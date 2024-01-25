Экс-арбитр Итурральде о критике Хави судейства: «Рефери те же, что и год назад? Да. Те же «Реал» и «Барса»? Да. Так как же вы стали чемпионами?»
Эдуардо Итурральде Гонсалес ответил Хави на его критику судей.
«Лично я бы задал Хави такой вопрос: судьи те же, что и в прошлом году? Да. Тот же Технический комитет судей Испании, что и в прошлом году? Да.
Тот же «Реал»? Да. Та же «Барселона»? Да. Тогда как же вы выиграли Ла Лигу?» – сказал экс-арбитр в эфире «Conexión Liga» на канале As TV.
«Нужно отреагировать на давление «Реала» на судей». «Барса» в гневе после спорного камбэка «Мадрида»
Хави уверен, что судьи в Испании поддерживают «Реал». Тренер «Барсы» сказал «Про эту Ла Лигу можно забыть, мы ее не выиграем» после встречи с арбитрами перед началом сезона (Diario Sport)
У компании EricSports есть доступ к аудиозаписям переговоров арбитров, они сотрудничают с федерацией футбола Испании.
Функции компании заключаются в разработке надежных решений и многофункциональных платформ общего пользования, на которых выполняются эксклюзивные проекты для клиентов с особыми потребностями.
Вот уже около года в число таких клиентов входит RFEF, к которому принадлежит Технический комитет судей, и одна из их основных функций — поддержка хранения VAR-роликов с переговорами арбитров.
Один из клубов-клиентов компании — «Барселона», о чем сказано на сайте самой организации.
2 дня назад в прессе появилась запись переговоров арбитров с матча «Реал Мадрид» — «Альмерия», которая каким-то образом оказалась у журналиста Жерара Ромеро, который близок к «Барсе» и не раз поставлял инсайдерскую информацию по клубу.
Ромеро хвастался тем, что у него есть «сигнал ВАР» и он видит все те же экраны и ракурсы, что арбитры.
А уж как они чётко и безошибочно моменты раскладывают, сидя на диване, просто прелесть. Когда сами судили, что-то такими чёткими не были)