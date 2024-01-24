Депутат Свищев считает, что в Нидерландах могут использовать дело Промеса для русофобской пропаганды: «Обвинять Россию во всех грехах сейчас модно, никто не хочет оперировать логикой»

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Государственная дума Дмитрий Свищев Квинси Промес Политика Футбол

Дмитрий Свищев прокомментировал дело Квинси Промеса о наркоторговле.

Напомним, хавбека «Спартака» обвиняют в организации провоза двух партий кокаина весом в 650 и 720 кг, перехваченных в Антверпене в 2020 году. По версии следствия, Промес вложил 200 тысяч евро в операцию по провозу двух партий кокаина и контактировал с наркопреступником Питом Вортелом, рассчитывая заработать 6 млн евро.

На сегодняшнем слушании в суде Амстердама прокуратура запросила для Квинси 9 лет тюремного заключения.

«Прокуратура Нидерландов знает, куда обращаться – у нас есть наши правоохранительные органы, у голландцев есть контакты и связи с нашей прокуратурой. Пусть они внимательно все отработают согласно тем регламентам и протоколам, которые прописаны между нашими странами.

Тогда уже мы будем оценивать,  насколько их информация соответствует действительности. В России контрабанда наркотиков считается очень опасным преступлением. Но это должно быть подкреплено доводами, определенными доказательствами, которые принимает во внимание наше законодательство. 

Стоит отметить, что это уже не первое обвинение Промеса в Нидерландах – в прошлом году его обвиняли в нападении на родственника, хотели посадить. И вот в течение какого-то времени появилось новое обвинение. Не знаю, зачем им это нужно, но какая-то цель явно есть.

Странно – два преступления, одно другого краше. Поэтому адвокатам и юристам футболиста надо внимательно изучить материалы обвинения, послушать самого Промеса и так далее. Ну а пока у него есть контракт со «Спартаком», поэтому ему надо готовиться к дальнейшим матчам команды. 

В любом случае делать какие-то выводы рано. Посмотрим, что скажут и потребуют в Нидерландах. У нас в прокуратуре работают квалифицированные специалисты, которые дадут профессиональную оценку этим доводам. Поэтому надо внимательно следить за ситуацией.

Будут ли голландцы использовать дело Промеса в качестве русофобской пропаганды? Да, могут. Кто-то действительно может использовать факт нахождения Промеса в России для пропаганды и давления, будто мы скрываем преступника.

Обвинять Россию во всех грехах сейчас модно. Такая тенденция есть сейчас во всем мире — никто не хочет оперировать логикой, хотят просто найти крайнего. К тому же, спорт продолжают смешивать с политикой, появляются новые истории. Этот период надо пережить, время расставит все на свои места», – сказал депутат Госдумы Свищев. 

9 лет тюрьмы грозит Промесу. За контрабанду наркотиков

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35 комментариев
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Знатно Свищева штырит, по ходу Промес ему отсыпал немного. Или много.
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Всех депутатов будут спрашивать? Похоже им методичку раздали всем в связи с Промесом, примерно одно и тоже говорят ...
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Это у них челендж такой?Иначе я не могу объяснить все то,что несут наши чиновники
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-1
+13
У меня есть сильное подозрение, что допустим если бы условный Дзюба был бы осуждён (хотя Промес ещё не осуждён, но это скорее всего дело времени) по уголовной статье в России и успел бы свалить в Германию например и спокойно бы играл там в Бундеслиге, у нас бы тоже пропаганда использовала бы этот момент, что мол в Европе нет никаких моральных принципов и они дают работу преступникам и скрывают их у себя.
100% так и было бы.
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Укрывание наркоторговца это позор для страны
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Ксати, глупость наших депутатов там тоже могут использовать в целях русофобской пропаганды. Если что - Промес гражданин Нидерландов и наши прокуроры в его деле не при чем. Если только у нас не решат, что Квинси преследуют по политическим мотивам и не дадут ему убежище)) Похоже, депутат Свищев не исключает таких мотивов. Не зря ему кажется два преступления - странно. А что тут странного - бывает и больше. Но это конечно же связано со стремлением опорочить Россию))
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".... и вот новое обвинение,зачем ИМ это надо?"- полиция расследует дело о контрабанде наркотиков! Депутат Свищёв " удивляется"?!
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Свищев считает Россию причастной к преступлениям наркоторговца Промеса и его папаши? Или в чем он хочет обвинить нашу страну, кроме укрывательства международного преступника?
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Ответ Толик Изверг
Знатно Свищева штырит, по ходу Промес ему отсыпал немного. Или много.
А Вы уверены, что отсыпать будет Промес, а не наоборот. У голандца хотя бы конфисковали товар.
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Промес вздрагивает, когда тренер объявляет контрольное взвешивание - боится, что еще килограмм 500-600 найдут
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Не этого ли кореша Антоха из отделения вытаскивал?
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Ответ Питекантроп
Укрывание наркоторговца это позор для страны
Как можно обвинять человека в том,в чем его вина не доказана?
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Дело Промеса боится
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Ответ brig_Mercury
А Вы уверены, что отсыпать будет Промес, а не наоборот. У голандца хотя бы конфисковали товар.
Ага, последний))
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Ответ ДаняЖигулёвск
а допинг-тест уже показал что он нарик?
Связан с наркотой, значит нарик.
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Ответ Tom_York
Не я понимаю если бы Промес наркоту с России тащил))) Так он в Нидерландах этим занимался, когда играл там! Причем тут обвинения в сторону России? Логика...
Логика здесь одна.Глеб Жиглов: Вор должен сидеть в тюрьме.Надеюсь до тебя это дошло.Болельщик Спартака.
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Ответ Павел Кротов
Как можно обвинять человека в том,в чем его вина не доказана?
А что мешает?
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Ответ Красный чай
Промес диллер в гос.думе?
до спича свищева - даже подумать не мог об этом!)
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Только кому это нужно и причём тут вообще спортивные новости? Такие доводы и на Западе поднимут на смех ибо много кого укрыли и укрывают "правильные" страны в "правильной" оси. Ну бред же.
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Выдайте Промеса Нидерландам, если его признают виновным, и никакой "русофобской пропаганды" не будет, в чем проблема?
Что насчет еврофобской пропаганды в нынешней России?
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Опять повылазили говорящие головы, в которых, похоже, кроме длинного языка, завёрнутого спиралькой в отделении, где у нормальных людей мозг, ничего нету.
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У вас есть идиот? Ну только такой статусный? Нам комментарий просто нужен… без проблем, Свищев, тут журналисты пришли…
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время расставит все на свои места», – сказал депутат Госдумы Свищев.

Совершенно верно: время ещё никому не удалось обмануть. Время -- неумолимо, т. Свищев.
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так не скрывайте
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Комментарий удален модератором
Промес диллер в гос.думе?
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