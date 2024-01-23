Буффон – лучший вратарь 2000-х по версии FourFourTwo. Касильяс – 2-й, Бартез – 4-й, Дида – 7-й

Джанлуиджи Буффон признан FourFourTwo лучшим вратарем 2000-х.

Голкипер, выступавший за «Ювентус» и сборную Италии, возглавил список из 32 футболистов.

В топ-10 вошли:

1. , Италия.

2. , Испания.

3. , Германия.

4. Фабьен Бартез, .

5. , Чехия.

6. Виктор Вальдес, Испания.

7. Дида, Бразилия.

8. Эдвин ван дер Сар, Нидерланды.

9. Франческо Тольдо, Италия.

10. Йенс Леманн, Германия.

Шмейхель – лучший вратарь 1990-х по версии FourFourTwo. Ван дер Сар – 3-й, Кан – 5-й, Бартез – 10-й

Шилтон – лучший вратарь 1980-х по версии FourFourTwo, Дасаев – 2-й, Дзофф – 3-й