«МЮ» собирается летом продать игроков на 100 млн фунтов. В клубе рассчитывают получить хорошую сумму за Гринвуда

Теги Манчестер Юнайтед возможные трансферы Каземиро Скотт Мактоминей Аарон Уан-Биссака Мэйсон Гринвуд Антони Аннибаль Межбри Альваро Фернандес Каррерас Футбол

«Манчестер Юнайтед» хочет заработать на продаже игроков летом.

По данным inews, «МЮ» собирается в летнее трансферное окно продать футболистов на 100 миллионов фунтов.

К примеру, в клубе из Манчестера рассчитывают выручить хорошую сумму за Мэйсона Гринвуда, выступающего сейчас на правах аренды за «Хетафе».

Кроме того, «МЮ» может расстаться со Скоттом Мактоминеем и продать воспитанников Аннибаля Межбри и Альваро Фернандеса, которые играют в аренде.

Отмечается, что «Юнайтед» также готов расстаться с Аароном Уан-Биссакой, Каземиро, Антони и Джейдоном Санчо.

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12 комментариев
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Антони немного подешевел, за 99 млн отдают пусть, кого еще на лям? )
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"Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо вначале купить что-нибудь ненужное". Девиз МЮ
+5
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Антони немного подешевел, за 99 млн отдают пусть, кого еще на лям? )
Скорее за 9.999.999. Как в Мвидео.
+3
0
+3
Ответ ОттоДракула
Скорее за 9.999.999. Как в Мвидео.
и спинер в подарок)
+3
0
+3
Гриню - не надо ☹️
+2
0
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А за Антони они неплохую сумму не хотят получить?😔
+1
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И купить на эти деньги Бробби из Аякса
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И пару фунтов за Марсьяля.
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Продать почти всегда труднее, нежели купить.
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
"Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо вначале купить что-нибудь ненужное". Девиз МЮ
На Бробби из Аякса Тен Хагу сотку лямов собирают )))
+1
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Ответ Overkiller
На Бробби из Аякса Тен Хагу сотку лямов собирают )))
) надеятся , что он станет Бробби Чарльтоном)
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