал покупки нужные,у ПСЖ ничего из этого не ,так что Мбаппе так и останется «он мог» выиграть золотой мяч и т д,второй Неймар) да и не нужен он уже Реалу,там нужен Холланд/Альварес,а не очередной вингер
Ну зачем нагло врать? Он ничего не говорил о переходе в Реал и нигде не плакал. Хватит приписывать ему слова журналистов и какого то «окружения» о реальности которого нет ни единого доказательства.
+2
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Ответ Sergey Troshin
По этой логике у Мбаппе самое ценное чемпионство - с Монако
Так оно и есть. И в ЛЧ с Монако он впечатлял более всего
0
0
0
Так его критикуют не за это,если б он изначально сказал бы,что хочет остаться в ПСЖ и помочь клубу выиграть ЛЧ,но он же столько лет «флиртовал» с Реалом,все эти комиксы в футболке «Реала» и «мечте»,как он летом плакал из за того,что не отпустили в Реал,а по итогу огромный контракт и шикарные условия выбил себе.
С точки зрения финансов он безусловно выиграл очень много,с спортивной точки он потерял многое,кубки Франции это такое себе удовольствие,тот же Сити столько лет закладывал фундамент,делал покупки нужные,у ПСЖ ничего из этого не ,так что Мбаппе так и останется «он мог» выиграть золотой мяч и т д,второй Неймар) да и не нужен он уже Реалу,там нужен Холланд/Альварес,а не очередной вингер
+1
-1
0
Ответ Вальдано
Так а чего до сих пор не "купили"?.. ЧМ чего не "купили" в Катаре?.. Трындеть - не мешки ворочать .. Хе.
не купили потому что пиар Лео Месси был явно важнее, и ЧМ в Катаре тоже тому подтверждение.
+1
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0
Ответ Донат Голицин
Спросил Азара он сказал не правда лч выигрывает, зм конечно нет там реал не участвует
напиши ещё раз, понятно чтобы было.
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