Эвра против увольнения тен Хага из «МЮ»: «Он меня не волнует, но я устал от увольнений. «Челси» после Моуринью делал это без остановки, им не хватало стабильности»

Патрис Эвра призвал не увольнять Эрика тен Хага из «Манчестер Юнайтед».

Одно могу вам сказать: с меня хватит увольнений тренеров. Если мы уволим , это будет пятый тренер, которого мы уволили. Это не «Манчестер Юнайтед». «Юнайтед» – команда лояльная. Но сейчас это не так.

Сейчас пришел , он сосредоточен на футболе, поэтому я думаю, что все давление будет оказываться на него. Я бы никогда не стал лгать фанатам. Сейчас у нас дела идут недостаточно хорошо.

Когда мы проигрывали «Астон Вилле» со счетом 0:2 в перерыве, я сказал, что если «Юнайтед» продолжит играть в том же духе, то выиграет 3:2. Все говорили, что я сумасшедший, но мы выиграли 3:2. Потрясающе. Но после этого мы проигрываем «Ноттингем Форест» – нам не хватает стабильности.

Меня не волнует Эрик тен Хаг. Я просто хочу убедиться, что тренер на месте, и мы поддерживаем его, потому что в прошлом году все говорили, что Эрик тен Хаг – подходящий человек. Он проделал хорошую работу в прошлом сезоне.

Но в «Юнайтед» каждый год нужно что-то выигрывать и хорошо играть, поэтому, если он не попадет в топ-4, Рэтклифф, возможно, захочет прийти с новым тренером. Посмотрим.

Но я устал от увольнений тренеров. Если вы помните « » после , то они без остановки увольняли тренеров, им не хватало стабильности и последовательности.

Я понимаю, что болельщики «Юнайтед» расстроены и злы, но не забывайте, столько команд мы уничтожили за года. Сегодня все по-другому, но история никогда не умирает», – сказал бывший защитник « » в интервью Times Now.