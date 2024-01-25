Эвра против увольнения тен Хага из «МЮ»: «Он меня не волнует, но я устал от увольнений. «Челси» после Моуринью делал это без остановки, им не хватало стабильности»
Патрис Эвра призвал не увольнять Эрика тен Хага из «Манчестер Юнайтед».
Одно могу вам сказать: с меня хватит увольнений тренеров. Если мы уволим Эрика, это будет пятый тренер, которого мы уволили. Это не «Манчестер Юнайтед». «Юнайтед» – команда лояльная. Но сейчас это не так.
Сейчас пришел Джим Рэтклифф, он сосредоточен на футболе, поэтому я думаю, что все давление будет оказываться на него. Я бы никогда не стал лгать фанатам. Сейчас у нас дела идут недостаточно хорошо.
Когда мы проигрывали «Астон Вилле» со счетом 0:2 в перерыве, я сказал, что если «Юнайтед» продолжит играть в том же духе, то выиграет 3:2. Все говорили, что я сумасшедший, но мы выиграли 3:2. Потрясающе. Но после этого мы проигрываем «Ноттингем Форест» – нам не хватает стабильности.
Меня не волнует Эрик тен Хаг. Я просто хочу убедиться, что тренер на месте, и мы поддерживаем его, потому что в прошлом году все говорили, что Эрик тен Хаг – подходящий человек. Он проделал хорошую работу в прошлом сезоне.
Но в «Юнайтед» каждый год нужно что-то выигрывать и хорошо играть, поэтому, если он не попадет в топ-4, Рэтклифф, возможно, захочет прийти с новым тренером. Посмотрим.
Но я устал от увольнений тренеров. Если вы помните «Челси» после Жозе Моуринью, то они без остановки увольняли тренеров, им не хватало стабильности и последовательности.
Я понимаю, что болельщики «Юнайтед» расстроены и злы, но не забывайте, столько команд мы уничтожили за года. Сегодня все по-другому, но история никогда не умирает», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в интервью Times Now.
Почему кто-то вообще может позволить себе допускать мысль о том, что смена тренеров в Челси была чем-то негативным, когда клуб столько всего достиг за счет этого?
Во второй половине прошлого сезона МЮ пер как поезд после ЧМ. Ни по игре ни по результатам вопросов не было
Юзеры спортса как обычно ввиду имели жизненные факты и заминусили их.