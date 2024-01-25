«МЮ» уступил «Бернли» 1:3 в товарищеском матче на базе. Антони забил с пенальти, Магуайр, Шоу, Лисандро, Каземиро и Диалло сыграли
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Бернли» в товарищеском матче.
Игра прошла в среду в закрытом формате на базе «МЮ» в Каррингтоне и завершилась победой гостей со счетом 3:1.
Как стало известно The Athletic, единственный гол манкунианцев забил бразильский вингер Антони – он реализовал пенальти. У 23-летнего футболиста нет голов в 22 официальных матчах этого сезона.
Защитники «Юнайтед» Харри Магуайр, Люк Шоу, Лисандро Мартинес, хавбек Каземиро и вингер Амад Диалло приняли участие в этой встрече. Все пятеро футболистов возвращаются в строй после травм.
Игроки провели на поле по 45-60 минут, полузащитник Факундо Пельистри тоже сыграл.
Отметим, что в августе 2023 года «Бернли» обыграл «Манчестер Юнайтед» в Каррингтоне со счетом 3:0.
голы Антони в АПЛ:4
Одного критикуют, другой получает всевозможные награды))