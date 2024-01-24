Нойер – лучший вратарь 2010-х по версии FourFourTwo. Буффон – 2-й, тер Стеген – 5-й, Де Хеа – 7-й

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Лучшим вратарем 2010-х по версии FourFourTwo стал Мануэль Нойер.

Голкипер сборной Германии и «Баварии» возглавил список из 32 футболистов.

В топ-15 попали:

1. Мануэль Нойер, Германия.

2. Джанлуиджи Буффон, Италия.

3. Ян Облак, Словения.

4. Икер Касильяс, Испания.

5. Марк-Андре тер Стеген, Германия.

6. Тибо Куртуа, Бельгия.

7. Давид Де Хеа, Испания.

8. Петр Чех, Чехия.

9. Самир Ханданович, Словения.

10. Кейлор Навас, Коста-Рика.

11. Виктор Вальдес, Испания.

12. Алиссон, Бразилия.

13. Уго Льорис, Франция.

14. Каспер Шмейхель, Дания.

15. Эдерсон, Бразилия.

Буффон – лучший вратарь 2000-х по версии FourFourTwo. Касильяс – 2-й, Бартез – 4-й, Дида – 7-й

Шмейхель – лучший вратарь 1990-х по версии FourFourTwo. Ван дер Сар – 3-й, Кан – 5-й, Бартез – 10-й

Шилтон – лучший вратарь 1980-х по версии FourFourTwo, Дасаев – 2-й, Дзофф – 3-й

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43 комментария
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Ответ войд
Привоз Терштег выше Куртуа с его мощнейшим перфоменсом в ЛЧ😆
И какое отношение имеет 22 год к 2010 - х?:)
+16
-5
+11
Заслуженно. Мануэль изменил игру вратаря
+14
-9
+5
Ответ Отец Абду
Те, кто считает уровень вратарей 2010 - х по победами в ЛЧ, вы серьезно?:) По вашей логике: Навас > Чех, Касильяс, Нойер, Тер Штеген, Алиссон > и все остальные и в конце Буффон?:)
А как Навас Коста-Рику тащил в Бразилии забыли? Навас должен быть гораздо выше, без него Реал 3 подряд ЛЧ не забрал бы точно. Иногда чуть ли не в одиночку вытаскивал Реал дальше.
+6
-2
+4
Ответ Гроссмейстер Д
А как Навас Коста-Рику тащил в Бразилии забыли? Навас должен быть гораздо выше, без него Реал 3 подряд ЛЧ не забрал бы точно. Иногда чуть ли не в одиночку вытаскивал Реал дальше.
Реал бы не выиграл 3 ЛЧ без Кашшаи, Оливера, Рокки, Куйперса, Клаттенбурга, Чакыра. Заслуги футболистов вторичны.
+3
0
+3
Навас жутко недооценен в этом рейтинге
+5
-2
+3
Ответ Unknown Forusha
Выше кого мог быть навас? Он мало времени на топ уровне провел
Навас с сезона 13-14 играет на топовом уровне. По-твоему, это мало?
+3
-1
+2
Ответ войд
Привоз Терштег выше Куртуа с его мощнейшим перфоменсом в ЛЧ😆
и в каком году был перфоманс Куртуа?
+4
-4
0
Ответ Гроссмейстер Д
А как Навас Коста-Рику тащил в Бразилии забыли? Навас должен быть гораздо выше, без него Реал 3 подряд ЛЧ не забрал бы точно. Иногда чуть ли не в одиночку вытаскивал Реал дальше.
Та не, Кашшаи с Чакыром свое дело и без него бы сделали ;)
+2
-2
0
Ответ Отец Абду
Те, кто считает уровень вратарей 2010 - х по победами в ЛЧ, вы серьезно?:) По вашей логике: Навас > Чех, Касильяс, Нойер, Тер Штеген, Алиссон > и все остальные и в конце Буффон?:)
А кто так считает? Мог бы уже в том треде и написать свою претензию
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Ответ Тухель
Чех один из моих любимых игроков в принципе, но 8 место в 2010х слишком высоко. Он ушел из Челси в 2015 и тогда по праву проигрывал конкуренцию Куртуа, а в Арсенале он прям привозил, да и там его игра становилась всё хуже и хуже и на 3 сезон он был наверное худшим вратарём в АПЛ, а потом и там тож присел. Чех вратарь нулевых, а не десятых. Ну может пару еще сильных сезонов в десятых было, но явно не 10 лет и близко.
Имхо максимально необъективно оценивать по десятилетиям а-ля нулевые/10е, пиковый Чех пришелся на 2004-2015, пополам между двумя.
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Ответ Dimonty
ДДХ тащил почти все 10-ые дохлый МЮ))
так себе тащил,конечно, моментами был зверьём ловящим всё что летит, а потом мог отрывками пропускать всё что летит и привозить голы на ровном месте
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Ответ Unknown Forusha
Де хея один из лучших вратарей в АПЛ был Его место справедливо может только Чех выше должен быть
вряд ли один из лучших вратарей пропускает по 28-58 мячей каждый сезон, а его игра на ЧМ вообще что-то выходящее из рамок, и будь он одним из лучших он вряд ли бы сидел без клуба целый год
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Ответ Темирлан Шаваев
нормальный такой топ, вызывает лишь два вопроса 1 почему Де Хеа так высоко расположился, 2 почему Навес так низко?
ДДХ тащил почти все 10-ые дохлый МЮ))
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Ответ Темирлан Шаваев
Ну как минимум того же Де Хеа
Де хея один из лучших вратарей в АПЛ был
Его место справедливо может только Чех выше должен быть
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Странный какой-то список для фанатов ЦСКА!
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Вальдес выше Алиссона?Несите таблетки
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10 лет - слишком много для всех этих рейтингов от 442.
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Ну здесь вообще без вариантов. Ману - король 10-х среди киперов.
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касильяс что то высковато, он с 2014 года можно сказать уже не играл нормально
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Радует что Хандановича не забыли, ну и вальдес тут совсем лишний
+3
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Те, кто считает уровень вратарей 2010 - х по победами в ЛЧ, вы серьезно?:)

По вашей логике: Навас > Чех, Касильяс, Нойер, Тер Штеген, Алиссон > и все остальные и в конце Буффон?:)
+2
-2
0
Чех один из моих любимых игроков в принципе, но 8 место в 2010х слишком высоко. Он ушел из Челси в 2015 и тогда по праву проигрывал конкуренцию Куртуа, а в Арсенале он прям привозил, да и там его игра становилась всё хуже и хуже и на 3 сезон он был наверное худшим вратарём в АПЛ, а потом и там тож присел.
Чех вратарь нулевых, а не десятых. Ну может пару еще сильных сезонов в десятых было, но явно не 10 лет и близко.
+3
-3
0
Касильяс тут слишком высоко, он с 2014 на высоком уровне не играл. Ну и Шмейхель тут присутствует из-за одного сезона.
+3
-3
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