Милонов о скандале Промеса с полицией: «Зашквар. Вон из «Спартака» и из российского футбола. Кокорина с Мамаевым наказываем жестковато, а тут импортированный хулиган!»

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Государственная дума Александр Кокорин Квинси Промес Виталий Милонов Политика Футбол

Виталий Милонов раскритиковал Квинси Промеса за скандал с полицией в Москве.

Ранее Mash сообщил, что Промес устроил скандал в одном из полицейских участков Москвы после того, как его друзей задержали с подозрением на наркотическое опьянение. В «Спартаке» опровергли эту информацию, сообщив, что видео прошлогоднее: «Проблем с российской полицией у Квинси Промеса нет. Он готовится к игре с «Крыльями».

«Все, это зашквар, полностью. Человеку предлагали поменяться полностью, дали ему шанс. Он не хочет. Значит, все, значит, вон его из «Спартака», вон из российского футбола. Все.

Мы даже своих наказываем, может быть, жестковато – тех же Кокорина с Мамаевым. А чтобы еще и импортированный хулиган! Никаких оправданий быть не может. Может плакать, стонать, но такой футбол нам не нужен», – сказал депутат Государственной думы.

Милонов о паспорте РФ для Промеса: «Бывало, люди, совершившие нехорошие вещи, корректировали биографию через что-то хорошее, СВО например. Решит начать с чистого листа – надо дать шанс»

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45 комментариев

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Вован Азаров
Милонов вон из страны, ты достал
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Толик Изверг
Тут один глава одной республики в составе РФ выложил видео расправы над обвиняемым из СИЗО, сказал, что гордится, а этот клоун на промеса катит че-то. У нас всё это разрешено, в том числе благодаря таким как Милонов.
+50
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kaimussen
Депутат, использующий слово "зашквар" - это и есть зашквар.
+43
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Bartez1986
имитирующий свое участие в СВО Милонов - это зашквар
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arspurs9
Ответ Konstantin Zorin
Ну, вот и продолжение истерии по поводу истории, которая случилась полтора года назад и про которую никто не вспоминал до этого. К чему бы это депутату так возбуждаться по этому поводу? А история выеденного яйца не стоит.
История, в которой вообще ничего не известно, ничего не слышно и не видно, кроме заведенного Промеса в здании, но болотные артисты уже вынесли все вердикты)
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Konstantin Zorin
Ну, вот и продолжение истерии по поводу истории, которая случилась полтора года назад и про которую никто не вспоминал до этого. К чему бы это депутату так возбуждаться по этому поводу? А история выеденного яйца не стоит.
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NOOhr
Это Милонов на фронте так базарить научился?
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Михаил Опякин
Товарищ Милонов, что вы поняли из видео? Интересно ваше мнение.
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Zed_patriot
Заквар это когда сын Кадырова бьёт осужденного, а ему за это ничего не будет
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Uriy walmart
Ответ Толик Изверг
Тут один глава одной республики в составе РФ выложил видео расправы над обвиняемым из СИЗО, сказал, что гордится, а этот клоун на промеса катит че-то. У нас всё это разрешено, в том числе благодаря таким как Милонов.
Тут все таки главное что расправу вершил следующий глава республики. Так сказать обряд инициации, первого русского я в 16 лет
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Геннадий Тимченко
Ответ Konstantin Zorin
Ну, вот и продолжение истерии по поводу истории, которая случилась полтора года назад и про которую никто не вспоминал до этого. К чему бы это депутату так возбуждаться по этому поводу? А история выеденного яйца не стоит.
это вообще произвольно возбуждается - партнёр Красовского 🤣🤣🤣
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ЛыСъ
Очнулся после годичной комы..
Теперь по Борщеву!
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FCCZ
Я так понимаю, что милонов этот и есть "зашквар". ))
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Stas Zaitsev
Эти говорящие головы самые мерзские создания нашей системы
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Chinafon2012
А Милонов нам самим сильно нужен?По-моему, общественный сортир на автовокзале Верхней Пышмы и то гораздо полезнее для общества.
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Данила Данайцев
Ну вот и заказчики включились.
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Пересвет Монохроматический
"Зашквар"

Парламентарий, дамы и господа
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arspurs9
Кажется, я знаю кто сидит под ником фила)
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Гаврила Ардалионович
милонов, дурачок, не бросайся словами всуе, если не знаешь, что такоэ "зашквар". прям как подросток 25-тилетний.
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Антоша Спирин
Зашквар... Они завсегда с молодежью.
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Sajres_Smit
Но есть нюанс. Этому видео года полтора)) У Квинси сейчас другая причёска, бгг
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Стюардесс по имени Жанн
зашквар это на китайские машины лепить москвич... а этот Максимка результат нового НЭПа который объявил " Президент"
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Mbest77
Кокорин и Мамаев сейчас в Дубае и Кипре, а тут Промес…
Импортозамещение странное какое-то получается 😂🤔
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Доктор Верховцев
ЗАШКВАРИТЬСЯ — оскверниться, прикоснувшись к обиженному, взяв у него, например, кружку или сигарету.
Слово употребляется с начала 1930-х
годов, в основном в местах лишения свободы, на всей территории бывшего СССР.
«Хоть он и зашкварился по незнанию, все равно его положение в лагерном обществе было невыносимым».

(РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ЖАРГОН
ИСТОРИКО-ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ ПРЕСТУПНОГО МИРА
Автор и составитель
Заур Магомедович Зугумов)
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Еvgeny one
слово одно выучил,которое и так черех три звезды колено выговаривает и вставляет по любому поводу не разобравшись.
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