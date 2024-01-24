Депутат Свищев считает, что в Нидерландах могут использовать дело Промеса для русофобской пропаганды: «Обвинять Россию во всех грехах сейчас модно, никто не хочет оперировать логикой»

Дмитрий Свищев прокомментировал дело Квинси Промеса о наркоторговле.

Напомним, хавбека «Спартака» обвиняют в организации провоза двух партий кокаина весом в 650 и 720 кг, перехваченных в Антверпене в 2020 году. По версии следствия, Промес вложил 200 тысяч евро в операцию по провозу двух партий кокаина и контактировал с наркопреступником Питом Вортелом, рассчитывая заработать 6 млн евро.

На сегодняшнем слушании в суде Амстердама прокуратура запросила для Квинси 9 лет тюремного заключения.

«Прокуратура Нидерландов знает, куда обращаться – у нас есть наши правоохранительные органы, у голландцев есть контакты и связи с нашей прокуратурой. Пусть они внимательно все отработают согласно тем регламентам и протоколам, которые прописаны между нашими странами.

Тогда уже мы будем оценивать, насколько их информация соответствует действительности. В России контрабанда наркотиков считается очень опасным преступлением. Но это должно быть подкреплено доводами, определенными доказательствами, которые принимает во внимание наше законодательство.

Стоит отметить, что это уже не первое обвинение Промеса в Нидерландах – в прошлом году его обвиняли в нападении на родственника, хотели посадить. И вот в течение какого-то времени появилось новое обвинение. Не знаю, зачем им это нужно, но какая-то цель явно есть.

Странно – два преступления, одно другого краше. Поэтому адвокатам и юристам футболиста надо внимательно изучить материалы обвинения, послушать самого Промеса и так далее. Ну а пока у него есть контракт со «Спартаком», поэтому ему надо готовиться к дальнейшим матчам команды.

В любом случае делать какие-то выводы рано. Посмотрим, что скажут и потребуют в Нидерландах. У нас в прокуратуре работают квалифицированные специалисты, которые дадут профессиональную оценку этим доводам. Поэтому надо внимательно следить за ситуацией.

Будут ли голландцы использовать дело Промеса в качестве русофобской пропаганды? Да, могут. Кто-то действительно может использовать факт нахождения Промеса в России для пропаганды и давления, будто мы скрываем преступника.

Обвинять Россию во всех грехах сейчас модно. Такая тенденция есть сейчас во всем мире — никто не хочет оперировать логикой, хотят просто найти крайнего. К тому же, спорт продолжают смешивать с политикой, появляются новые истории. Этот период надо пережить, время расставит все на свои места», – сказал депутат Госдумы Свищев.

9 лет тюрьмы грозит Промесу. За контрабанду наркотиков