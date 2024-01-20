Качание ребенка Бебето – самое культовое празднование гола в истории по версии FourFourTwo, нокаут Руни, Siuuu Роналду и снятая футболка Месси – в топ-10

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Названы самые культовые празднования голов в истории футбола.

Британский журнал FourFourTwo составил список из 32 мест. Рейтинг возглавило празднование гола бразильца Бебето, который на ЧМ-1994 показал с партнерами по команде, что качает своего новорожденного ребенка на руках.

Замкнула список медитация от Эрлинга Холанда, которую он показал после в составе «Боруссии» Дортмунд гола в «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

1. Бебето (Бразилия) – укачивал ребенка на руках

2. Марко Тарделли (Италия) – побежал в сторону скамейки с криками «гол! гол!» после победного гола в финале ЧМ-1982 с ФРГ

3. Пол Гаскойн (Англия) – упал на газон на Евро-96, а Алан Ширер, Стив Макманаман и Джейми Реднапп лили ему в рот воду из бутылки

4. Уэйн РуниМанчестер Юнайтед») – нанес несколько ударов по воздуху и упал, изображая нокаут в игре АПЛ с «Тоттенхэмом»

5. Роже Милла (Камерун) – танцевал у углового флажка на ЧМ-1990

6. Юрген Клинсманн («Тоттенхэм») – после дебютного гола прыгнул на газон, изобразив нырок, за что его критиковали ранее

7. Криштиану Роналду («Реал Мадрид») – после «Золотого мяча»-2014 стал прыгать в воздух с криком Siuuu («Да» по-португальски)

8. Андрес Иньеста (Испания) – после гола в финале ЧМ-2010 снял игровую футболку и показал майку в память об умершем Даниэле Харке

9. Питер Крауч (Англия) – показал танец работа в товарищеском матче с Ямайкой (6:0) перед ЧМ-2006

10. Лионель Месси («Барселона») – снял футболку и держал перед публикой после победного гола (500-го в его карьере) в выездном матче с «Реалом».

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66 комментариев
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Хм, а где Балотелли после второго гола Германии на евро-2012?
+78
-1
+77
Где Балотелли и Ди Канио?!
+33
-1
+32
Эпичный взгляд Кантона тоже можно было включить
+21
0
+21
Ответ werowolf-gears
Хм, а где Балотелли после второго гола Германии на евро-2012?
и где Why always me?))
+13
0
+13
Самое культовое это празднование Месси после 8-2.

https://scontent.fkiv9-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/238055988_10159078305084821_8949896362206985243_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=b50f6c&_nc_ohc=s8P1LI15JUIAX-4CJi8&_nc_ht=scontent.fkiv9-1.fna&oh=00_AfChoxvlgEgusuip3VUZJp_RpPtc8-pc2ZaNHDOcTxEjHw&oe=65B008D3
+17
-6
+11
тотти с селфи на айфон 6 очень достойно
+12
-2
+10
Где Рауль?
+6
0
+6
Ответ rigobersong
А где дорожка Фаулера?:)
Танец робота Крауча)
+6
0
+6
Празднования Роналдо были культовыми в своё время (с руками в стороны), все их повторяли
+6
0
+6
А где селфи Тотти?
+3
0
+3
А когда рейтинг лучших угловых флажков замутят наркоманы из 4-4-2?)
+4
-1
+3
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Да, тот же Роналдиньо со своей "шакой" должен быть в топ-10.
+3
-1
+2
Ответ MrChamp
Эпичный взгляд Кантона тоже можно было включить
С поднятым воротником?
+2
0
+2
Робби Фаулер, «нюхал» линию в штрафной когда забил ,насколько я помню его обвинили в употреблении чего то там ,и тот решил так отпраздновать (конец 90-ых)
+1
0
+1
Празднование Феномена сравнивали со статуей Христа в Рио де Жанейро, а тут какая-то дичь в виде Крауча))
+1
0
+1
А где легендарное празднование Миши Батшуайи?
+1
0
+1
Ответ Валуй
и где Why always me?))
достаточно открыть по ссылке полный список, он там есть
+1
0
+1
Первый гол Марадоны англичанам в 1986, актер больших и малых театров😅😅
0
0
0
Ответ rigobersong
А где дорожка Фаулера?:)
снюхал
0
0
0
Ответ rigobersong
А где дорожка Фаулера?:)
достаточно открыть список по ссылке, он там есть
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0
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А как же без феноменалього празднования Роббена,когда он бильярдным ударом в касание замкнул подачу с углового Рибери в матче ЛЧ в Манчестере?!
https://www.youtube.com/watch?v=QLMuCeM-t3M
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а Брайан Лаудруп на чм 98 после гола бразильцам прилегший "отдохнуть" опираясь головой на руку?
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Можно добавить Варди после гола Испании, когда все застыли по тогдашнему тренду Mannequin Challenge.
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Роналдо-самолетик времен Барсы - навсегда #1
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Ответ Фран
Где Балотелли и Ди Канио?!
Комментарий удален модератором
Ответ Фран
Где Балотелли и Ди Канио?!
Ди Канио , жест вне закона и даже тут могут забанить)
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Ответ werowolf-gears
Хм, а где Балотелли после второго гола Германии на евро-2012?
С отрывом популярнейший мем из всех празднований)
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Ответ Darth_Malice
достаточно открыть по ссылке полный список, он там есть
А где эта волшебная ссылка, понажимал на все выделенные синим - никакого эффекта, автор заметки - гений, конечно
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Ответ внучок Бэйхайма
А где эта волшебная ссылка, понажимал на все выделенные синим - никакого эффекта, автор заметки - гений, конечно
там же, где всегда источник новости и указывается - в самом низу
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Ответ MrChamp
Эпичный взгляд Кантона тоже можно было включить
он в списке есть, откройте ссылку
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