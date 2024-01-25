«МЮ» уступил «Бернли» 1:3 в товарищеском матче на базе. Антони забил с пенальти, Магуайр, Шоу, Лисандро, Каземиро и Диалло сыграли

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия травмы товарищеские матчи (клубы) Бернли Харри Магуайр Люк Шоу Эрик тен Хаг Лисандро Мартинес Антони Факундо Пельистри Футбол

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Бернли» в товарищеском матче.

Игра прошла в среду в закрытом формате на базе «МЮ» в Каррингтоне и завершилась победой гостей со счетом 3:1.

Как стало известно The Athletic, единственный гол манкунианцев забил бразильский вингер Антони – он реализовал пенальти. У 23-летнего футболиста нет голов в 22 официальных матчах этого сезона.

Защитники «Юнайтед» Харри Магуайр, Люк Шоу, Лисандро Мартинес, хавбек Каземиро и вингер Амад Диалло приняли участие в этой встрече. Все пятеро футболистов возвращаются в строй после травм.

Игроки провели на поле по 45-60 минут, полузащитник Факундо Пельистри тоже сыграл.

Отметим, что в августе 2023 года «Бернли» обыграл «Манчестер Юнайтед» в Каррингтоне со счетом 3:0.

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20 комментариев
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Оправдал ценник, считаю
+34
-4
+30
голы Месси в МЛС:2
голы Антони в АПЛ:4

Одного критикуют, другой получает всевозможные награды))
+38
-17
+21
Это База!
+12
-4
+8
Достойное поражение!
+3
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+1
Ну вот, Спиннер забил гол! Сотка потрачена не зря! Утритесь хейтеры!
+4
-3
+1
Им нехватает официальных матчей?
+1
0
+1
Ответ QWertY
голы Месси в МЛС:2 голы Антони в АПЛ:4 Одного критикуют, другой получает всевозможные награды))
Вообще то 5 пеналей на ЧМ и в Млс тяжелее забить чем в АПЛ 😂
+5
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+1
Ради этого Антони и брали. Умыл хейтеров
+2
-2
0
Бернли хозяин 7хага
+2
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В августе было 0:3, сейчас 1:3. Надо дать ЭТХ поработать, еще пара лет и миллионов 200 на трансферы из голландской лиги и будет ничья.
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Антони забил? Че серьезно?
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Бернли стабильно играет, 3-0; 3-1 уверенно штампуют победы
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Ответ QWertY
голы Месси в МЛС:2 голы Антони в АПЛ:4 Одного критикуют, другой получает всевозможные награды))
в МЛС Месси сыграл всего 6 игр, про это мы конечно же промолчим...
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