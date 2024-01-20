Пирло – лучший игрок Серии А в 2010-х по версии FourFourTwo. Буффон – 4-й, Погба – 7-й, Тотти – 13-й, Роналду – 23-й

В 2010-х лучшим футболистом Серии А был Андреа Пирло, считают в FourFourTwo.

Полузащитник, поигравший за «Милан» и «Ювентус», возглавил список из 32 игроков.

В первую половину рейтинга вошли:

1. («Милан», «Ювентус»).

2. («Ювентус»).

3. («Ювентус», «Милан»).

4. («Ювентус»).

5. Калиду Кулибали («Наполи»).

6. Дрис Мертенс («Наполи»).

7. («Ювентус»).

8. Мауро Икарди («Сампдория», «Интер»).

9. Антонио Ди Натале («Удинезе»).

10. Чиро Иммобиле («Дженоа», «Торино», «Лацио»).

11. Гонсало Игуаин («Наполи», «Ювентус», «Милан»).

12. Марек Гамшик («Наполи»).

13. Франческо Тотти («Рома»).

14. Раджа Наингголан («Кальяри», «Рома», «Интер»).

15. Даниэле Де Росси («Рома»).

16. Сенад Лулич («Лацио»).

Джанлуиджи Доннарумма занял 19-е место, Эдинсон Кавани – 21-е, Криштиану Роналду – 23-е, Фабио Куальярелла – 24-е, Карлос Тевес – 26-е, Златан Ибрагимович – 27-е, Пауло Дибала – 30-е.

Шевченко – лучший игрок Серии А в 2000-х по версии FourFourTwo. Кака – 2-й, Буффон – 3-й, Пирло – 4-й, Тотти – 9-й, Златан – 16-й