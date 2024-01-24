Онана повздорил с Это′О перед матчем с Гамбией. Вратаря Камеруна разозлило решение тренера Сонга оставить его в запасе

Андре Онана повздорил с Самюэлем Это′О перед матчем со сборной Гамбии.

Как сообщает Metro со ссылкой на Sport News Africa,вратарь сборной Камеруна, представляющий « », вышел из себя из-за непопадания в стартовый состав на заключительный матч группового этапа против сборной Гамбии (3:2).

Отмечается, что решение оставить Онана на скамейке запасных принял главный тренер Камеруна Ригобер Сонг.

После того, как утром в день матча голкиперу сообщили, что он останется в запасе, Онана был в ярости. Он начал в словесную перепалку с Это’О, но глава не отреагировал на гнев .

Ранее Онана пропустил игру 1-го тура (против Гвинеи – 1:1) и принял участие во второй (против Сенегала – 1:3). Камерун занял 2-е место в группе и сыграет с Нигерией 1/8 финала.

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