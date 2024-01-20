Пирло – лучший игрок Серии А в 2010-х по версии FourFourTwo. Буффон – 4-й, Погба – 7-й, Тотти – 13-й, Роналду – 23-й

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В 2010-х лучшим футболистом Серии А был Андреа Пирло, считают в FourFourTwo.

Полузащитник, поигравший за «Милан» и «Ювентус», возглавил список из 32 игроков.

В первую половину рейтинга вошли:

1. Андреа Пирло («Милан», «Ювентус»).

2. Джорджо Кьеллини («Ювентус»).

3. Леонардо Бонуччи («Ювентус», «Милан»).

4. Джанлуиджи Буффон («Ювентус»).

5. Калиду Кулибали («Наполи»).

6. Дрис Мертенс («Наполи»).

7. Поль Погба («Ювентус»).

8. Мауро Икарди («Сампдория», «Интер»).

9. Антонио Ди Натале («Удинезе»).

10. Чиро Иммобиле («Дженоа», «Торино», «Лацио»).

11. Гонсало Игуаин («Наполи», «Ювентус», «Милан»).

12. Марек Гамшик («Наполи»).

13. Франческо Тотти («Рома»).

14. Раджа Наингголан («Кальяри», «Рома», «Интер»).

15. Даниэле Де Росси («Рома»).

16. Сенад Лулич («Лацио»).

Джанлуиджи Доннарумма занял 19-е место, Эдинсон Кавани – 21-е, Криштиану Роналду – 23-е, Фабио Куальярелла – 24-е, Карлос Тевес – 26-е, Златан Ибрагимович – 27-е, Пауло Дибала – 30-е.

Шевченко – лучший игрок Серии А в 2000-х по версии FourFourTwo. Кака – 2-й, Буффон – 3-й, Пирло – 4-й, Тотти – 9-й, Златан – 16-й

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33 комментария
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Что Кулибали, пришедший в Наполи летом 2014-го, делает на пятом месте?
+20
-1
+19
Ответ Buharoid
Нууу, очень спорно, как минимум, Пирло же уже в 2015 уехал в штаты.
Пирло - гений и маэстро, но в этом списке Кьелини все же должен быть на первом месте, 10 лет этих руководил обороной команды, которая по сути была гегемоном
+21
-3
+18
Нууу, очень спорно, как минимум, Пирло же уже в 2015 уехал в штаты.
+21
-6
+15
Ответ Andreir888
Хотелось бы увидеть комментарий Ванды )))
У неё дел по горло, не до комментариев
+10
0
+10
По сравнению с таким же списком 2000-х от 442, видно как сдала Серия А.
+11
-2
+9
Бонуччи выше Буффона?
Какие ж клоуны 🤣🤣
+6
0
+6
Ну Погба намного выше в списке Тотти - так себе
+7
-1
+6
Лулич есть, Бардзальи нет даже в топ10)))))))) Реально сумасшедшие люди эти списки составляют
+6
0
+6
Кулибали и Погба выше Тотти.. вот все что нужно знать об этом «рейтинге»🤦🏻‍♂️
+4
-1
+3
Какой ещё Доннарумма, ржу
+2
0
+2
где Видаль?
+1
0
+1
Кавани и Игуаин обязаны быть в топ 10. В чемпионате не было форвардов сильнее их
+1
0
+1
Инсинье забыли он должен быть в топ 10-15 , также Игуаин, Ди Натале, Тотти , Ибрагимович, Кавани должны быть выше. Маркизио и Кандрева в топ 20 думаю могут быть. Дибала, Белотти Джеко Берарди Шаарави Иличич, Паццини,
+5
-4
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Хотелось бы увидеть комментарий Ванды )))
+2
-1
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Показать бы это боссам Милана в 2011)
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Первая четверка, конечно, мощная.
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кьелини и бонучи на 10 лет зацементировали центр обороны блюве
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я заметила что после 2010х годов перестали появляться иконы футбола , футбола сейчас это чисто медиа и деньги
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Ответ Leganessi
Роналду за 3 года в Италии : - 124 Г+П в 134 играх - лучший результат за всю историю Италии. - Плей-офф ЛЧ - 7 голов. Хет-трик Атлетико, дубль Аяксу, дубль Лиону. Весь остальной Юве 2 гола. - победный единсвенный гол Милану в финале суперкубка - дубль Наполи в финале кубка Италии. - дубль Интеру в полуфинале. - Лучший игрок Италии 2 года из 3 ( признали Дибалу в одном из сезонов из-за хейта Короля ). Лучший игрок в истории Италии. Весь этот список - котята. И ногтя не стоят Короля. 5 трофеев за 3 года. После Роналду Юве - 0 трофеев. Роналду просто божил всю италию. Засуньте свои голосовалки куда подальше). Криштиану - единственный Король 3 сильнейших чемпионатов.
В каком году он пришёл в Юве, глорик?))
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Ответ Leganessi
В том когда об Ювентус вытирали все ноги и нужна была помощь Короля. После ухода Роналду об Юве снова вытирают ноги с 0 трофеями за 3 года)))))
Красиво тогда в 2021 году Рон увернулся от мяча в матче с Порту 👍
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Ответ Гномович!
Месси должен быть на первом
Объясни - как Рон оказался выше Квальяреллы?
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