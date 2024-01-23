Буффон – лучший вратарь 2000-х по версии FourFourTwo. Касильяс – 2-й, Бартез – 4-й, Дида – 7-й

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Джанлуиджи Буффон признан FourFourTwo лучшим вратарем 2000-х.

Голкипер, выступавший за «Ювентус» и сборную Италии, возглавил список из 32 футболистов.

В топ-10 вошли:

1. Джанлуиджи Буффон, Италия.

2. Икер Касильяс, Испания.

3. Оливер Кан, Германия.

4. Фабьен Бартез, Франция.

5. Петр Чех, Чехия.

6. Виктор Вальдес, Испания.

7. Дида, Бразилия.

8. Эдвин ван дер Сар, Нидерланды.

9. Франческо Тольдо, Италия.

10. Йенс Леманн, Германия.

Шмейхель – лучший вратарь 1990-х по версии FourFourTwo. Ван дер Сар – 3-й, Кан – 5-й, Бартез – 10-й

Шилтон – лучший вратарь 1980-х по версии FourFourTwo, Дасаев – 2-й, Дзофф – 3-й

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68 комментариев
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Бартез? Ну это даже не смешно. Что в топ-10 90-х его пропихнули, что в 00-х. Чех на голову сильнее, да и остальные тоже.
+55
-7
+48
Чех со своими рекордами ниже Бартеза??? Какой же бред...
+39
-2
+37
Чех должен быть железно в тройке, с 2004 по 2007 лучший в мире безоговорочно, пропускать за сезон в апл 15 голов - рекорд рекордов ( знаю, что и оборона имеет заслугу)
+33
-2
+31
Ответ ColonelKurtz
Чех должен быть железно в тройке, с 2004 по 2007 лучший в мире безоговорочно, пропускать за сезон в апл 15 голов - рекорд рекордов ( знаю, что и оборона имеет заслугу)
чех вообще исторически недооценен. на пике это совершенно точно один из величайших вратарей в истории
+25
-1
+24
Вальдес в списке? Серьезно? Да него мяч не долетал почти никогда. А когда долетал то часто шоу было не в пользу барсы
+25
-9
+16
Буффон - тут по сути бесспорно (мы опять же про эру вратарей без игры ногами, а в остальном он - лучший). Это и правда единственный кто спросил с Яшином за лучшего во все времена
Касильяс - отличный был, но слабее Буффона
Дальше список очень спорный...
Кан - феерический вратарь, но скорее на рубеже 90-х и 2000-х
Ван Дер Сар - отличный вратарь, но опять же уже на излете Карьеры, времена в Фулхаме забыли?
Леманн - лучшие годы в Арсенале, уже на излете карьеры
Чех - бесспорный первый номер лучшего Челси
Бартез - даже не знаю, ну не самый классный вратарь, очень харизматичный, но уж в топы...
Тольдо - вот прям любимчик, но конечно слабее Буффона
Вальдес - тут вообще пассажир, обычный вратарь, просто в конце 2000-х вратарь топовой Барсы
Дида - а за что? Абсолютно обычный вратарь без всяких особых фишек
+16
-3
+13
Бартез выше Чеха, Ван дер Сара и Лемана?
Есть Тольдо с 1 культовым турниром и средним по топовым меркам 3-4 сезонам в Интере, но нет Жулио Сезара?
Ну и Кан, имхо, не 3 вратарь нулевых
+17
-6
+11
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Пепе Рейна 2 ЧЕ, 1 ЧМ, почему его нет?
+12
-2
+10
Кан и Чех сильнее остальных и гораздо, но больше веселит Бартез на 4 месте, который реально больше веселил чем отбивал
+10
-3
+7
Ответ ColonelKurtz
Чех должен быть железно в тройке, с 2004 по 2007 лучший в мире безоговорочно, пропускать за сезон в апл 15 голов - рекорд рекордов ( знаю, что и оборона имеет заслугу)
Чеху со сборной не повезло, у его конкурентов кубки мира и Европы, а также с тем, что Челси так в его золотое время ЛЧ не взял. Поэтому его недооценивают.
+6
-1
+5
Ответ Vinsente!
Буффон - тут по сути бесспорно (мы опять же про эру вратарей без игры ногами, а в остальном он - лучший). Это и правда единственный кто спросил с Яшином за лучшего во все времена Касильяс - отличный был, но слабее Буффона Дальше список очень спорный... Кан - феерический вратарь, но скорее на рубеже 90-х и 2000-х Ван Дер Сар - отличный вратарь, но опять же уже на излете Карьеры, времена в Фулхаме забыли? Леманн - лучшие годы в Арсенале, уже на излете карьеры Чех - бесспорный первый номер лучшего Челси Бартез - даже не знаю, ну не самый классный вратарь, очень харизматичный, но уж в топы... Тольдо - вот прям любимчик, но конечно слабее Буффона Вальдес - тут вообще пассажир, обычный вратарь, просто в конце 2000-х вратарь топовой Барсы Дида - а за что? Абсолютно обычный вратарь без всяких особых фишек
Дида, обычный? Дида на ленточке сильнее всех вратарей в списке. Он точно сильнее Леманна, Бартеза, Тольдо и Вальдеса. Все остальные сильнее Диды, согласен.
+6
-2
+4
Ответ Костя Паркер
Пепе Рейна 2 ЧЕ, 1 ЧМ, почему его нет?
Потому что ригоберка в очередной раз забыл снять штаны
+4
0
+4
очень правильно что Буффон!!! респект!!!
+5
-1
+4
Чех ниже Бартеза???!!Это шутка??!
+3
0
+3
Бартез Вальдес и Дида те еще привозилы были))
Скорее оказались в списке только из-за мега уровня команд, где играли и значимых трофеев
+3
-1
+2
Ответ Spartakus1984
Куча классных вратарей было и во времена Яшина и после него но до Буффона.С чего вдруг он лучший после Яшина?(котируется)
Недавно перечитал статью про Яшина, вообще очень интересно, он сильно, на мой взгляд, опередил свое время. Крутые вратари всегда были, но Лев Николаевич, конечно, очень мало кем оспаривается, подозреваю что не случайно
Почему Буффон - лучший? Игра, харазматичность, преданность... По-моему мнению, единственый вратарь, который на протяжении 12-17 лет не оставлял вариантов конкурентам ни по каким позициям
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Бартеру только за Евро 2000 такое высокое место?!
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Ответ frumkin78
Дида, обычный? Дида на ленточке сильнее всех вратарей в списке. Он точно сильнее Леманна, Бартеза, Тольдо и Вальдеса. Все остальные сильнее Диды, согласен.
Опять же не хочу оспаривать мнение, но для в Бразилии последовательность хороших вратарей такая: Таффарел - Аллисон/Эдисон, совсем не случайно.
Дида - хороший, но не топ, много ошибался, не был оплотом и ак далее, просто добротный вратарь.
Самый простой вопрос, если бы твоя любимая команда выбирала вратаря, без оглядки на контракт и сумму трансфера в 2000-х, исключая Буффона, выбрал бы Диду?
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Ответ Кино Музыка
Стесняюсь спросить, а где Акинфеев? У него стаж лет 20 вроде бы.
в легендах 43
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Ответ RIMPERY17
Бартеру только за Евро 2000 такое высокое место?!
За отбитый пенальти от Игнашевича в кубке уефа
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Потешный рейтинг. Чех должен быть в тройке, а Бартез тут вообще лишний. Рейна конкретно в нулевые точно входил в топ-10, а может быть и в топ-5 и уж точно был лучше Диды, Вальдеса, Бартеза и Тольдо.
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Цирк-шапито, а не рейтинг. Бартез никогда не тащил на уровне Чеха. Чех в принципе один из лучших первых номеров в истории, Бартез никогда не был частью подобной дискуссии
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c Бартеза и Вальдеса конечно поржал
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Касильяс или Буффон — вечный спор 2000-х и ранних 2010-х.
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Бартез выше Чеха и Ван дер Сара???
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почитал список... почувствуй себя старым, называется ;)
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Ответ Пашка Донофф
Вальдес в списке? Серьезно? Да него мяч не долетал почти никогда. А когда долетал то часто шоу было не в пользу барсы
Значит плохо ты следил за футболом. Мне он запомнился хорошой игрой ногами и спасениями в решающих матчах. И работы у него было достаточно.
Я даже зашел на сайт со статистикой и сравнил его с вратарями которые в этой новости позади него, ведь по твоему они на много лучше Вальдеса и его вообще в списке не должно быть.
И у них всех примерно одинаковая работа была, где-то по 4 удара в створ за игру соперники им пробивали, и только Ван дер Сару больше пришлось спасать, ему били почти 5 раз в матч. Так как это у Валдеса работы небыло?
И из всех этих ударов, процент сэйвов у всех 5ых хорош, у Вальдеса 77%, даже у Тольдо 74% это высокий уровень, а самый лучший 80% у Диды, но это небольшая разница всё равно.
По количеству сухарей лишь Тольдо и Леман просидают, остальные 3 примерно равны. Жаль что нету ещё статы как у нынешних вратарей, % отраженных пенальти, успешные пасы итд, но всё таки это нулевые, и этой статы здесь нету, но уверен по игре ногами Вальдес был бы среди лучших.

