Эвра против увольнения тен Хага из «МЮ»: «Он меня не волнует, но я устал от увольнений. «Челси» после Моуринью делал это без остановки, им не хватало стабильности»

Теги Манчестер Юнайтед Патрис Эвра Челси Жозе Моуринью премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Джим Рэтклифф Футбол

Патрис Эвра призвал не увольнять Эрика тен Хага из «Манчестер Юнайтед».

Одно могу вам сказать: с меня хватит увольнений тренеров. Если мы уволим Эрика, это будет пятый тренер, которого мы уволили. Это не «Манчестер Юнайтед». «Юнайтед» – команда лояльная. Но сейчас это не так.

Сейчас пришел Джим Рэтклифф, он сосредоточен на футболе, поэтому я думаю, что все давление будет оказываться на него. Я бы никогда не стал лгать фанатам. Сейчас у нас дела идут недостаточно хорошо.

Когда мы проигрывали «Астон Вилле» со счетом 0:2 в перерыве, я сказал, что если «Юнайтед» продолжит играть в том же духе, то выиграет 3:2. Все говорили, что я сумасшедший, но мы выиграли 3:2. Потрясающе. Но после этого мы проигрываем «Ноттингем Форест» – нам не хватает стабильности.

Меня не волнует Эрик тен Хаг. Я просто хочу убедиться, что тренер на месте, и мы поддерживаем его, потому что в прошлом году все говорили, что Эрик тен Хаг – подходящий человек. Он проделал хорошую работу в прошлом сезоне.

Но в «Юнайтед» каждый год нужно что-то выигрывать и хорошо играть, поэтому, если он не попадет в топ-4, Рэтклифф, возможно, захочет прийти с новым тренером. Посмотрим.

Но я устал от увольнений тренеров. Если вы помните «Челси» после Жозе Моуринью, то они без остановки увольняли тренеров, им не хватало стабильности и последовательности.

Я понимаю, что болельщики «Юнайтед» расстроены и злы, но не забывайте, столько команд мы уничтожили за года. Сегодня все по-другому, но история никогда не умирает», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в интервью Times Now.

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20 комментариев
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Челси после увольнения Моуриньо брал АПЛ и Лигу Чемпионов старина Патрис…
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Часто встречал мнение, что "дайте 7Хагу еще времени". Человек уже где-то полтора года у руля, а футболисты даже простейшую комбинацию разыграть не могут, организации игры нет вообще. Я думаю Рэтклифф по окончании сезона уволит его, если не раньше
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можно, спустя пару лет, в очередной раз поменять тренера, и строить "новый проект", либо можно перетерпеть, и посмотреть, что получится. решение - за старым сэром Джимми
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Зачем было Челси приплетать? Достаточно было сказать, что в МЮ нет стабильного менеджмента после сэра Алекса, чем позорится (Челси ЛЧ и КУЕФА взял за последние 5 лет).
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Всех устраивает мю середняк, добротный перспективный середняк, главное чтобы топ 6 не занимали
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Челси делал это без остановки и завоевывал трофеи за счет этого!
Почему кто-то вообще может позволить себе допускать мысль о том, что смена тренеров в Челси была чем-то негативным, когда клуб столько всего достиг за счет этого?
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Как все зацепились за слова про трофеи в Челси, но пропустили факт, о котором сказал Патрис:
Во второй половине прошлого сезона МЮ пер как поезд после ЧМ. Ни по игре ни по результатам вопросов не было
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Ответ QWertY
Ни один тренер в постфергюсоновской эпохи не добился ничего на клубном топ уровне после ухода из МЮ. Вот это точно факт! Одни физруки да сбитые летчики
Поддерживаю
Юзеры спортса как обычно ввиду имели жизненные факты и заминусили их.
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Ответ Ваня Аналитик
он меня не волнует - этим всё сказано...
Поясни, что сказано ?
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Ответ JackDaniels
Зачем было Челси приплетать? Достаточно было сказать, что в МЮ нет стабильного менеджмента после сэра Алекса, чем позорится (Челси ЛЧ и КУЕФА взял за последние 5 лет).
Челси дважды взял ЛЧ и обеих этих побед не было бы без смены тренера по ходу сезона.
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