Буффон – лучший вратарь 2000-х по версии FourFourTwo. Касильяс – 2-й, Бартез – 4-й, Дида – 7-й
Джанлуиджи Буффон признан FourFourTwo лучшим вратарем 2000-х.
Голкипер, выступавший за «Ювентус» и сборную Италии, возглавил список из 32 футболистов.
В топ-10 вошли:
1. Джанлуиджи Буффон, Италия.
2. Икер Касильяс, Испания.
3. Оливер Кан, Германия.
4. Фабьен Бартез, Франция.
5. Петр Чех, Чехия.
6. Виктор Вальдес, Испания.
7. Дида, Бразилия.
8. Эдвин ван дер Сар, Нидерланды.
9. Франческо Тольдо, Италия.
10. Йенс Леманн, Германия.
Шмейхель – лучший вратарь 1990-х по версии FourFourTwo. Ван дер Сар – 3-й, Кан – 5-й, Бартез – 10-й
Шилтон – лучший вратарь 1980-х по версии FourFourTwo, Дасаев – 2-й, Дзофф – 3-й
Касильяс - отличный был, но слабее Буффона
Дальше список очень спорный...
Кан - феерический вратарь, но скорее на рубеже 90-х и 2000-х
Ван Дер Сар - отличный вратарь, но опять же уже на излете Карьеры, времена в Фулхаме забыли?
Леманн - лучшие годы в Арсенале, уже на излете карьеры
Чех - бесспорный первый номер лучшего Челси
Бартез - даже не знаю, ну не самый классный вратарь, очень харизматичный, но уж в топы...
Тольдо - вот прям любимчик, но конечно слабее Буффона
Вальдес - тут вообще пассажир, обычный вратарь, просто в конце 2000-х вратарь топовой Барсы
Дида - а за что? Абсолютно обычный вратарь без всяких особых фишек
Есть Тольдо с 1 культовым турниром и средним по топовым меркам 3-4 сезонам в Интере, но нет Жулио Сезара?
Ну и Кан, имхо, не 3 вратарь нулевых
Скорее оказались в списке только из-за мега уровня команд, где играли и значимых трофеев
Почему Буффон - лучший? Игра, харазматичность, преданность... По-моему мнению, единственый вратарь, который на протяжении 12-17 лет не оставлял вариантов конкурентам ни по каким позициям
Дида - хороший, но не топ, много ошибался, не был оплотом и ак далее, просто добротный вратарь.
Самый простой вопрос, если бы твоя любимая команда выбирала вратаря, без оглядки на контракт и сумму трансфера в 2000-х, исключая Буффона, выбрал бы Диду?
Я даже зашел на сайт со статистикой и сравнил его с вратарями которые в этой новости позади него, ведь по твоему они на много лучше Вальдеса и его вообще в списке не должно быть.
И у них всех примерно одинаковая работа была, где-то по 4 удара в створ за игру соперники им пробивали, и только Ван дер Сару больше пришлось спасать, ему били почти 5 раз в матч. Так как это у Валдеса работы небыло?
И из всех этих ударов, процент сэйвов у всех 5ых хорош, у Вальдеса 77%, даже у Тольдо 74% это высокий уровень, а самый лучший 80% у Диды, но это небольшая разница всё равно.
По количеству сухарей лишь Тольдо и Леман просидают, остальные 3 примерно равны. Жаль что нету ещё статы как у нынешних вратарей, % отраженных пенальти, успешные пасы итд, но всё таки это нулевые, и этой статы здесь нету, но уверен по игре ногами Вальдес был бы среди лучших.
Итого, Валдес не просел ни по одному пункту, и всё что ты написал неправда. А ложь ли это как какой-то вид хейтерства или ты со временем подзабыл, я уже не знаю... Ну либо все они впятером не должны находиться в этом списке)
https://fbref.com/en/stathead/player_comparison.cgi?request=1&sum=1&comp_type=spec&spec_comps=big_5&player_id1=e029e404&p1yrfrom=2002-2003&p1yrto=2009-2010&player_id2=294919b2&p2yrfrom=2000-2001&p2yrto=2009-2010&player_id3=98ee8a67&p3yrfrom=2000-2001&p3yrto=2009-2010&player_id4=d1ca1129&p4yrfrom=2000-2001&p4yrto=2009-2010&player_id5=9a71df39&p5yrfrom=2000-2001&p5yrto=2008-2009