Экс-арбитр Итурральде о критике Хави судейства: «Рефери те же, что и год назад? Да. Те же «Реал» и «Барса»? Да. Так как же вы стали чемпионами?»

Теги Барселона Хави Ла Лига судьи Эдуардо Итурральде Гонсалес Футбол

Эдуардо Итурральде Гонсалес ответил Хави на его критику судей.

«Лично я бы задал Хави такой вопрос: судьи те же, что и в прошлом году? Да. Тот же Технический комитет судей Испании, что и в прошлом году? Да.

Тот же «Реал»? Да. Та же «Барселона»? Да. Тогда как же вы выиграли Ла Лигу?» – сказал экс-арбитр в эфире «Conexión Liga» на канале As TV.

«Нужно отреагировать на давление «Реала» на судей». «Барса» в гневе после спорного камбэка «Мадрида»

Хави уверен, что судьи в Испании поддерживают «Реал». Тренер «Барсы» сказал «Про эту Ла Лигу можно забыть, мы ее не выиграем» после встречи с арбитрами перед началом сезона (Diario Sport)
 

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9 комментариев
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Ну тут уже язык фактов. Хотя и на такой аргумент Хави найдет, что сказать
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Нашёл кому вопрос задать. У секты нет логики, есть идея и фанатизм
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Тогда судьи были честными и непредвзятыми, а сейчас стали купленными, очевидно же😄
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Изящно умыл катарца.. Браво 👏👏👏
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Хави в ответ- Барса конечно не просто та же, она стала сильнее, прогрессирует. В отличии от судейского корпуса, из-за которого мы и не на первом месте!
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🌗 | OKDiario: Компания, хранящая аудиозаписи переговоров ВАР, работает с «Барселоной».

У компании EricSports есть доступ к аудиозаписям переговоров арбитров, они сотрудничают с федерацией футбола Испании.

Функции компании заключаются в разработке надежных решений и многофункциональных платформ общего пользования, на которых выполняются эксклюзивные проекты для клиентов с особыми потребностями.

Вот уже около года в число таких клиентов входит RFEF, к которому принадлежит Технический комитет судей, и одна из их основных функций — поддержка хранения VAR-роликов с переговорами арбитров.

Один из клубов-клиентов компании — «Барселона», о чем сказано на сайте самой организации.

2 дня назад в прессе появилась запись переговоров арбитров с матча «Реал Мадрид» — «Альмерия», которая каким-то образом оказалась у журналиста Жерара Ромеро, который близок к «Барсе» и не раз поставлял инсайдерскую информацию по клубу.

Ромеро хвастался тем, что у него есть «сигнал ВАР» и он видит все те же экраны и ракурсы, что арбитры.
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Вообще конечно он грамотно осадил Хави, но не могу не отметить что наверное нет более разговорчивых людей на тему судейства......чем бывшие судьи.
А уж как они чётко и безошибочно моменты раскладывают, сидя на диване, просто прелесть. Когда сами судили, что-то такими чёткими не были)
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Хави выглядит глупо, когда с такой игрой команды говорит о судействе( даже если многое и по фактам). Если уж позиционируешь себя топом , то изволь и соответствовать -- наладь игру -- доминируй в каждом матче-- и только потом, если тебя убивают судьи, говори о судействе
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