Названы самые культовые празднования голов в истории футбола.

Британский журнал составил список из 32 мест. Рейтинг возглавило празднование гола бразильца , который на ЧМ-1994 показал с партнерами по команде, что качает своего новорожденного ребенка на руках.

Замкнула список медитация от , которую он показал после в составе « » Дортмунд гола в «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

1. Бебето ( ) – укачивал ребенка на руках

2. ( ) – побежал в сторону скамейки с криками «гол! гол!» после победного гола в финале ЧМ-1982 с ФРГ

3. (Англия) – упал на газон на Евро-96, а , и лили ему в рот воду из бутылки

4. (« ») – нанес несколько ударов по воздуху и упал, изображая нокаут в игре с « »

5. Роже Милла (Камерун) – танцевал у углового флажка на ЧМ-1990

6. Юрген Клинсманн («Тоттенхэм») – после дебютного гола прыгнул на газон, изобразив нырок, за что его критиковали ранее

7. Криштиану Роналду («Реал Мадрид») – после «Золотого мяча»-2014 стал прыгать в воздух с криком Siuuu («Да» по-португальски)

8. Андрес Иньеста (Испания) – после гола в финале ЧМ-2010 снял игровую футболку и показал майку в память об умершем Даниэле Харке

9. Питер Крауч (Англия) – показал танец работа в товарищеском матче с Ямайкой (6:0) перед ЧМ-2006

10. Лионель Месси («Барселона») – снял футболку и держал перед публикой после победного гола (500-го в его карьере) в выездном матче с «Реалом».