Итого, Валдес не просел ни по одному пункту, и всё что ты написал неправда. А ложь ли это как какой-то вид хейтерства или ты со временем подзабыл, я уже не знаю... Ну либо все они впятером не должны находиться в этом списке)

https://fbref.com/en/stathead/player_comparison.cgi?request=1&sum=1&comp_type=spec&spec_comps=big_5&player_id1=e029e404&p1yrfrom=2002-2003&p1yrto=2009-2010&player_id2=294919b2&p2yrfrom=2000-2001&p2yrto=2009-2010&player_id3=98ee8a67&p3yrfrom=2000-2001&p3yrto=2009-2010&player_id4=d1ca1129&p4yrfrom=2000-2001&p4yrto=2009-2010&player_id5=9a71df39&p5yrfrom=2000-2001&p5yrto=2008-2009
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Чех выше Бартеза, дриблер Вальдес вне топ-10.
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Ответ Spartakus1984
Эта организация взяла на себя право определять лучших,и сколько вижу их рейтинги, полный бред.Не понимаю как они оценивают, по каким критериям?
Это английский журнал. По каким хотят, по таким и оценивают, хоть бы и с потолка брали. Чего их тут постят постоянно не понятно. Хоть бы свой какой рейтинг замутили что ли.
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Ответ Vinsente!
Опять же не хочу оспаривать мнение, но для в Бразилии последовательность хороших вратарей такая: Таффарел - Аллисон/Эдисон, совсем не случайно. Дида - хороший, но не топ, много ошибался, не был оплотом и ак далее, просто добротный вратарь. Самый простой вопрос, если бы твоя любимая команда выбирала вратаря, без оглядки на контракт и сумму трансфера в 2000-х, исключая Буффона, выбрал бы Диду?
Моя любимая команда в 2000-х выбрала Диду, и даже сейчас не стал бы менять их выбор, потому, что выбор более чем достойный. Никого из представленных вратарей не считаю намного сильнее Диды. Но с выбором первого места согласен полностью это конечно Буффон. Касильяса вообще хорошим вратарем не считал никогда.
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