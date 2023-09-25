Милонов о скандале Промеса с полицией: «Зашквар. Вон из «Спартака» и из российского футбола. Кокорина с Мамаевым наказываем жестковато, а тут импортированный хулиган!»

Виталий Милонов раскритиковал Квинси Промеса за скандал с полицией в Москве.

Ранее Mash сообщил, что Промес устроил скандал в одном из полицейских участков Москвы после того, как его друзей задержали с подозрением на наркотическое опьянение. В «Спартаке» опровергли эту информацию, сообщив, что видео прошлогоднее: «Проблем с российской полицией у Квинси Промеса нет. Он готовится к игре с «Крыльями».

«Все, это зашквар, полностью. Человеку предлагали поменяться полностью, дали ему шанс. Он не хочет. Значит, все, значит, вон его из «Спартака», вон из российского футбола. Все.

Мы даже своих наказываем, может быть, жестковато – тех же Кокорина с Мамаевым. А чтобы еще и импортированный хулиган! Никаких оправданий быть не может. Может плакать, стонать, но такой футбол нам не нужен», – сказал депутат Государственной думы.

Милонов о паспорте РФ для Промеса: «Бывало, люди, совершившие нехорошие вещи, корректировали биографию через что-то хорошее, СВО например. Решит начать с чистого листа – надо дать шанс»

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