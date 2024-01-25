«МЮ» уступил «Бернли» 1:3 в товарищеском матче на базе. Антони забил с пенальти, Магуайр, Шоу, Лисандро, Каземиро и Диалло сыграли

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Бернли» в товарищеском матче.

Игра прошла в среду в закрытом формате на базе «МЮ» в Каррингтоне и завершилась победой гостей со счетом 3:1.

Как стало известно The Athletic, единственный гол манкунианцев забил бразильский вингер – он реализовал пенальти. У 23-летнего футболиста нет голов в 22 официальных матчах этого сезона.

Защитники «Юнайтед» , Люк Шоу, , хавбек Каземиро и вингер Амад Диалло приняли участие в этой встрече. Все пятеро футболистов возвращаются в строй после травм.

Игроки провели на поле по 45-60 минут, полузащитник тоже сыграл.

Отметим, что в августе 2023 года « » обыграл « » в Каррингтоне со счетом 3:0.