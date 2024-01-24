Нойер – лучший вратарь 2010-х по версии FourFourTwo. Буффон – 2-й, тер Стеген – 5-й, Де Хеа – 7-й
Лучшим вратарем 2010-х по версии FourFourTwo стал Мануэль Нойер.
Голкипер сборной Германии и «Баварии» возглавил список из 32 футболистов.
В топ-15 попали:
1. Мануэль Нойер, Германия.
2. Джанлуиджи Буффон, Италия.
3. Ян Облак, Словения.
4. Икер Касильяс, Испания.
5. Марк-Андре тер Стеген, Германия.
6. Тибо Куртуа, Бельгия.
7. Давид Де Хеа, Испания.
8. Петр Чех, Чехия.
9. Самир Ханданович, Словения.
10. Кейлор Навас, Коста-Рика.
11. Виктор Вальдес, Испания.
12. Алиссон, Бразилия.
13. Уго Льорис, Франция.
14. Каспер Шмейхель, Дания.
15. Эдерсон, Бразилия.
Буффон – лучший вратарь 2000-х по версии FourFourTwo. Касильяс – 2-й, Бартез – 4-й, Дида – 7-й
Шмейхель – лучший вратарь 1990-х по версии FourFourTwo. Ван дер Сар – 3-й, Кан – 5-й, Бартез – 10-й
Шилтон – лучший вратарь 1980-х по версии FourFourTwo, Дасаев – 2-й, Дзофф – 3-й
Его место справедливо может только Чех выше должен быть
По вашей логике: Навас > Чех, Касильяс, Нойер, Тер Штеген, Алиссон > и все остальные и в конце Буффон?:)
Чех вратарь нулевых, а не десятых. Ну может пару еще сильных сезонов в десятых было, но явно не 10 лет и близко.