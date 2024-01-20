Качание ребенка Бебето – самое культовое празднование гола в истории по версии FourFourTwo, нокаут Руни, Siuuu Роналду и снятая футболка Месси – в топ-10
Названы самые культовые празднования голов в истории футбола.
Британский журнал FourFourTwo составил список из 32 мест. Рейтинг возглавило празднование гола бразильца Бебето, который на ЧМ-1994 показал с партнерами по команде, что качает своего новорожденного ребенка на руках.
Замкнула список медитация от Эрлинга Холанда, которую он показал после в составе «Боруссии» Дортмунд гола в «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
1. Бебето (Бразилия) – укачивал ребенка на руках
2. Марко Тарделли (Италия) – побежал в сторону скамейки с криками «гол! гол!» после победного гола в финале ЧМ-1982 с ФРГ
3. Пол Гаскойн (Англия) – упал на газон на Евро-96, а Алан Ширер, Стив Макманаман и Джейми Реднапп лили ему в рот воду из бутылки
4. Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед») – нанес несколько ударов по воздуху и упал, изображая нокаут в игре АПЛ с «Тоттенхэмом»
5. Роже Милла (Камерун) – танцевал у углового флажка на ЧМ-1990
6. Юрген Клинсманн («Тоттенхэм») – после дебютного гола прыгнул на газон, изобразив нырок, за что его критиковали ранее
7. Криштиану Роналду («Реал Мадрид») – после «Золотого мяча»-2014 стал прыгать в воздух с криком Siuuu («Да» по-португальски)
8. Андрес Иньеста (Испания) – после гола в финале ЧМ-2010 снял игровую футболку и показал майку в память об умершем Даниэле Харке
9. Питер Крауч (Англия) – показал танец работа в товарищеском матче с Ямайкой (6:0) перед ЧМ-2006
10. Лионель Месси («Барселона») – снял футболку и держал перед публикой после победного гола (500-го в его карьере) в выездном матче с «Реалом».
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https://www.youtube.com/watch?v=QLMuCeM-t3M