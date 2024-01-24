Онана повздорил с Это′О перед матчем с Гамбией. Вратаря Камеруна разозлило решение тренера Сонга оставить его в запасе

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Самюэль Это′О Кубок Африки сборная Камеруна по футболу Ригобер Сонг Федерация футбола Камеруна Андре Онана Футбол

Андре Онана повздорил с Самюэлем Это′О перед матчем со сборной Гамбии.

Как сообщает Metro со ссылкой на Sport News Africa,вратарь сборной Камеруна, представляющий «Манчестер Юнайтед», вышел из себя из-за непопадания в стартовый состав на заключительный матч группового этапа против сборной Гамбии (3:2).

Отмечается, что решение оставить Онана на скамейке запасных принял главный тренер Камеруна Ригобер Сонг.

После того, как утром в день матча голкиперу сообщили, что он останется в запасе, Онана был в ярости. Он начал в словесную перепалку с Это’О, но глава Федерации футбола Камеруна не отреагировал на гнев Андре.

Ранее Онана пропустил игру 1-го тура (против Гвинеи – 1:1) и принял участие во второй (против Сенегала – 1:3). Камерун занял 2-е место в группе и сыграет с Нигерией 1/8 финала.

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42 комментария
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Сонгу хватило одной игры, чтобы усадить Онану в запас) Тен Хаг спустя полгода платит 100 тысяч за перелет Онаны в сборную, чтобы он не пропустил матч)
+52
-3
+49
Огненный триумвират эксцентричных истероидов: Сонг, ЭтоО и Онана. Ещё бы это все не закончилось скандалом, я бы удивился
+33
-2
+31
Онана разозлил Ригоберку 😁
+26
-2
+24
Все опять закончит выступать за сборную ) второй раз уже ) в историю войдёт)
+15
0
+15
Ответ Владимир Владимир
Огненный триумвират эксцентричных истероидов: Сонг, ЭтоО и Онана. Ещё бы это все не закончилось скандалом, я бы удивился
Первое предложение похоже на заклинание
+12
-1
+11
Байындыр: Ah shit here we go again
+8
0
+8
Только бы снова из сборной не уехал. Какой же он клоун всё-таки.
+7
0
+7
Лишь бы раньше в МЮ не вернулся
+5
0
+5
Я не понимаю до сих пор почему ДДХ убрали. Команда играет на выносах. Сколько очков данный персонаж принес МЮ!? Играя ногами. А сколько ДДХ, когда стоял в раме. Лысый клоун.
+7
-2
+5
Ответ Red
Все опять закончит выступать за сборную ) второй раз уже ) в историю войдёт)
Уже был такой)
+4
0
+4
Ответ Red
Все опять закончит выступать за сборную ) второй раз уже ) в историю войдёт)
Как Месси?
+8
-4
+4
Потому что приезжать надо, как нормальные люди на матчи сборных заранее.
+4
0
+4
Ответ Моутиньо оформляет 40
Кстати, по поводу первого матча, если вместо Онана попал в заявку другой человек, как у них это устроено? В заявке на турнир больше игроков, чем в заявке на матч? Откуда этот "лишний" вратарь взялся и зачем?
в заявке на турнир может быть от 23 до 27 игроков
в заявке на матч 23
+2
0
+2
Зачем его вообще в сборную вызывают? Им это МанЮ проплатил что ле?
+3
-1
+2
С таким истеричным человеком найди общий язык многого стоит. Вот мы узнали главную причину почему на воротах не стоит Алтай.
+2
0
+2
Ответ Under
так а он что ли напривозил с Сенегалом? матча не видел, но обычно же спортс не дремлет в таких случаях раз не было новостей, то значит всё в порядке с ним было
Первый гол выбил в сложной ситуации вперед, мяч попал к сопернику, вскоре он забил с рикошетом, третий гол мог бы выручить
+1
0
+1
Что этот ##### себе позволяет!
+6
-5
+1
Пожалуйста, не дайте ему улететь из сборной
+1
0
+1
Ну так без него в основе результат положительный, с ним отрицательный.все логично тренер сделал
+2
-1
+1
Сча Онана такой:
"Ой, что-то в Манчестере чайник забыл выключить, слетаю обратно."
+2
-1
+1
Зря Онана на Это’О полез - с дагестанцами шутки плохи!
+4
-3
+1
Онана слишком неуравновешенный. Закончит как Алексей Зуев.
0
0
0
Кстати, по поводу первого матча, если вместо Онана попал в заявку другой человек, как у них это устроено? В заявке на турнир больше игроков, чем в заявке на матч? Откуда этот "лишний" вратарь взялся и зачем?
0
0
0
- О-на-на! - возмутился Онана.
- Это - о! - возразил Это’О.
0
0
0
Ответ Моутиньо оформляет 40
Первый гол выбил в сложной ситуации вперед, мяч попал к сопернику, вскоре он забил с рикошетом, третий гол мог бы выручить
Ничего там особенного не было
Выбил он нормаль так выбивают в каждом матче, а вот то, что на радиусе вообще никого не было, это не ответственность Онана
В остальных голах также вопросов нет

Он напривозил в ЛЧ с МЮ, но с Сенегалом этого не было, чтобы его усадить по причине ошибок
но есть, видимо, другие причины
0
0
0
Ответ arajanarm
И играть нормально
так а он что ли напривозил с Сенегалом?
матча не видел, но обычно же спортс не дремлет в таких случаях
раз не было новостей, то значит всё в порядке с ним было
0
0
0
Ответ Владимир Владимир
Огненный триумвират эксцентричных истероидов: Сонг, ЭтоО и Онана. Ещё бы это все не закончилось скандалом, я бы удивился
сонг не Алекс же)
0
0
0
Ответ Всеволод Бобров
сонг не Алекс же)
Главное, что Ригобер
0
0
0
Если бы такого веселого воротчика-косячника не было - его надо было бы придумать!
+4
-4
0
С гориллами не разговариваю - сказал Это’О
+3
-3
0
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