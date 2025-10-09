Глушенков о Ямале: «Я бы посмотрел на его игру в матче Россия – Испания. Мы бы постарались навязать борьбу»
Максим Глушенков хотел бы сыграть против Ламина Ямаля.
Ранее бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин заявил, что Глушенков является игроком уровня «Барселоны», и рассчитывает однажды увидеть его в футболке каталонского клуба.
«Зачем? Я живу сегодняшним днем и ничего загадывать не буду. Если глобально, то, конечно, хотел бы попробовать свои силы в топовой европейской лиге, – сказал полузащитник «Зенита».
Глушенкова спросили о возможном соперничестве с Ламином Ямалем за позицию на правом фланге «Барселоны».
«Я бы посмотрел, как он будет играть в матче Россия – Испания. Мы бы постарались навязать борьбу, будь такая игра», – заявил футболист.
Как вам дерби?19451 голос
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Р-Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости