Глушенков о Ямале: «Я бы посмотрел на его игру в матче Россия – Испания. Мы бы постарались навязать борьбу»

Максим Глушенков хотел бы сыграть против Ламина Ямаля.

Ранее бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин заявил , что Глушенков является игроком уровня «Барселоны», и рассчитывает однажды увидеть его в футболке каталонского клуба.

«Зачем? Я живу сегодняшним днем и ничего загадывать не буду. Если глобально, то, конечно, хотел бы попробовать свои силы в топовой европейской лиге, – сказал полузащитник «Зенита ».

Глушенкова спросили о возможном соперничестве с Ламином Ямалем за позицию на правом фланге «Барселоны».



«Я бы посмотрел, как он будет играть в матче Россия – Испания . Мы бы постарались навязать борьбу, будь такая игра», – заявил футболист.