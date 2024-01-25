«МЮ» собирается летом продать игроков на 100 млн фунтов. В клубе рассчитывают получить хорошую сумму за Гринвуда

«Манчестер Юнайтед» хочет заработать на продаже игроков летом.

По данным inews, «МЮ» собирается в летнее трансферное окно продать футболистов на 100 миллионов фунтов.

К примеру, в клубе из рассчитывают выручить хорошую сумму за , выступающего сейчас на правах аренды за «Хетафе».

Кроме того, «МЮ» может расстаться со и продать воспитанников и , которые играют в аренде.

Отмечается, что «Юнайтед» также готов расстаться с Аароном Уан-Биссакой, Каземиро, Антони и Джейдоном Санчо.