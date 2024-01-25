Экс-арбитр Итурральде о критике Хави судейства: «Рефери те же, что и год назад? Да. Те же «Реал» и «Барса»? Да. Так как же вы стали чемпионами?»

Эдуардо Итурральде Гонсалес ответил Хави на его критику судей.

«Лично я бы задал Хави такой вопрос: судьи те же, что и в прошлом году? Да. Тот же Технический комитет судей Испании, что и в прошлом году? Да.

Тот же «Реал»? Да. Та же «Барселона»? Да. Тогда как же вы выиграли Ла Лигу?» – сказал экс-арбитр в эфире «Conexión Liga» на канале As TV.

«Нужно отреагировать на давление «Реала» на судей». «Барса» в гневе после спорного камбэка «Мадрида»

Хави уверен, что судьи в Испании поддерживают «Реал». Тренер «Барсы» сказал «Про эту Ла Лигу можно забыть, мы ее не выиграем» после встречи с арбитрами перед началом сезона (Diario Sport)

